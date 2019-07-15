Cận cảnh nhan sắc nàng hậu 5 con vẫn được bạn trai cưng chiều, tặng nhà hơn 100 tỷ

Hoa hậu Hồ Oanh Yến sinh năm 1986, người đẹp vừa đăng quang Nữ hoàng sắc đẹp Thế giới 2019 tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng 7 vừa qua. Trước đó, cô từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008, top 15 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 và giành danh hiệu Hoa hậu Thế giới Toàn cầu 2015.

Hồ Oanh Yến đăng quang 'Nữ hoàng sắc đẹp Thế giới 2019' - Ảnh: Internet

Người đẹp rất có duyên với các cuộc thi nhan sắc - Ảnh: Internet

Không chỉ quen mặt với khán giả qua các cuộc thi sắc đẹp, Hoa hậu Hồ Oanh Yến còn là cái tên đặc biệt trong làng giải trí khi đã là mẹ 5 con. Được biết, hai bé Henry Nguyễn (7 tuổi) và Gia Minh (4 tuổi) là con người yêu đầu tiên của cô. Trong khi đó, Gia Mỹ (3 tuổi), Gia Đức (2 tuổi) và bé Như Ý (hơn 3 tháng) là của bạn trai hiện tại - doanh nhân bất động sản Nguyễn Quang Tấn. Dẫu vậy, Oanh Yến lại chưa một lần mặc váy cưới bước vào lễ đường nên nhiều người vẫn xem cô là một bà mẹ đơn thân.