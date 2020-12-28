Khoe ảnh tình tứ trong bồn tắm chán chê, vợ chồng Trấn Thành lại rủ nhau khóa môi ở nơi mà ai nhìn cũng ‘thót tim’

Khoảnh khắc mới nhất của MC Trấn Thành và bà xã Hari Won trên mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày cưới, Trấn Thành và Hari Won đã có chuyến du lịch hâm nóng tình cảm tại Đà Nẵng. Trên mạng xã hội, vợ chồng “A Xìn” liên tục cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào trong chuyến đi đến khán giả.

Cặp đôi 'A Xìn' cùng nhau đi nghỉ dưỡng ở Phú Quốc - Ảnh: FB

Dù trước nay, khán giả đều đã quen với những cử chỉ thân mật mà vợ chồng Trấn Thành dành cho nhau, nhưng hình ảnh cả hai âu yếm trong bồn tắm đã nhận về không ít ý kiến trái chiều. Theo đó, một số cư dân mạng cho rằng khoảnh khắc này khá nhạy cảm và không nên chia sẻ trên mạng xã hội.

Hình ảnh gây tranh cãi của cặp đôi - Ảnh: FB

Mới đây, Trấn Thành và Hari Won lại khiến khán giả “thót tim” khi khoe ảnh khóa môi ở khu vực được cho là khá nguy hiểm.

Cụ thể, qua những hình ảnh đăng tải, cặp đôi cùng nhau dùng bữa lãng mạn tại một khu vực ngắm cảnh trên cao của khu nghỉ dưỡng. Cả hai tiếp tục gây sự chú ý khi Hari Won ngồi trên bờ thành đón nhận nụ hôn ngọt ngào từ ông xã. Theo quan sát của khán giả, phía dưới chỗ ngồi của giọng ca “Anh cứ đi đi” không có bệ đỡ cũng như không có gì che chắn để đảm bảo an toàn.

Khoảnh khắc tình cảm của vợ chồng Trấn Thành khiến người hâm mộ ‘thót tim’ vì vị trí chụp khá nguy hiểm - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bên cạnh những bình luận ngưỡng mộ hạnh phúc của cặp đôi, một số khán giả lại tỏ ra lo ngại: “Nhìn chị Hari ngồi mà tui sợ á”, “Nguy hiểm quá, lỡ té xuống thì sao”, “Sống ảo kiểu này chán chẳng buồn nói”, “Đẹp thì đẹp mà cứ sợ sợ kiểu gì ấy”…

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