Dàn chị em nhà Sen Vàng lần lượt lên xe hoa, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh vẫn vui vẻ trải lòng: "Tôi coi tử vi rồi, số tôi không cưới sớm được"

Trên mạng xã hội mới đây đã có một đoạn clip Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trải lòng về chuyện tương lai. Cô: "Dạo này mẹ toàn hỏi bao giờ cưới, thấy mọi người cưới mà mình không thấy sốt ruột à? Đang còn trẻ đi chơi vui tự dưng cưới.

Tôi coi tử vi rồi, số tôi không cưới sớm được. Tận 30 tuổi tôi mới cưới. Nói chung là nhanh cũng phải sau 25 nhưng cô ấy nói là đẹp nhất sau 27 nên chắc 30 tuổi tôi cưới. Chốt rồi, 30 tuổi lúc đấy có ai muốn cưới tôi không thì tôi không biết nha. Tôi là người không muốn lập gia đình sớm mặc dù mình biết là mình sẽ phải lập gia đình và mình muốn có con, có chồng, muốn được chăm lo cho mọi người nhưng không phải kiểu người thích lập gia đình sớm.