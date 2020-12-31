Nhiều tháng sau khi Mai Phương mất, Ốc Thanh Vân vẫn không ngừng nhớ về người em thân thiết

Hậu trường 31/12/2020 11:47

Dù đã nhiều tháng trôi qua nhưng MC Ốc Thanh Vân vẫn chưa hết đau buồn về sự ra đi của cố diễn viên Mai Phương.

Giữa lúc làng giải trí Việt đang bàng hoàng trước sự ra đi của ca sĩ Vân Quang Long, dòng chia sẻ của MC Ốc Thanh Vân về người đồng nghiệp quá cố gây xúc động. Cụ thể trên trang cá nhân, bà mẹ 3 con bùi ngùi chia sẻ lại bức ảnh chụp cùng diễn viên Mai Phương 7 năm trước.

Nhắc lại kỷ niệm bên người em quá cố, Ốc Thanh Vân xót xa với những tin buồn liên tiếp ập đến thời gian gần đây.

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Ốc Thanh Vân bất ngờ đăng tải lại bức ảnh chụp cùng cố diễn viên Mai Phương nhiều năm trước - Ảnh: FB

Ốc Thanh Vân viết: "Điện thoại tự nhiên nhắc tấm ảnh này, ngày này cách đây đúng 7 năm.

Càng lớn tuổi càng nghe nhiều tin về sự mất mát, là điều mà khi còn trẻ ta ít phải trải qua. Hãy cố gắng đối xử với nhau thật tốt. Hãy trân trọng những người xung quanh và nhất là người thân của bạn.

Hãy dò lại từng thái độ, từng lời nói, xem mình có làm họ nghĩ suy không. Hãy bên họ nhiều nhất có thể. Bởi ai biết được, ngày hôm nay bên nhau liệu có phải là ngày cuối cùng!

Cuộc đời thật dài mà cũng thật ngắn. Niềm vui luôn chan hoà cùng khổ đau. Cầu mong sức khoẻ và bình an cho tất cả. Nhớ những người đã đi xa. Và nhớ em".

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Sau khi đàn em qua đời, nữ diễn viên vẫn âm thầm quan tâm bé Lavie - Ảnh: Internet

Ốc Thanh Vân và Mai Phương có mối quan hệ thân thiết nhiều năm. Suốt những ngày tháng cuối đời của đàn em, nữ diễn viên luôn cận kề chăm sóc. Sau khi Mai Phương qua đời, cô âm thầm lập quỹ mang tên bé Lavie.

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Từ khóa:   diễn viên Ốc Thanh Vân MC Ốc Thanh Vân Mai Phương

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