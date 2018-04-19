Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Hậu trường 19/04/2018 10:45

Nhiều người cho rằng, diễn viên hài Thu Trang trông đẹp và quyến rũ hơn sau khi đụng chạm dao kéo.

Tối 18/4, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang đã mời rất nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ đến tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng đồ uống. Khi lên sân khấu giao lưu với quan khách, nữ danh hài bất ngờ thừa nhận đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ dạng nhẹ.

"Cơ địa và gương mặt Trang thuộc dạng gầy, chưa kể một quá trình dài đi diễn đêm, việc ăn ngủ thường xuyên lệch nhịp sinh học, nên mặt Trang nhìn khá hốc hác nếu không trang điểm. Thế nên Trang quyết định nhận lời sang Hàn Quốc để tiêm mỡ tự thân lên mặt, kết hợp nâng cơ mí mắt, để gương mặt trông đầy đặn, có thần sắc và trẻ trung hơn. Trang là người khá nhát, nên không dám dao kéo như mọi người nghĩ đâu, chỉ sử dụng 'kim chỉ' thôi!. Câu chuyện về làm đẹp sẽ có nhiều luồng ý kiến, nhưng với Trang, làm đẹp là một điều nên làm, chỉ đừng nên quá làm dụng mà thôi", nữ diễn viên chia sẻ.

Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 1
Thu Trang thừa nhận đã sang Hàn Quốc trùng tu nhan sắc - Ảnh: FBNV

Trước thông tin này, nhiều người lục lại những hình ảnh trước đây của Thu Trang để so sánh với nhan sắc hiện tại. Cư dân mạng cho rằng, bà xã Tiến luật đã đúng đắn khi quyết định phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể thấy, sau chuyến du lịch Hàn Quốc dài ngày, gương mặt Thu Trang trông trẻ trung hơn, các nếp nhăn biến mất, đôi mắt mí sụp đã thay thế bằng mắt hai mí rõ ràng.

Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 2
Thu Trang được khen trẻ trung hơn sau khi phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh: Người Lao Động
Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 3

Gương mặt hốc hác của Thu Trang trở nên tươi tắn và sắc sảo hơn - Ảnh: Người Lao Động

Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 4
Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 5
Thu Trang dùng khẩu trang che mặt sau chuyến đi Hàn Quốc mới đây - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 6
Đôi mắt Thu Trang thay đổi hoàn toàn sau phẫu thuật - Ảnh: FBNV
Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 7
Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ - Ảnh 8
Một số hình ảnh mới nhất của Thu Trang - Ảnh: Internet
Sau chuyến đi Hàn, gương mặt của "Hoa hậu hài" Thu Trang ngày càng lạ lẫm?

Sau chuyến đi Hàn, gương mặt của "Hoa hậu hài" Thu Trang ngày càng lạ lẫm?

Rất đông cư dân mạng nhanh chóng nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Thu Trang, từ đó đặt nghi vấn dường như nữ danh hài đã thực hiện một số thủ thuật để cải thiện nhan sắc.

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