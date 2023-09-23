Dàn chị em nhà Sen Vàng lần lượt lên xe hoa, Hoa hậu Lương Thuỳ Linh vẫn vui vẻ trải lòng: "Tôi coi tử vi rồi, số tôi không cưới sớm được"

Mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh bất ngờ tiết lộ thời điểm kết hôn khiến nhiều người hâm mộ vô cùng bất ngờ.
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Trên mạng xã hội mới đây đã có một đoạn clip Hoa hậu Lương Thuỳ Linh trải lòng về chuyện tương lai. Cô: "Dạo này mẹ toàn hỏi bao giờ cưới, thấy mọi người cưới mà mình không thấy sốt ruột à? Đang còn trẻ đi chơi vui tự dưng cưới.
Tôi coi tử vi rồi, số tôi không cưới sớm được. Tận 30 tuổi tôi mới cưới. Nói chung là nhanh cũng phải sau 25 nhưng cô ấy nói là đẹp nhất sau 27 nên chắc 30 tuổi tôi cưới. Chốt rồi, 30 tuổi lúc đấy có ai muốn cưới tôi không thì tôi không biết nha. Tôi là người không muốn lập gia đình sớm mặc dù mình biết là mình sẽ phải lập gia đình và mình muốn có con, có chồng, muốn được chăm lo cho mọi người nhưng không phải kiểu người thích lập gia đình sớm.
Mình thấy 27 tuổi vẫn còn trẻ quá. Bây giờ mình 24 tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ mình mới 18 tuổi mới tốt nghiệp cấp 3 xong. Chắc đến năm 30 tuổi mình nghĩ vừa mới tốt nghiệp đại học thôi. Lúc nào tôi cũng có cảm giác mình là người cuối cùng trong công ty lấy chồng. Mình phải có đám cưới lớn để bố mẹ mời khách của bố mẹ".
Lương Thùy Linh đăng quang Miss World Vietnam 2019. Thời điểm đó, cô đang theo học ngành Kinh tế đối ngoại tại Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Thời điểm đăng quang, nàng hậu nhận về nhiều bình luận trái chiều với gương mặt chưa thực sự nổi bật. Thế nhưng chỉ sau 4 tháng đăng quang, Lương Thuỳ Linh tiếp tục chinh phục tại đấu trường nhan sắc quốc tế và xuất sắc lọt top 12 Miss World 2019.
Ngoài nhan sắc xinh đẹp, chiều cao nổi bật, người đẹp sinh năm 2000 còn sở hữu thành tích học tập ấn tượng. Cô từng sở hữu điểm IELTS 7.5. Vào tháng 7/2022, Lương Thùy Linh tốt nghiệp đại học loại xuất sắc. Cô cho biết bài khóa luận của mình đạt 9.1 ở hệ số 10 và điểm trung bình tích lũy là 3.6/4.
Dù đăng quang cuộc thi nhan sắc lớn và bận rộn với công việc nghệ thuật song Lương Thùy Linh vẫn dành thời gian trau dồi kiến thức. Nhờ vậy, người đẹp được nhiều khán giả ưu ái gọi với danh xưng “Hoa hậu tri thức".