Đại gia Đức An 'tố' bị vợ theo dõi 'từng giờ từng phút', còn đưa bằng chứng 'cực gắt' khi vợ tra hỏi

Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái, cư dân mạng đã không khỏi tò mò và phần nào thích thú với lời "tố cáo" ngọt ngào của ông xã đại gia. “Anh làm em buồn cười quá”, “Dễ thương quá ạ”, “Lẽ ra anh phải thấy happy chứ”, “Chắc Thảo sợ anh ra khỏi vùng an toàn dễ trở thành F1 hay F2 thôi anh hahaha”, những bình luận của cư dân mạng bên dưới bài viết.

Cụ thể đại gia Đức An "tố" bị vợ theo dõi bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý : ”Anh có cảm giác mấy tuần nay Thảo theo dõi anh từng giờ từng phút”.

Không để yên, bà xã Như Thảo liền “dọa” một phen với anh chồng “gan cùng mình" này. Đại gia Đức An cũng "không phải dạng vừa", chớp cơ hội tung ngay bằng chứng thép khi đưa ra bình luận quá "có lý" khi bị vợ dọa nạt ngay trên trang cá nhân: "Thấy chưa. Từng giây từng phút".

Đại gia Dức An hạnh phúc cùng vợ Phan Như Thảo và con - Ảnh: FB

Đại gia Đức An tên đầy đủ là Nguyễn Đức An (sinh năm 1962) là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Anh sinh trưởng trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 12 tuổi, vị đại gia này từng rời Việt Nam để sang Mỹ sinh sống. Anh đã kết hôn và trải qua đã 3 đời vợ nhưng đều dang dở, trong đó nổi bật là cuộc hôn nhân sóng gió với người mẫu Ngọc Thúy, cuộc hôn nhân khiến ông tốn hàng trăm tỉ vì tranh chấp tài sản, đó cũng là lý do khiến ông "nổi tiếng" mặc dù không hề tham gia showbiz.

Năm 2015, ông gặp chân dài Phan Như Thảo và quyết định kết hôn sau đó, vì chênh lệch tuổi tác, địa vị cũng như vì tình trường khá lùm xùm của đại gia Việt kiều đã khiến cuộc tình của họ từng gặp sóng gió dư luận, thậm chí cư dân mạng còn đoán rằng họ sẽ hạnh phúc không quá một năm. Nhưng ai rồi cũng tìm được bến đỗ, cả hai đã bên nhau tính đến thời điểm bây giờ cũng đã 4 năm. Đây cũng đồng thời cũng là màn đáp trả chắc như đinh đóng cột trước búa rìu dư luận của năm ấy.