Sự việc nữ MC xinh đẹp nhảy từ tầng 8 tự tử khi đang livestream khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Sự việc thương tâm xảy ra vào ngày 5/3 vừa qua. Nạn nhân là BJ Dark – nữ MC được yêu thích của Hàn Quốc. Theo thông tin ban đầu, khi đang livestream trò chuyện cùng người hâm mộ, BJ Dark bất ngờ đề cập đến chuyện muốn chết.

Trước đó 2 ngày, BJ Dark cũng livestream kể về những bế tắc không lối thoát của mình trong cuộc sống gia đình và công việc - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng lại nghĩ rằng nữ MC này đang nói đùa, thậm chí một số người còn buông lời thách thức. Có lẽ việc này khiến BJ Dark thất vọng, quẫn trí nên quyết định ôm chú chó cưng của mình nhảy lầu quyên sinh từ tầng 8 một tòa chung cư. Hành động bất ngờ của cô khiến cư dân mạng bàng hoàng.

Được biết, BJ Dark đã phải điều trị bệnh trầm cảm suốt 2 năm - Ảnh: Internet

Nữ MC 30 tuổi được đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng đã tử vong 1 tiếng sau đó. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành điều tra để làm rõ hơn nguyên nhân cái chết của BJ Dark.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-dan-mang-thach-thuc-khi-dang-livestream-nu-mc-30-tuoi-om-cho-cung-nhay-lau-tu-tu-274296.html