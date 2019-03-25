Con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo, bé tí đã diện váy hiệu tính bằng tiền đô

Mới đây, một số người bạn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật đầy năm của bé Sophie. Hoa hậu Việt Nam 2012 diện chân váy maxi dài kết hợp cùng áo crop-top ngắn khoe vóc dáng thon gọn đáng ghen tỵ.

Đáng chú ý nhất là vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đặng Thu Thảo. Cô bé được mẹ diện cho một chiếc váy màu trắng rất sang chảnh. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã soi ra đây là mẫu váy mới nhất của thương hiệu Gucci, trị giá 460 USD (11 triệu đồng). Có thể nói, với một cô bé nhỏ tuổi nhưng đã được diện đồ hiệu đầy người khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ.