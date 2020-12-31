Hậu ly hôn, vợ cũ Hoàng Anh phẫn nộ nhờ pháp luật vào cuộc vì liên tục bị quấy rối vào ban đêm

Hậu trường 31/12/2020 15:02

Quỳnh Như - vợ cũ Hoàng Anh lên tiếng về việc bị quấy rầy suốt thời gian qua. Chân dài này tuyên bố sẽ nhờ pháp luật can thiệp mong tìm lại cuộc sống bình yên.

Mới đây, trên trang cá nhân, Quỳnh Như đăng tải bài viết thể hiện sự phẫn nộ khi liên tục bị những đơn hàng lúc nửa đêm làm phiền. Không chỉ đặt pizza, lần này họ dùng nhiều hình thức như gọi thợ sửa điện, ống nước... đến vào ban đêm khiến cuộc sống của gia đình cô đảo lộn.

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Quỳnh Như nhờ pháp luật can thiệp khi liên tục bị làm phiền - Ảnh: FB

Trước đó, vợ cũ Hoàng Anh đã lên tiếng cảnh báo về hành động trái đạo đức trên. Tuy nhiên, người giấu mặt vẫn không dừng lại mà còn có hành động quá quắt khiêu khích. Vì vậy, chân dài này quyết định sẽ nhờ pháp luật can thiệp.

Trên Facebook, Lê Quỳnh Như viết: "Những ngày qua mình bị quấy rối liên tục vào ban đêm vì những cuộc gọi và những cú nhấn chuông giao pizza, sửa ống nước... đủ mọi kiểu. Bạn bè vì thương nên lên tiếng, chỉ mong đối phương cạn nghĩ và dừng hành động vô ý thức đó lại.

Tuy nhiên, sự việc ngày càng tệ hơn và họ càng lấn lướt quá đáng. Mình đã chính thức nhờ pháp luật vào cuộc và xin một lần trình hết chứng cứ để điều xấu bị bóc trần. Xin các bạn nào nói rằng chuyện bị quấy rối bằng cuộc gọi giao pizza là việc nhỏ và nói hoài thì thử đặt vào hoàn cảnh của mình, rồi mọi người sẽ cảm nhận được hết".

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Hậu ly hôn, cô muốn có cuộc sống bình yên bên con gái - Ảnh: FB

Vợ cũ Hoàng Anh cho biết, việc này khiến cuộc sống của cô bị đảo lộn không ít: "Bản thân làm mẹ đơn thân phải tất tả đi làm hơn 8 tiếng một ngày, giữ con, chăm con khi về nhà, tối còn không được nghỉ ngơi vì liên tục bị quấy rầy đến tận 12 giờ đêm thì sức nào chịu nổi? Chưa kể, những người giao pizza, sửa ống nước, sửa điện... cũng là người lao động vô tội, tại sao người ghét mình lại nhẫn tâm hành hạ những người khác như thế?

Nếu họ không biết điểm dừng thì pháp luật sẽ buộc họ dừng lại. Tối nay 7h tối (giờ địa phương), Như sẽ trình bày những bằng chứng đã làm việc với cảnh sát và luật sư để những ai nói chuyện bị quấy rối là chuyện nhỏ sẽ có cái nhìn công tâm hơn".

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Hình ảnh Hoàng Anh thân thiết bên 'bạn gái tin đồn' hậu ly hôn - Ảnh: FB

Quỳnh Như và Hoàng Anh từng có cuộc hôn nhân kéo dài 3 năm. Họ có chung 1 cô con gái kháu khỉnh. Tuy nhiên hơn 1 tháng trước, cặp đôi lên tiếng xác nhận đã "đường ai nấy đi". Hậu chia tay, nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" bị vợ cũ tố đủ điều, phụ bạc, thiếu trách nhiệm với con gái.

Từ khóa:   Quỳnh Như Hoàng Anh và Quỳnh Như diễn viên Hoàng Anh ly hôn

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