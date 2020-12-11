Bị nhắc nhở vì mang giày cao chót vót trong thai kỳ, Bảo Thanh vội lên tiếng giải thích

Loạt ảnh mới nhất của nữ diễn viên Bảo Thanh ở những tháng cuối thai kỳ đang nhận được sự chú ý của khán giả.

Cách đây vài giờ, trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Bảo Thanh vừa tung loạt ảnh khoe bụng bầu vượt mặt kèm dòng trạng thái: “Bây giờ, 2020 - một năm đầy biến động - mình lại quyết định dừng làm nghề một thời gian để sinh bé thứ 2. Vẫn như ngày ấy, vẫn có một vài người chẳng tin... “ơ kìa, sự nghiệp đang thăng hoa sao lại dừng để đẻ, chả tin”… Thôi tin đi mà! Bụng em to nghễu nghện đến nơi rồi đây này”.

Bảo Thanh không tăng cân quá nhiều khi mang thai - Ảnh: FB

Qua những hình ảnh được chia sẻ, nữ diễn viên “Về nhà đi con” diện đầm vàng nổi bật, để lộ bụng bầu to vượt mặt trong những tháng cuối thai kỳ. Dẫu vậy, cô nàng vẫn trông vô cùng xinh đẹp, rạng rỡ.

Tuy nhiên, điều gây chú ý lại nằm ở đôi giày của Bảo Thanh. Theo đó, nhiều khán giả nhắc nhở nữ diễn viên không nên đi giày quá cao vì có thể ảnh hưởng đến thai nhi: “Chị ơi, đừng đi giày cao quá, nguy hiểm lắm”, “Mang giày cao thế có hại đấy em ơi”, “Mang thai nên đi giày bệt thôi em ạ”…

Mang giày cao gót, nữ diễn viên bị nhắc nhở - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, Bảo Thanh vội lên tiếng đính chính lý do vẫn mang giày cao gót dù bụng bầu đã lớn: “À nhân tiện các mẹ cứ thắc mắc giày cao nhé: em đi dép lê và xách theo đôi giày. Khi nào chụp hoặc lên diễn mới thay giày cao thôi. Đi có chừng mực thì không sao hết nhé”.

Lời giải thích này của cô nhận được nhiều sự đồng tình từ công chúng. Bởi thay vì im lặng, nữ diễn viên lại có cách lý giải hoàn toàn phù hợp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-nhac-nho-vi-mang-giay-cao-chot-vot-trong-thai-ky-bao-thanh-voi-len-tieng-giai-thich-389886.html