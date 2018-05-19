Ca sĩ Đào Bá Lộc đanh đá đáp trả khi bị mỉa mai là gay và đề nghị nâng ngực

Trước phản ứng thiếu tế nhị của cư dân mạng, Đào Bá Lộc tỏ ra bức xúc và đáp trả một cách gay gắt.
Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Đào Bá Lộc vừa đăng tải loạt ảnh táo bạo bên bờ biển. Giọng ca Đơn phương khiến người nhìn đỏ mặt trước những shoot hình "nóng" khoe vóc dáng mảnh mai trước biển.
Chỉ vài phút sau khi đăng tải, bộ ảnh của nam ca sĩ đã thu hút được khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Anh nhận được rất nhiều lời khen vì vóc dáng mảnh mai cuốn hút. Tuy nhiên bên cạnh những nhận xét tích cực, Đào Bá Lộc vẫn thu về không ít ý kiến mỉa mai, châm chọc.
Trước bình luận mỉa mai mình là gay, nam ca sĩ phản ứng gay gắt: “Nào nào, đói thì về kêu chủ cho ăn, đừng sủa bừa. Có ai chọc ghẹo gì mình đâu?".
Ngoài ra, Đào Bá Lộc cũng nhận được phản ứng khiếm nhã của một khán giả nữ: “Body mềm mại như con gái. Thêm ngực nữa là khỏi chê luôn". Trước câu nói này, giọng ca Thanh xuân phản ứng một cách thẳng thắn: “Thật ra dù nói với một cô gái rằng 'thêm ngực nữa thì đẹp' cũng vô cùng khiếm nhã chứ chưa nói đến việc nói với con trai. Nếu chị không có ý xấu thì vẫn kém duyên, thiếu suy nghĩ nha chị".