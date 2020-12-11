Bị nhắc nhở vì mang giày cao chót vót trong thai kỳ, Bảo Thanh vội lên tiếng giải thích

Hậu trường 11/12/2020 16:52

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Bảo Thanh ở những tháng cuối thai kỳ đang nhận được sự chú ý của khán giả.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Bảo Thanh vừa tung loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt kèm dòng trạng thái: “Bây giờ, 2020 - một năm đầy biến động - mình lại quyết định dừng làm nghề một thời gian để sinh bé thứ 2. Vẫn như ngày ấy, vẫn có một vài người chẳng tin... “ơ kìa, sự nghiệp đang thăng hoa sao lại dừng để đẻ, chả tin”… Thôi tin đi mà! Bụng em to nghễu nghện đến nơi rồi đây này”.

bao thanh 1bao thanh 2

bao thanh 3
Bảo Thanh không tăng cân quá nhiều khi mang thai - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” diện đầm vàng nổi bật, để lộ bụng bầu to vượt mặt trong những tháng cuối thai kỳ. Dẫu vậy, cô nàng vẫn trông vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

Tuy nhiên, điều gây chú ý lại nằm ở đôi giày của Bảo Thanh. Theo đó, nhiều khán giả nhắc nhở nữ diễn viên không nên đi giày quá cao vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi: “Chị ơi, đừng đi giày cao quá, nguy hiểm lắm”, “Mang giày cao thế có hại đấy em ơi”, “Mang thai nên đi giày bệt thôi em ạ”…

bao thanh 4
Mang giày cao gót, nữ diễn viên bị nhắc nhở - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Bảo Thanh vội lên tiếng đính chính lý do vẫn mang giày cao gót dù bụng bầu đã lớn: “À nhân tiện các mẹ cứ thắc mắc giày cao nhé: em đi dép lê và xách theo đôi giày. Khi nào chụp hoặc lên diễn mới thay giày cao thôi. Đi có chừng mực thì không sao hết nhé”.

Lời giải thích này của cô nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Bởi thay vì im lặng, nữ diễn viên lại có cách lý giải hoàn toàn phù hợp.

Bạn thân hé lộ ca sĩ Phương Loan đã định về bên chồng ở Việt Nam, mối quan hệ giữa NS Chí Tài và mẹ vợ gây chú ý

Bạn thân hé lộ ca sĩ Phương Loan đã định về bên chồng ở Việt Nam, mối quan hệ giữa NS Chí Tài và mẹ vợ gây chú ý

Suốt hơn 5 tháng qua do ảnh hưởng của dịch nên 2 vợ chồng cố nghệ sĩ Chí Tài chưa thể gặp nhau.

Xem thêm
Từ khóa:   diễn viên Bảo Thanh Bảo Thanh mang thai sao Việt mang thai

TIN MỚI NHẤT

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 1 phút trước
Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Màn ứng xử khó tin của bố chồng khi con dâu bế cháu đòi bỏ đi vì sự vô trách nhiệm của con trai

Tâm sự gia đình 2 giờ 1 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi biết lý do thật sự khiến bố mẹ chồng vắng mặt trong ngày vui

Tâm sự gia đình 3 giờ 1 phút trước
Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Cơn ác mộng của người vợ bầu bí và lý do cay đắng đành nhẫn nhịn trước bản tính lăng nhăng của chồng

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 1 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 16 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026