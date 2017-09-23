Võ Hoàng Yến và Phạm Hương cùng xuất hiện tại Hoa hậu Hoàn Vũ 2017

Hơn hết, hai host của chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ còn gây ấn tượng với vẻ đẹp riêng. Là người dành vương miện tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2015, cho đến nay, Phạm Hương vẫn luôn tỏa sáng với vẻ đẹp đằm thắm, dịu dàng.

Với bề dày thành tích đã đạt được trong các cuộc thi sắc đẹp và trên nhiều sàn diễn thời trang lớn, Võ Hoàng Yến đến Hoa hậu Hoàn vũ 2017 với nhiệm vụ dẫn dắt, hướng dẫn 70 thí sinh tranh tài tại cuộc thi sắc đẹp lớn nhất toàn quốc là điều hoàn toàn thuyết phục.

Để mang đến hình ảnh đẹp nhất xuyên suốt hành trình cùng các người đẹp dự thi Hoa hậu Hoàn vũ năm nay, Hoa hậu người Hải Phòng đã duy trì luyện tập để có được vóc dáng và sức khỏe tốt nhất.

Vô cùng thành công với vị trí mentor tại Vietnam’s Next Top Model 2017 mùa giải All Stars, siêu mẫu Võ Hoàng Yến đã thực sự tỏa sáng trong chương trình này. Chắc hẳn các khán giả theo dõi chương trình đều ấn tượng với những màn thị phạm xuất sắc của Giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 với vòng xoay, thang dây hay trên không trung và phần catwalk bản lĩnh, ấn tượng của cô trong đêm chung kết.

Võ Hoàng Yến không chỉ có vóc dáng tuyệt đẹp của một siêu mẫu mà còn sở hữu vẻ đẹp high fashion với những biểu cảm vô cùng đa dạng. Vì thế, cô đã gây dựng được chỗ đứng của mình trong giới thời trang đồng thời tỏa sáng tại Miss Universe 2008 với vị trí Á hậu 1.

Đồng hành cùng nhau với vai trò truyền đạt những kinh nghiệm thi đấu cho các người đẹp tại Hoa hậu Hoàn vũ 2017, Võ Hoàng Yến và Phạm Hương không chỉ truyền lửa cho các thí sinh mà còn gây ấn tượng với những phong cách quyến rũ khác nhau.