Hà Phương cho biết, những ngày qua cô đi chơi cùng gia đình nên không hề biết tin ca sĩ Vân Quang Long đột ngột qua đời tại Mỹ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hà Phương vừa đăng tải dòng trạng thái bày tỏ sự bàng hoàng trước thông tin Vân Quang Long qua đời. Em gái Cẩm Ly cho biết, những ngày qua cô đi chơi cùng gai đình nên không hề biết thông tin này.

Hà Phương bàng hoàng khi biết được thông tin Vân Quang Long đột ngột qua đời - Ảnh: FB

Hà Phương chia sẻ: "Chào cả nhà! Mấy bữa nay Hà Phương đi chơi trượt tuyết cùng gia đình và đang trên đường bay về New York thì bỗng nghe thông tin ca sĩ Vân Quang Long vừa mất. Nhiều thông tin cho biết Vân Quang Long mất là vì bệnh tuyến tụy, thông tin khác là vì bị đột quỵ và tang lễ sẽ hỏa thiêu. Thật hư ra sao vậy cả nhà? Vân Quang Long là bạn diễn trước kia của chị Cẩm Ly của Hà Phương. Ôi, ông trời ơi! Chuyện gì đang xảy ra trên thế giới của chúng con trong năm nay thế? Thành thật chia buồn!".

Dưới phần bình luận, khi một khán giả ngỏ ý: "Chị Hà Phương ơi, giúp anh Long được đưa về Việt Nam theo di nguyện của anh Long. Rất mong chị giúp đỡ". Ngay lập tức, bà xã tỷ phú Chính Chu đáp lời: "Hỏi người nhà Long đi. Nếu liên hệ đem Long về Việt Nam được thì chị sẽ hỗ trợ chi phí đó".

Chia sẻ của Hà Phương khi dân mạng nhờ giúp đỡ đưa Vân Quang Long về nước - Ảnh: FB

Trước thắc mắc của Hà Phương, ca sĩ Thanh Thảo cũng giải thích rõ: "Long ăn cơm trưa với gia đình cậu ruột, rồi lên giường nằm chờ mợ tắm xong sẽ đi tắm, rồi ra đi trong giấc ngủ trưa luôn... Thương lắm chị ạ! Thứ 7 và chủ nhật này làm tang lễ và hoả thiêu đưa tro cốt về cho gia đình bên đấy. Hiện nay xác còn được giữ chưa đưa về nhà quàn. Nhưng theo gia đình là đột quỵ chứ không có bệnh gì".

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