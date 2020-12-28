Liên tục bị mỉa mai về cân nặng, Phan Như Thảo tuyên bố: ‘Tôi không có nhu cầu giảm cân’

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây, cựu người mẫu Phan Như Thảo cho biết dù cô không giảm cân thì vẫn được ông xã Đức An yêu thương, chiều chuộng.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, cựu người mẫu Phan Như Thảo phát tướng thấy rõ. Thỉnh thoảng xuất hiện tại một số sự kiện giải trí, bà xã Đức An liên tục nhận về những lời chê bai ngoại hình từ công chúng.

Trước những bình luận tiêu cực này, ông xã Phan Như Thảo đã đứng ra bênh vực bà xã. Trong khi đó, cựu người mẫu lại gạt bỏ hết mọi lời thị phi và tập trung cho công việc kinh doanh.

Phan Như Thảo và Đức An có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn, Phan Như Thảo cho biết cô không hề có ý định giảm cân dù nhận được nhiều lời tư vấn từ bạn bè: “Nỗ lực chút sẽ đẹp lại nhưng tôi không nỗ lực, tôi không có nhu cầu giảm cân. Mọi người cứ nhắn tin chỉ tôi cách giảm cân nhưng thật ra tôi không có nhu cầu. Nếu muốn, tôi sẽ chi tiền ra thẩm mỹ viện làm 6 múi luôn. Có những người có nhu cầu ốm, họ càng tập gym, càng ép bản thân càng sướng, còn tôi thì không”.

Theo đó, bà xã Đức An cho biết bản thân luôn ưu tiên sự thoải mái của tinh thần, không muốn sống khổ sở nên cô không có lý do gì để ép bản thân phải ốm.

Cựu người mẫu chia sẻ về việc không có ý định giảm cân dù bị chê 'phát tướng' - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Phan Như Thảo cũng cho biết trong mắt chồng, cô luôn là người phụ nữ đẹp nhất: “Anh ấy thích vợ đẹp và vấn đề là anh ấy vẫn thấy tôi đẹp. Tôi có thói quen mặc những bộ đồ tôi thích, tuy tôi biết hơi kỳ cục nhưng tôi thích. Anh ấy hay nói bộ đồ này không đẹp đâu, vứt đi, cái gì anh ấy không thích anh ấy sẽ nói, riêng về vấn đề giảm cân anh ấy thấy bình thường”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/lien-tuc-bi-mia-mai-ve-can-nang-phan-nhu-thao-tuyen-bo-toi-khong-co-nhu-cau-giam-can-391539.html