Bất ngờ với nhan sắc diễn viên hài Thu Trang sau khi thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ

Tối 18/4, vợ chồng Tiến Luật - Thu Trang đã mời rất nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ đến tham dự buổi lễ khai trương cửa hàng đồ uống. Khi lên sân khấu giao lưu với quan khách, nữ danh hài bất ngờ thừa nhận đã sang Hàn Quốc phẫu thuật thẩm mỹ dạng nhẹ.

"Cơ địa và gương mặt Trang thuộc dạng gầy, chưa kể một quá trình dài đi diễn đêm, việc ăn ngủ thường xuyên lệch nhịp sinh học, nên mặt Trang nhìn khá hốc hác nếu không trang điểm. Thế nên Trang quyết định nhận lời sang Hàn Quốc để tiêm mỡ tự thân lên mặt, kết hợp nâng cơ mí mắt, để gương mặt trông đầy đặn, có thần sắc và trẻ trung hơn. Trang là người khá nhát, nên không dám dao kéo như mọi người nghĩ đâu, chỉ sử dụng 'kim chỉ' thôi!. Câu chuyện về làm đẹp sẽ có nhiều luồng ý kiến, nhưng với Trang, làm đẹp là một điều nên làm, chỉ đừng nên quá làm dụng mà thôi", nữ diễn viên chia sẻ.