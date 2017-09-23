Cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017, Võ Hoàng Yến và Phạm Hương mỗi người một vẻ khiến fan 'rụng rời'

Hậu trường 23/09/2017 07:03

Cùng xuất hiện trên ghế nóng của chương trình truyền hình thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ, Võ Hoàng Yến và Phạm Hương đã có màn kết hợp ăn ý và đốn tim khán giả vì vẻ đẹp quyến rũ riêng biệt của mỗi người.

<a target='_blank' href='https://www.phunuvagiadinh.vn/vo-hoang-yen.topic'>Võ Hoàng Yến</a> và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Trở thành giám khảo khách mời của show thực tế Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ, siêu mẫu Võ Hoàng Yến lần đầu có sự kết hợp cùng Hoa hậu Phạm Hương nhưng đã tỏ ra hết sức ăn ý - Ảnh: Internet

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại ghế nóng chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ - Ảnh: Internet

Với bề dày thành tích đã đạt được trong các cuộc thi sắc đẹp và trên nhiều sàn diễn thời trang lớn, Võ Hoàng Yến đến Hoa hậu Hoàn vũ 2017 với nhiệm vụ dẫn dắt, hướng dẫn 70 thí sinh tranh tài tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất toàn quốc là điều hoàn toàn thuyết phục.

Hơn hết, hai host của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ còn gây ấn tượng với vẻ đẹp riêng. Là người dành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cho đến nay, Phạm Hương vẫn luôn tỏa sáng với vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Phạm Hương luôn xuất hiện trước công chúng với vẻ đằm thắm, dịu dàng - Ảnh: Internet

Để mang đến hình ảnh đẹp nhất xuyên suốt hành trình cùng các người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, Hoa hậu người Hải Phòng đã duy trì luyện tập để có được vóc dáng và sức khỏe tốt nhất.

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Phạm Hương đã dày công luyện tập để luôn giữ được sắc vóc, thần thái tuyệt đẹp như hiện nay - Ảnh: Internet

Vô cùng thành công với vị trí mentor tại Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa giải All Stars, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thực sự tỏa sáng trong chương trình này. Chắc hẳn các khán giả theo dõi chương trình đều ấn tượng với những màn thị phạm xuất sắc của Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 với vòng xoay, thang dây hay trên không trung và phần catwalk bản lĩnh, ấn tượng của cô trong đêm chung kết.

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Siêu mẫu Võ Hoàng Yến luôn gây ấn tượng với những màn catwalk “đỉnh của đỉnh” - Ảnh: Internet

Võ Hoàng Yến không chỉ có vóc dáng tuyệt đẹp của một siêu mẫu mà còn sở hữu vẻ đẹp high fashion với những biểu cảm vô cùng đa dạng. Vì thế, cô đã gây dựng được chỗ đứng của mình trong giới thời trang đồng thời tỏa sáng tại Miss Universe 2008 với vị trí Á hậu 1.

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017
Vẻ đẹp high fashion và tài năng của Võ Hoàng Yến luôn được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet

Đồng hành cùng nhau với vai trò truyền đạt những kinh nghiệm thi đấu cho các người đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Võ Hoàng Yến và Phạm Hương không chỉ truyền lửa cho các thí sinh mà còn gây ấn tượng với những phong cách quyến rũ khác nhau.

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