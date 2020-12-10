Bị tố phụ bạc tình nghĩa vợ chồng, Hoàng Anh thẳng thắn nói về chuyện 'người thứ 3'

Trước làn sóng chỉ trích hướng về mình, diễn viên Hoàng Anh đã có những chia sẻ đầu tiên trước lời tố của vợ Việt kiều.

Tháng 4/2019, diễn viên Hoàng Anh quyết định bỏ lại sự nghiệp đang phát triển để sang Mỹ đoàn tụ vợ con. Những tưởng cuộc sống của nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" đang ấm êm, hạnh phúc nơi trời Tây, tuy nhiên ngày 8/12 vừa qua, vợ Hoàng Anh bất ngờ xác nhận hôn nhân đổ vỡ. Chưa hết, Quỳnh Như còn đăng tải bài viết dài khẳng định Hoàng Anh thiếu trách nhiệm với vợ con, phụ bạc tình nghĩa vợ chồng nhiều năm. Lời tố của vợ cũ khiến nam diễn viên "Gạo nếp gạo tẻ" nhận về vô số lời chỉ trích, "ném đá" từ cộng đồng mạng.



Hoàng Anh và Quỳnh Như ly hôn sau 3 năm kết hôn - Ảnh: Internet Giữa ồn ào bị vợ cũ tố bạc bẽo, Hoàng Anh đã chính thức lên tiếng. Chia sẻ trong một bài phỏng vấn, nam diễn viên tâm sự, anh ngưng sự nghiệp đang phát triển tại Việt Nam sang Mỹ vì hạnh phúc gia đình. Anh chấp nhận sang xứ sở cờ hoa bán hàng online, phụ vợ chăm con chỉ mong một mái ấm ngập tràn tiếng cười, có vợ có chồng, có con như mọi người. Hoàng Anh khẳng định không có chuyện ly hôn vì 'người thứ 3' - Ảnh: Internet Anh thừa nhận Quỳnh Như rất yêu mình. Tuy nhiên, tình yêu của cô khiến Hoàng Anh cảm thấy ngột ngạt. Bởi, lúc nào vợ Việt kiều cũng muốn giữ khư khư chồng bên cạnh.

"Mỗi lần tôi ra đường là thường xuyên gọi kiểm tra. Điều đó khiến cho tôi ngày một "khó thở" đi. Lần gần đây nhất, cô ấy nghe người ngoài nói lời qua tiếng lại rồi về nhà ghen tôi với bạn diễn của tôi. Cô ấy hăm dọa sẽ đến sân khấu nơi tôi diễn quậy phá, cô ấy còn gọi cho bầu show kêu tôi đừng diễn nữa, tiền thù lao của tôi bao nhiêu, cô ấy sẽ trả đủ", Hoàng Anh chia sẻ. Nam diễn viên cho biết, anh vẫn chu cấp tiền nuôi con gái cho vợ cũ sau khi dọn ra khỏi nhà - Ảnh: Internet Nam diễn viên cũng khẳng định không có chuyện ly hôn vì "người thứ 3". Anh thẳng thắn cho biết, Thắm Bebe không liên quan đến chuyện giữa mình và vợ Việt kiều.

Lời ngôn tình Hoàng Anh từng nói về vợ trước khi bị tố bội bạc, lợi dụng vợ con Diễn viên Hoàng Anh từng chia sẻ với báo chí những lời “ngôn tình” về người vợ đứng phía sau hỗ trợ sự nghiệp cho mình.

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