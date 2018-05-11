Cười rớt hàm khi dân mạng chế 'Nguyệt thảo mai' thành cô giáo chửi học viên óc lợn: Xem đến đâu thấm đến đó

Hậu trường 11/05/2018 11:13

Đoạn clip một chàng trai hóa thân vào nhiều tình huống của chị Nguyệt trong phim "Phía trước là bầu trời" khiến nhiều người cười ngất, đặc biệt nhất là phân đoạn cô giáo chửi học viên 'óc lợn'.

Thời gian qua, bộ phim Phía trước là bầu trời hot trở lại sau 17 năm và câu chuyện cô giáo tiếng Anh mắng học viên là 'óc lợn' đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của công chúng. Trước hai sự kiện gây bão này, mới đây một cư dân mạng đã diễn lại các cảnh quay độc đáo của diễn viên Hà Hương khiến người xem cười bò lăn. Đáng chú ý nhất là phân đoạn được quay tại lớp dạy thêm tiếng Anh, nhân vật Nguyệt nói chuyện rất bình thường nhưng sau đó đã bị chế thành những câu thoại của cô giáo mắng học viên là 'óc lợn.

Diễn viên trong clip chế này là con trai nhưng đội tóc giả, trang điểm cầu kỳ để biến thành cô giáo "Nguyệt thảo mai" đang nổi rần rần trên mạng xã hội. Không chỉ lồng ghép sự kiện cô giáo chửi học viên, chàng trai hài hước này còn tái hiện lại những phân đoạn gây bão trong Phía trước là bầu trời như: Nguyệt ăn hàng, Nguyệt thả thính người yêu của bạn hay Nguyệt đối đáp với mẹ chồng...

Clip chế "Nguyệt thảo mai" gây bão trên mạng xã hội. Nguồn: Internet

Cười rớt hàm khi dân mạng chế 'Nguyệt thảo mai' thành cô giáo chửi học viên óc lợn: Xem đến đâu thấm đến đó - Ảnh 1
Phân đoạn cô giáo Nguyệt dạy thêm môn tiếng Anh - Ảnh: Cắt từ clip
Cười rớt hàm khi dân mạng chế 'Nguyệt thảo mai' thành cô giáo chửi học viên óc lợn: Xem đến đâu thấm đến đó - Ảnh 2
Phân đoạn Nguyệt lén ăn hàng và bắt bạn trai chờ dài cổ - Ảnh: Cắt từ clip
'Nguyệt thảo mai' bỗng dưng nổi rần rần, Khánh Thi gây choáng khi tiết lộ mối quan hệ này

'Nguyệt thảo mai' bỗng dưng nổi rần rần, Khánh Thi gây choáng khi tiết lộ mối quan hệ này

Ít ai ngờ, diễn viên Hà Hương (đóng vai Nguyệt trong Phía trước là bầu trời) và Khánh Thi là cặp bạn thân suốt 25 năm qua.

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