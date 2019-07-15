Cận cảnh nhan sắc nàng hậu 5 con vẫn được bạn trai cưng chiều, tặng nhà hơn 100 tỷ

Hoa hậu Hồ Oanh Yến đang là bà mẹ 5 con, tuy nhiên cô vẫn được bạn trai yêu thương và chiều chuộng hết mực.
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Hoa hậu Hồ Oanh Yến sinh năm 1986, người đẹp vừa đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp Thế giới 2019 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, cô từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015.
Không chỉ quen mặt với khán giả qua các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Hồ Oanh Yến còn là cái tên đặc biệt trong làng giải trí khi đã là mẹ 5 con. Được biết, hai bé Henry Nguyễn (7 tuổi) và Gia Minh (4 tuổi) là con người yêu đầu tiên của cô. Trong khi đó, Gia Mỹ (3 tuổi), Gia Đức (2 tuổi) và bé Như Ý (hơn 3 tháng) là của bạn trai hiện tại - doanh nhân bất động sản Nguyễn Quang Tấn. Dẫu vậy, Oanh Yến lại chưa một lần mặc váy cưới bước vào lễ đường nên nhiều người vẫn xem cô là một bà mẹ đơn thân.
Được biết, bạn trai doanh nhân của Oanh Yến là người luôn ủng hộ cô trên con đường sự nghiệp và biết cách quan tâm đến các con. Thậm chí, anh còn không tiếc tiền xây tặng cho Oanh Yến một ngôi nhà với giá trị ước tính hơn 100 tỷ đồng. Theo đó, căn nhà được xây dựng trên 1 mảnh đất rộng 3.200m2. Công trình đã hoàn thành phần thô và đang trong giai đoạn hoàn thiện.
Trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống, Hoa hậu Hồ Oanh Yến đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên người yêu và các con.