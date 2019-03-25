Con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo, bé tí đã diện váy hiệu tính bằng tiền đô

Tuy còn bé nhưng con gái Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã được mẹ diện cho toàn đồ hiệu khiến ai nấy đều xuýt xoa trầm trồ.
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Mới đây, một số người bạn của Hoa hậu Đặng Thu Thảo đã đăng tải lên mạng xã hội những hình ảnh được chụp trong tiệc sinh nhật đầy năm của bé Sophie. Hoa hậu Việt Nam 2012 diện chân váy maxi dài kết hợp cùng áo crop-top ngắn khoe vóc dáng thon gọn đáng ghen tỵ.
Đáng chú ý nhất là vẻ ngoài đáng yêu của con gái Đặng Thu Thảo. Cô bé được mẹ diện cho một chiếc váy màu trắng rất sang chảnh. Ngay sau đó, nhiều cư dân mạng đã soi ra đây là mẫu váy mới nhất của thương hiệu Gucci, trị giá 460 USD (11 triệu đồng). Có thể nói, với một cô bé nhỏ tuổi nhưng đã được diện đồ hiệu đầy người khiến ai nấy đều không khỏi ngưỡng mộ.
Từ khi kết hôn với doanh nhân Trung Tín, Đặng Thu Thảo thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình nhỏ. Cô được xem là mỹ nhân có đường tình duyên suôn sẻ nhất showbiz Việt khi có người chồng tâm lý, giỏi giang và thương hiệu vợ con hết lòng.
Lấy chồng đại gia, Hoa hậu Việt Nam 2012 cũng không phải vất vả lo kinh tế. Sau khi sinh con, cô chỉ tham gia một số sự kiện theo lời mời của các bạn bè thân thiết. Cuộc sống của người đẹp giờ đây khá bình yên và nhàn nhã, là niềm mơ ước của nhiều người.