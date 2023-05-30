'Công chúa bong bóng' khoe ảnh selfie đầu tiên của quý tử nhưng cái kết có gì đó 'sai sai'

Sau 2 năm kết hôn, Bảo Thy chính thức hạ sinh con đầu lòng vào năm 2021 cho ông xã doanh nhân Phan Lĩnh. Theo đó, nữ ca sĩ sinh được một quý tử kháu khỉnh, và trộm vía khỏe mạnh và khôi ngô. Cô nàng còn chia sẻ với người hâm mộ rằng nhóc tỳ có đường nét giống bố nhiều hơn mẹ và em bé rất thông minh lanh lợi.

Trước đó Bảo Thy từng được ông xã đại gia cầu hôn hồi 8/2018, sau đó anh cũng đã vài lần ngỏ lời nhưng Bảo Thy chưa đồng ý vì còn nhiều kế hoạch riêng. Không lâu sau đó đám cưới của cặp đôi diễn ra ngày 16/11/2019 tại một nhà thờ ở TP.HCM, còn bữa tiệc thiết đãi khách mời diễn ra tại khách sạn 6 sao của Sài Gòn.

Cụ thể nữ ca sĩ vui vẻ cho biết: "Chiều mưa buồn anh liền chụp một tấm selfie đầu đời thật ấn tượng". Trong hình ảnh do người đẹp đăng tải, dễ dàng nhận thấy nhóc tỳ đã tự "selfie" nhưng vô tình lại chụp đôi chân. Ở dưới phần bình luận, đa số khán giả đều vô cùng thích thú trước khoảnh khắc của nhóc tỳ nhà nữ ca sĩ.

Mới đây trên trang cá nhân, Bảo Thy vô cùng hào hứng khoe hình ảnh đầu tiên chụp bởi quý tử. Tuy nhiên khoảnh khắc này ngay lập tức khiến cư dân mạng được một phen "cười ngả nghiêng".

Bức ảnh tự chụp đầu tiên từ con trai của nữ ca sĩ

Sau khi sinh con, dù trong nhà có rất nhiều người giúp việc nhưng Bảo Thy vẫn tự tay chăm sóc cho nhóc tì của mình. Mới đây, trong một lần chia sẻ với công chúng, Bảo Thy tiết lộ việc đang có ý định sinh thêm một nhóc tì thứ hai khiến người hâm mộ thích thú chờ mong.

Bảo Thy tự tay chăm sóc quý tử dù nhà nhiều người giúp việc

Nàng ''Công chúa bong bóng'' đáng yêu một thời nay đã theo chồng về dinh với rất nhiều sự chúc phúc đến từ gia đình, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hiện tại Bảo Thy cũng đang là bà mẹ một con quyến rũ nhất nhì Vibiz.

Lấy được chồng đại gia, Bảo Thy nâng cấp thêm khối tài sản siêu to khổng lồ. Hiện tại, cô đang sống cùng chồng trong biệt thự rộng lớn, có bể bơi như một tòa lâu đài giữa khu phố người giàu ở Quận 7, TP.HCM. Sau khi kết hôn, nữ ca sĩ và chồng rất thường xuyên đi nghỉ dưỡng sang chảnh.

Cuộc sống ''sang chảnh'' của nàng ''công chúa'' khiến nhiều người ngưỡng mộ

Căn biệt thự mà Bảo Thy đang sinh sống cùng với ông xã Phan Lĩnh

Doanh nhân Phan Lĩnh vô cùng chiều chuộng bà xã, đưa cô đi du lịch khắp nơi trên thế giới sau khi kết hôn, thẳng tay dành tặng bà xã những món quà đắt đỏ từ túi hiệu cho tới xe hơi hạng sang. Doanh nhân Phan Lĩnh cũng thường "vung tiền" vào những dịp du lịch của 2 vợ chồng và gia đình. Trong giai đoạn Bảo Thy mang thai thì chồng là người trực tiếp chăm sóc và động viên tinh thần vợ.

Bảo Thy thường được ông xã doanh nhân đưa vi vu khắp nơi

Nữ ca sĩ chia sẻ thêm rằng trong hôn nhân cũng không được quá chủ quan và tự tin không quan tâm đến cảm xúc nửa kía, cần phải cân bằng từ hai phía. Cô nàng cho biết giữa lửa hôn nhân bằng cách chứng minh cho chồng mình là người mẹ tốt, người vợ hiền, học nấu những món ăn ngon và biết cách chăm sóc bản thân.

Bảo Thy khẳng định hôn nhân cần được vun đắp từ hai phía thì yêu thương mới bền chặt

Ngoài ra nữ ca sĩ còn tiết lộ ông xã chính là người khuyến khích cô trở lại với sân khấu và gặp gỡ khán giả. Nhiều người thầm chúc phúc và ngưỡng mộ cuộc sống hiện tại của cô nàng, dù đã là người phụ nữ của gia đình nhưng chồng vẫn ủng hộ cô theo đuổi sự nghiệp, sẵn sàng là hậu phương để vợ tiếp tục tỏa sáng.