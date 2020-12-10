Bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện 'người thứ 3'

Hậu trường 10/12/2020 17:39

Trước làn sóng chỉ trích hướng về mình, diễn viên Hoàng Anh đã có những chia sẻ đầu tiên trước lời tố của vợ Việt kiều.

Tháng 4/2019, diễn viên Hoàng Anh quyết định bỏ lại sự nghiệp đang phát triển để sang Mỹ đoàn tụ vợ con. Những tưởng cuộc sống của nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đang ấm êm, hạnh phúc nơi trời Tây, tuy nhiên ngày 8/12 vừa qua, vợ Hoàng Anh bất ngờ xác nhận hôn nhân đổ vỡ.

Chưa hết, Quỳnh Như còn đăng tải bài viết dài khẳng định Hoàng Anh thiếu trách nhiệm với vợ con, phụ bạc tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Lời tố của vợ cũ khiến nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" nhận về vô số lời chỉ trích, "ném đá" từ cộng đồng mạng.

Bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện 'người thứ 3' - Ảnh 1
Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet

Giữa ồn ào bị vợ cũ tố bạc bẽo, Hoàng Anh đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên tâm sự, anh ngưng sự nghiệp đang phát triển tại Việt Nam sang Mỹ vì hạnh phúc gia đình. Anh chấp nhận sang xứ sở cờ hoa bán hàng online, phụ vợ chăm con chỉ mong một mái ấm ngập tràn tiếng cười, có vợ có chồng, có con như mọi người.

Bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện 'người thứ 3' - Ảnh 2
Hoàng Anh khẳng định không có chuyện ly hôn vì 'người thứ 3' - Ảnh: Internet

Anh thừa nhận Quỳnh Như rất yêu mình. Tuy nhiên, tình yêu của cô khiến Hoàng Anh cảm thấy ngột ngạt. Bởi, lúc nào vợ Việt kiều cũng muốn giữ khư khư chồng bên cạnh.

"Mỗi lần tôi ra đường là thường xuyên gọi kiểm tra. Điều đó khiến cho tôi ngày một "khó thở" đi. Lần gần đây nhất, cô ấy nghe người ngoài nói lời qua tiếng lại rồi về nhà ghen tôi với bạn diễn của tôi. Cô ấy hăm dọa sẽ đến sân khấu nơi tôi diễn quậy phá, cô ấy còn gọi cho bầu show kêu tôi đừng diễn nữa, tiền thù lao của tôi bao nhiêu, cô ấy sẽ trả đủ", Hoàng Anh chia sẻ.

Bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện 'người thứ 3' - Ảnh 3
Nam diễn viên cho biết, anh vẫn chu cấp tiền nuôi con gái cho vợ cũ sau khi dọn ra khỏi nhà - Ảnh: Internet

Nam diễn viên cũng khẳng định không có chuyện ly hôn vì "người thứ 3". Anh thẳng thắn cho biết, Thắm Bebe không liên quan đến chuyện giữa mình và vợ Việt kiều.

Lời ngôn tình Hoàng Anh từng nói về vợ trước khi bị tố bội bạc, lợi dụng vợ con

Lời ngôn tình Hoàng Anh từng nói về vợ trước khi bị tố bội bạc, lợi dụng vợ con

Diễn viên Hoàng Anh từng chia sẻ với báo chí những lời “ngôn tình” về người vợ đứng phía sau hỗ trợ sự nghiệp cho mình.

Xem thêm
Từ khóa:   vợ Hoàng Anh Hoàng Anh và Quỳnh Như diễn viên Hoàng Anh

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026