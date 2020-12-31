Ca sĩ Hà Phương sốc nặng trước thông tin Vân Quang Long qua đời, hứa hỗ trợ chi phí đưa cố ca sĩ về nước

Hậu trường 31/12/2020 15:50

Hà Phương cho biết, những ngày qua cô đi chơi cùng gia đình nên không hề biết tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Phương vừa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin Vân Quang Long qua đời. Em gái Cẩm Ly cho biết, những ngày qua cô đi chơi cùng gai đình nên không hề biết thông tin này. 

van quang long
Hà Phương bàng hoàng khi biết được thông tin Vân Quang Long đột ngột qua đời - Ảnh: FB

Hà Phương chia sẻ: "Chào cả nhà! Mấy bữa nay Hà Phương đi chơi trượt tuyết cùng gia đình và đang trên đường bay về New York thì bỗng nghe thông tin ca sĩ Vân Quang Long vừa mất. Nhiều thông tin cho biết Vân Quang Long mất là vì bệnh tuyến tụy, thông tin khác là vì bị đột quỵ và tang lễ sẽ hỏa thiêu. Thật hư ra sao vậy cả nhà? Vân Quang Long là bạn diễn trước kia của chị Cẩm Ly của Hà Phương. Ôi, ông trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới của chúng con trong năm nay thế? Thành thật chia buồn!".

Dưới phần bình luận, khi một khán giả ngỏ ý: "Chị Hà Phương ơi, giúp anh Long được đưa về Việt Nam theo di nguyện của anh Long. Rất mong chị giúp đỡ". Ngay lập tức, bà xã tỷ phú Chính Chu đáp lời: "Hỏi người nhà Long đi. Nếu liên hệ đem Long về Việt Nam được thì chị sẽ hỗ trợ chi phí đó".

van quang long 1
Chia sẻ của Hà Phương khi dân mạng nhờ giúp đỡ đưa Vân Quang Long về nước - Ảnh: FB

Trước thắc mắc của Hà Phương, ca sĩ Thanh Thảo cũng giải thích rõ: "Long ăn cơm trưa với gia đình cậu ruột, rồi lên giường nằm chờ mợ tắm xong sẽ đi tắm, rồi ra đi trong giấc ngủ trưa luôn... Thương lắm chị ạ! Thứ 7 và chủ nhật này làm tang lễ và hoả thiêu đưa tro cốt về cho gia đình bên đấy. Hiện nay xác còn được giữ chưa đưa về nhà quàn. Nhưng theo gia đình là đột quỵ chứ không có bệnh gì".

Hậu ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh phẫn nộ nhờ pháp luật vào cuộc vì liên tục bị quấy rối vào ban đêm

Hậu ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh phẫn nộ nhờ pháp luật vào cuộc vì liên tục bị quấy rối vào ban đêm

Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh lên tiếng về việc bị quấy rầy suốt thời gian qua. Chân dài này tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp mong tìm lại cuộc sống bình yên.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Vân Quang Long ca sĩ Hà Phương em gái Cẩm Ly

TIN MỚI NHẤT

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 1 giờ 26 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 41 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026