Quặn lòng đọc tin nhắn cuối cùng Vân Quang Long gửi bạn bè, nhắc đến vợ con đầy da diết

Trong tin nhắn trò chuyện với ca sĩ Khánh Đơn, Vân Quang Long bày tỏ sự nhớ nhung với vợ con khi chưa thể về nước.
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Hiện tại, nhiều nghệ sĩ và khán giả vẫn chưa hết bàng hoàng trước tin ca sĩ Vân Quang Long qua đời tại Mỹ vì đột quỵ. Trên mạng xã hội, mọi người không ngừng kể lại những câu chuyện, hình ảnh về nam ca sĩ để tưởng nhớ đến anh.
Là người đồng nghiệp, người em thân thiết nhiều năm, ca sĩ Khánh Đơn không dám tin điều này. Anh viết: "Tất cả mọi người và em đều bàng hoàng, không tin chuyện anh ra đi là sự thật. Và đến giờ dù các báo đã đăng, mọi người đã đăng về anh nhưng em vẫn không tin đây là sự thật.
Anh với em mới nói chuyện với nhau đây và còn hẹn nhau về nhậu bù với em nữa mà. Thương anh lắm vì anh là một người anh rất tuyệt vời, với tất cả mọi người thì anh quá dễ thương.
Anh em mình cũng từng hợp tác với nhau vài tác phẩm và em luôn coi anh là người anh mà em hết lòng trân quý. Nghĩ đến cảnh một mình anh nằm ở nơi đất khách quê người mà anh em, bạn bè không được gặp anh lần cuối mà em nghẹn lòng".
Khánh Đơn còn đăng kèm dòng tin nhắn cuối cùng Vân Quang Long nhắn cho mình trước khi mất. Theo nội dung tin nhắn, cựu thành viên nhóm 1088 rất muốn về Việt Nam. Tuy nhiên vì dịch bệnh, 1 năm rồi anh chưa thể về nước thăm người thân.
Cố nghệ sĩ bày tỏ nỗi nhớ nhung vợ con: "Anh muốn về mà chưa được bay. 1 năm rồi anh không về được, nhớ vợ nhớ con, nhớ anh em ở Việt Nam quá rồi". Vân Quang Long còn hứa sẽ bù đắp cho ca sĩ Khánh Đơn khi không thể về nước dự đám cưới đàn em.