Cuộc sống đáng ngưỡng mộ của 'hoàng tử màn bạc' Minh Tiệp ở tuổi 46: Sở hữu nhiều căn hộ đắt đỏ, hôn nhân bền chặt bên vợ kém 13 tuổi

Từ đó, sự nghiệp của anh ngày càng thăng hoa với loạt phim được đầu tư lớn như: Cảnh sát hình sự, Cô gái đến từ Bangkok, Thế giới không có đàn bà, Hà Nội, Hà Nội... Đặc biệt bộ phim Lập trình cho trái tim đóng cùng Quỳnh Nga năm 2009 đã giúp Minh Tiệp có độ phủ sóng rộng trên cả nước và được khán giả yêu mến gọi là "King Kong".

Minh Tiệp từng được khán giả ưu ái gọi là nam thần, "hoàng tử màn bạc" Việt nhờ sở hữu ngoại hình điển trai, lịch lãm. Bén duyên phim ảnh từ năm 2001, Minh Tiệp chỉ được giao một vai nhỏ trong phim truyền hình Hoa cỏ may. Đến năm 2003, nam diễn viên mới đảm nhận vai chính đầu tiên với phim Nấc thang mới.

Nói về lý do gắn bó với công việc này, nam khách mời thừa nhận bản thân mang tính cách "ông già" nên hay nhìn xa. "Mình không thể đóng phim mãi được vì sức khỏe của mình không thể nào tốt bằng các bạn trẻ. Khả năng học thoại của mình cũng không bằng... Mỗi người sẽ có một công việc khác nhau, tôi thấy mình có duyên với việc về nhà nước làm. Khi làm rồi thì tôi thấy thích và đam mê. Tôi tạm thời hài lòng với sự lựa chọn và hướng đi của mình" - anh tâm sự.

Tuy nhiên khi sự nghiệp, danh tiếng đang phát triển tốt, Minh Tiệp vẫn dành một khoảng thời gian cho việc học tập, nâng cao kiến thức một số chuyên ngành báo chí và đạo diễn. Nam diễn viên còn mở công ty đào tạo người mẫu, diễn viên và MC. Ở lĩnh vực này, Minh Tiệp cũng gặt hái được một số thành công nhất định. Ngoài hoạt động nghệ thuật, Minh Tiệp còn là một cán bộ nhà nước. Hiện, anh là giám đốc Trung tâm phát triển công nghiệp văn hoá trực thuộc Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam.

Nhìn lại sự nghiệp, Minh Tiệp từng thừa nhận "nghề đã chọn mình". Bởi trước đây, anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ trở thành một diễn viên. "Thậm chí điều đó còn gây bất ngờ với gia đình tôi, vì trong nhà không một ai làm nghệ sĩ" - anh cho hay. Nam khách mời thấy vui vì chính cơ duyên đó đã làm nên một Minh Tiệp của ngày hôm nay.

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Minh Tiệp còn được yêu mến bởi anh có một gia đình hạnh phúc cùng vợ kém 13 tuổi

Bên cạnh sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, Minh Tiệp còn được yêu mến bởi anh có một gia đình hạnh phúc cùng vợ kém 13 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2011, có con gái 12 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Dù đã bên nhau 12 năm, tình cảm của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu.

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp cũng thường xuyên đăng ảnh bên bà xã và con gái. Cặp đôi luôn "dính như sam" mỗi khi đi công việc, sự kiện. Bí quyết hôn nhân bền chặt của vợ chồng Minh Tiệp - Thùy Dương là nhờ sự thấu hiểu, tôn trọng nhau. Nam diễn viên thừa nhận, bà xã đóng vai trò quan trọng trong việc giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Cả hai kết hôn năm 2011, có con gái 12 tuổi xinh xắn, đáng yêu. Dù đã bên nhau 12 năm, tình cảm của cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày đầu

Nói về chuyện hơn nhau 13 tuổi, nam diễn viên từng bày tỏ quan điểm: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác. Vì tuổi tác có thể làm bạn già đi nhưng không làm bạn trưởng thành hơn. Có lẽ vì câu nói đó làm tôi không bảo thủ và tôi không bao giờ cho rằng lúc nào mình cũng đúng".

Trong đời sống hôn nhân, Minh Tiệp và vợ chia sẻ với nhau như hai người bạn. "Tất cả những gì trong cuộc sống chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Đó là một trong những lý do không có giới hạn ở tuổi tác của cả hai" - anh bộc bạch.

Trên trang cá nhân, Minh Tiệp cũng thường xuyên đăng ảnh bên bà xã và con gái. Cặp đôi luôn "dính như sam" mỗi khi đi công việc, sự kiện

Sau 12 năm gắn bó, vợ chồng "hoàng tử màn ảnh Việt" đã sở hữu nhiều căn hộ lớn đắt đỏ ở Hà Nội. Nam diễn viên từng chia sẻ vợ chồng anh sở hữu 10 căn nhà nên thường phải luân phiên sống trong các căn nhà. Tuy nhiên, gia đình Minh Tiệp thường xuyên sống ở căn hộ cao cấp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội. Căn hộ này rộng 145m2, bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và hai ban công. Căn nhà được bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, mang đến sự thoải mái trong sinh hoạt cho gia đình ba người.

Nam diễn viên từng chia sẻ vợ chồng anh sở hữu 10 căn nhà nên thường phải luân phiên sống trong các căn nhà

Tuy nhiên, gia đình Minh Tiệp thường xuyên sống ở căn hộ cao cấp ở quận Cầu Giấy, Hà Nội

Căn hộ này rộng 145m2, bao gồm một phòng khách, hai phòng ngủ, một phòng thờ và hai ban công

Căn nhà được bố trí đơn giản nhưng sạch sẽ, ngăn nắp, mang đến sự thoải mái trong sinh hoạt cho gia đình ba người

Ngoài căn hộ này, Minh Tiệp mua thêm 2 căn khác giống như vậy để làm trụ sở công ty riêng và cho thuê. Mỗi căn có diện tích 104m2 và có giá trị khoảng 5,1 tỷ đồng.