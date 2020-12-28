Cận cảnh biệt thự sang chảnh Lệ Quyên vừa tậu sau ly hôn, nhìn hồ bơi bên trong mà choáng

Hậu trường 28/12/2020 16:47

Nhiều khán giả không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến sự xa hoa bên trong căn biệt thự mới của nữ ca sĩ Lệ Quyên.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Lệ Quyên gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh bên trong căn biệt thự mới tậu đến người hâm mộ. Dù chỉ hé lộ một góc nhỏ nhưng cũng đủ để khán giả phải choáng váng trước sự xa hoa và sang chảnh của biệt thự.

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Khoảng sân vườn với bể bơi sang chảnh - Ảnh: IG

Qua hình ảnh đăng tải, căn nhà được thiết kế gần gũi với thiên nhiên với nhiều cây xanh và bể bơi lớn bao quanh khuôn viên.

Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên chính thức xác nhận ly hôn chồng đại gia. Từ khi trở về cuộc sống độc thân, nữ ca sĩ thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc đời thường vui vẻ lên mạng xã hội.

Giữa tháng 12/2020, “nữ hoàng phòng trà” hé lộ toàn cảnh biệt thự mới tậu kèm dòng trạng thái: “Không có ai sinh ra đã là ngôi sao hay thiên tài. Thành quả có được là sự nỗ lực, bản lĩnh, tài năng, nhân cách, cộng chút may mắn, thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tính cách tạo nên số phận, đừng quên.

Chẳng có ai bước giùm bạn, bởi vậy cứ vững vàng từng bước mà đi thì sẽ chẳng bao giờ sợ thử thách nào cả”.

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Căn biệt thự của Lệ Quyên gây ấn tượng với tông màu trắng chủ đạo kết hợp với kiến trúc phương Tây vừa hiện đại vừa cổ điển – Ảnh: FB

Trước khi ly hôn, Lệ Quyên và chồng cũ Đức Huy từng sở hữu khối tài sản khổng lồ gồm 2 biệt thự hoành tráng ở Việt Nam và Mỹ. Cụ thể, một căn nằm ở vị trí đắc địa thuộc Quận 2, TP. Hồ Chí Minh, còn biệt thự ở xứ cờ hoa được mua từ năm 2017 với mức giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

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Từ khóa:   ca sĩ Lệ Quyên nữ hoàng phòng trà nhà sao Việt

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