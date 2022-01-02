Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi

Hậu trường 02/01/2022 19:08

Sau 2 tháng “quậy tung” trời Mỹ, Chi Pu đã có mặt tại Việt Nam vào những ngày đầu năm mới và có hành động đẹp tại chùa trong bộ đồ lam giản dị.

Hồi tháng 10/2021, Chi Pu chẳng nói chẳng rằng xách vali sang Mỹ du học. Do không thông báo kế hoạch của mình, giọng ca “Anh ơi ở lại” bị đồn thổi được bạn trai tháp tùng sang xứ sở cờ hoa “khuấy đảo” trời Tây.

Thế nhưng sau đó, nữ ca sĩ khẳng định mình sang Mỹ để du học, thăm họ hàng kết hợp với công tác. Hơn 2 tháng ở Mỹ, tối cuối cùng của năm 2021, Chi Pu đã kịp thời có mặt tại nhà riêng để cùng bạn bè countdown đón chào năm mới.

Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 1

 Chi Pu có khoảng thời gian du học bên Mỹ 2 tháng từ 10/2021

Sáng ngày 2/1/2022, Chi Pu có nhiều việc làm ý nghĩa khiến fan hâm mộ tự hào về idol và nức tiếng khen ngợi. Theo đó, trên Instagram cá nhân, Chi Pu đăng tải loạt ảnh mặc đồ lam đi lễ chùa. Cô xuất hiện với vẻ ngoài tươi tắn, xinh đẹp dù không make-up cầu kỳ.

Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 2
Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 3

 Chi Pu giản dị, đời thường khi mặc đồ lam đi chùa vào dịp đầu năm

Đặc biệt, trong chuyến đi này, Chi Pu còn chuẩn bị quà như mì tôm, gạo, chăn, dầu ăn, nước mắm để phát từ thiện cho bà con ngay tại chùa. Nữ ca sĩ cũng không quên dành thời gian chơi đùa cùng các em học sinh. Hành động ý nghĩa trong ngày đầu năm mới của Chi Pu khiến cô cảm thấy rất an vui, hạnh phúc.

Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 4
Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 5

 Nữ ca sĩ phát quà từ thiện cho bà con ngay tại chùa

"Chuyến đi đầu năm mới. Cuối cùng thì tâm nguyện phát tâm tặng chùa An Sơn - Phú Yên tôn tượng Quan Thế Âm Bồ Tát của Chi đã hoàn thành. Con cảm ơn các quý Thầy, các phật tử và bà con đã tới dự lễ an vị tôn tượng. Cầu chúc một năm mới bình an đến với tất cả mọi người", Chi Pu cho biết.

Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 6
Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 7

 Chi Pu dành thời gian vui chơi cùng các em học sinh 

Trước ngày hành hương dự lễ chùa đầu năm kết hợp công tác thiện nguyện, Chi Pu cũng đã có một buổi tiệc sang – xịn – mịn cùng hội bạn thân để countdown đón chào năm mới. Cụ thể, trên Instagram cá nhân, nữ ca sĩ vừa đăng tải bàn tiệc thịnh soạn và sang chảnh và tag hàng loạt tên những người bạn bè thân thiết. Có thể thấy, giọng ca đang tận hưởng thời gian vui vẻ cùng bạn bè sau khoảng thời gian dài đã bỏ lỡ nhiều bữa tiệc vui ở Việt Nam. Bữa tiệc được diễn ra tại căn penthouse trị giá hơn trăm tỷ của nữ ca sĩ. Trong đêm tiệc, cô nàng diện bộ đầm đen ôm sát cơ thể vô cùng quyến rũ.

Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 8
Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 9
Chi Pu về Việt Nam, mặc đồ lam đi chùa và có ngay hành động đẹp khiến fan nức lòng khen ngợi - Ảnh 10

 Trước đó, nữ ca sĩ có bữa tiệc countdown sang - xịn - mịn cùng hội bạn thân ngay tại nhà riêng

Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây

Chán ca hát, Chi Pu sang tận Mỹ học diễn xuất với cô giáo ngoại xịn xò thế này đây

Thông tin Chi Pu sang Mỹ học diễn xuất khiến nhiều người bất ngờ.

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