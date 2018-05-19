Ca sĩ Đào Bá Lộc đanh đá đáp trả khi bị mỉa mai là gay và đề nghị nâng ngực

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đào Bá Lộc vừa đăng tải loạt ảnh táo bạo bên bờ biển. Giọng ca Đơn phương khiến người nhìn đỏ mặt trước những shoot hình "nóng" khoe vóc dáng mảnh mai trước biển.

Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen vì vóc dáng thanh mảnh của mình - Ảnh: FBNV

Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bộ ảnh của nam ca sĩ đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Anh nhận được rất nhiều lời khen vì vóc dáng mảnh mai cuốn hút. Tuy nhiên bên cạnh những nhận xét tích cực, Đào Bá Lộc vẫn thu về không ít ý kiến mỉa mai, châm chọc.

Trước bình luận mỉa mai mình là gay, nam ca sĩ phản ứng gay gắt: “Nào nào, đói thì về kêu chủ cho ăn, đừng sủa bừa. Có ai chọc ghẹo gì mình đâu?".