Đại gia Đức An 'tố' bị vợ theo dõi 'từng giờ từng phút', còn đưa bằng chứng 'cực gắt' khi vợ tra hỏi

Từng gây ồn ào showbiz Việt khi liên tục dính lùm xùm về tình ái, cuối cùng đại gia Đức An cũng tìm được điểm dừng của cuộc đời. Tuy nhiên mới đây, đại gia Đức An "tố" bị vợ theo dõi sát sao thông qua dòng trạng thái gây chú ý dư luận.

Cụ thể đại gia Đức An "tố" bị vợ theo dõi bằng dòng trạng thái đầy ẩn ý : ”Anh có cảm giác mấy tuần nay Thảo theo dõi anh từng giờ từng phút”. Đại gia Đức An ‘tố’ bị vợ theo dõi từng giờ từng phút trên Facebook - Ảnh chụp màn hình Ngay sau khi đăng tải dòng trạng thái, cư dân mạng đã không khỏi tò mò và phần nào thích thú với lời "tố cáo" ngọt ngào của ông xã đại gia. “Anh làm em buồn cười quá”, “Dễ thương quá ạ”, “Lẽ ra anh phải thấy happy chứ”, “Chắc Thảo sợ anh ra khỏi vùng an toàn dễ trở thành F1 hay F2 thôi anh hahaha”, những bình luận của cư dân mạng bên dưới bài viết.

Phản ứng của cư dân mạng bên dưới dòng trạng thái của đại gia Đức An - Ảnh chụp màn hình Không để yên, bà xã Như Thảo liền “dọa” một phen với anh chồng “gan cùng mình" này. Đại gia Đức An cũng "không phải dạng vừa", chớp cơ hội tung ngay bằng chứng thép khi đưa ra bình luận quá "có lý" khi bị vợ dọa nạt ngay trên trang cá nhân: "Thấy chưa. Từng giây từng phút". Bà xã đại gia Đức An phản ứng đáng yêu trước dòng trạng thái của chồng - Ảnh chụp màn hình Sau khi đăng dòng trạng thái, cư dân mạng không biết phải hít drama từ đâu khi không biết ẩn ý của vị đại gia này là gì, liệu có phải một lần nữa lại gặp trục trặc trong cuộc sống hôn nhân hay đơn giản đó chẳng qua là sự ngầm thích thú khi được vợ đẹp Như Thảo quan tâm “kĩ lưỡng” mà thôi.

Đại gia Dức An hạnh phúc cùng vợ Phan Như Thảo và con - Ảnh: FB Đại gia Đức An tên đầy đủ là Nguyễn Đức An (sinh năm 1962) là một doanh nhân Việt kiều Mỹ thành đạt. Anh sinh trưởng trong một gia đình có 8 anh chị em. Năm 12 tuổi, vị đại gia này từng rời Việt Nam để sang Mỹ sinh sống. Anh đã kết hôn và trải qua đã 3 đời vợ nhưng đều dang dở, trong đó nổi bật là cuộc hôn nhân sóng gió với người mẫu Ngọc Thúy, cuộc hôn nhân khiến ông tốn hàng trăm tỉ vì tranh chấp tài sản, đó cũng là lý do khiến ông "nổi tiếng" mặc dù không hề tham gia showbiz. Năm 2015, ông gặp chân dài Phan Như Thảo và quyết định kết hôn sau đó, vì chênh lệch tuổi tác, địa vị cũng như vì tình trường khá lùm xùm của đại gia Việt kiều đã khiến cuộc tình của họ từng gặp sóng gió dư luận, thậm chí cư dân mạng còn đoán rằng họ sẽ hạnh phúc không quá một năm. Nhưng ai rồi cũng tìm được bến đỗ, cả hai đã bên nhau tính đến thời điểm bây giờ cũng đã 4 năm. Đây cũng đồng thời cũng là màn đáp trả chắc như đinh đóng cột trước búa rìu dư luận của năm ấy.

Phan Như Thảo bóng gió tố kẻ bạo hành 2 con riêng của chồng, âm mưu thâm độc còn muốn 'xuống tay' với đại gia Đức An "Cuộc khẩu chiến" trên mạng xã hội với vợ cũ đại gia Đức An chưa kịp lắng xuống thì mới đây, Phan Như Thảo đã bóng gió tố một người bạo hành 2 con riêng của chồng, còn có ý định "xuống tay" với đại gia Đức An.

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