Bị thần đồng bơi lội 'nhắc khéo' mờ nhạt trong làng hương sắc, Phương Lê tiếp tục đăng đàn 'hơn thua': Tầm tuổi con, người ta lo học, lo làm...

"Thần đồng bơi lội" Nguyễn Hữu Kim Sơn đã mỉa mai Hoa hậu Phương Lê khi cô bênh Miss World Vietnam 2023 - Huỳnh Trần Ý Nhi. Đến sáng nay, phía nàng hậu tiếp tục có động thái mới.

Sau hơn 1 tuần đăng quang Miss World Vietnam 2023, người đẹp gốc Bình Định - Huỳnh Trần Ý Nhi đã gây bão mạng xã hội khi liên tục có những phát ngôn gây sốc. Dù không liên quan đến câu chuyện này nhưng "thần đồng bơi lội" Nguyễn Hữu Kim Sơn cũng đăng tải một story với nội dung: "Mình cũng cùng trang lứa với bạn nè. Trang Wikipedia của bạn mới được lập 7 giờ trước, thì trang của mình đã có từ năm mình 15 tuổi. Trong lúc bạn đi Hoa hậu và trưởng thành thì mình đại diện Việt Nam thi quốc tế rồi". Kim Sơn có nhiều phát ngôn liên quan đến ồn ào của hoa hậu Ý Nhi Sau đó, Hoa hậu Phương Lê đã lên tiếng bênh cho Hoa hậu Ý Nhi và cho rằng Nguyễn Hữu Kim Sơn hơn thua với con gái là kém lịch sự: "Đã là Vận động viên quốc gia mà còn là đàn ông thì hơn thua với đứa con gái chi vậy con trai? Thật sự con cũng ngầu thi đấu giỏi nhưng số con không nổi tiếng người ta chỉ nhớ Ánh Viên, còn con khá mờ nhạt dù vị trí như nhau. Đấy nhờ lần này con khịa bé gái nên con cũng nổi tiếng luôn cô chúc mừng con! Mà thôi con ơi đàn ông mình giỏi mình hơn thua ngoài kia cho oai hơn thua chi với đứa con gái non nớt mới bước vào show. Con có chắc là con hoàn hảo trong cách ứng xử chưa con? Chúc mừng chàng trai và mong được nhìn thấy con tỏa sáng thi đấu tiếp theo".

Hoa hậu Phương Lê lên tiếng sau story 'Flex' của Kim Sơn Không chịu bỏ qua, mới đây, Nguyễn Hữu Kim Sơn lại có thêm dòng trạng thái đáp trả được cho là đầy châm chọc Hoa hậu Phương Lê. Anh cho biết trong loàng Hoa hậu cũng không ai nhớ Phương Lê là ai. Thêm nữa chuyện phản biện của những người cùng trang lứa thì một người lớn như Phương Lê không nên xen vào. Cụ thể, Nguyễn Hữu Kim Sơn viết: "Đang đi chơi cũng không yên hà. Người ta chỉ nhớ Ánh Viên - thế cô cho con hỏi ở trong làng "Hoa hậu" người ta có nhớ cô không? Chuyện trang lứa phản biện nhau đã xong rồi, cô lại đi nhảy vào chi, nếu con bị kêu là đờn ông hơn thua con gái - thì cô là người lớn đôi co với con nít ạ? Nói sơ tạm thế cô nhé, con đang bận đi chơi".

Bài đăng của Kim Sơn chưa hạ nhiệt, thì đến sáng nay (31/7), nàng hậu tiếp tục có động thái phản pháo vô cùng gay gắt. Trên trang cá nhân, người đẹp cho rằng hoa hậu ở Việt Nam rất nhiều, nên cô không ngại nếu Kim Sơn không biết đến mình. Ngoài ra, Phương Lê còn nhấn mạnh việc nam VĐV đôi co với hoa hậu Ý Nhi chỉ chứng tỏ "vẫn còn con nít". Bài đăng mới nhất của hoa hậu Phương Lê "Còn nhỏ lo học hành rèn luyện thêm con nhé, tìm hiểu để biết được hết hoa hậu thì hết thanh xuân đấy. Hoa hậu nhiều vô kể. Con trai nên rộng lượng với con gái. Tầm con người ta lo học lo làm còn con lo đi chơi thì ghé uống thêm ly trà sữa hợp lý nè. À sau này về hưu già rồi không thi đấu nữa thì chuyển qua làm nhân viên dạy bơi, nhớ tìm cô đăng ký cho con của nhân viên cô học nha! Chắc tầm 50 bé. Con trai mà thế này chắc vẫn chưa có bạn gái nhỉ?", hoa hậu Phương Lê đăng tải trên trang cá nhân, kèm theo hình ảnh bài viết của "Thần đồng bơi lội" Kim Sơn. Phía tân Miss World chưa có động thái nào liên quan đến tranh cãi giữa hoa hậu Phương Lê và VĐV Kim Sơn Bài đăng của nàng hậu nhanh chóng thu hút sự quan tâm, chú ý của dư luận. Một bộ phận đồng ý với quan điểm của cô và cho rằng Kim Sơn đang "đu fame" của Ý Nhi. Tuy nhiên một số netizen khác lại phẫn nộ khi cho rằng Phương Lê hơn thua với nam VĐV và bênh vực cho những phát ngôn thiếu cẩn trọng của tân Miss World Việt Nam 2023.

Dân mạng 'chơi lớn', gửi email, yêu cầu hủy bỏ danh hiệu của hoa hậu Ý Nhi: BTC nói 'đã nhận được, đang xử lý' Một số dân mạng đã gửi email đến Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam, yêu cầu tước vương miện của Huỳnh Trần Ý Nhi vì cho rằng cô chưa xứng đáng với ngôi vị cao nhất, thiếu các yếu tố "tài - sắc - đức".

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