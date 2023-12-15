Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này!

Hậu trường 15/12/2023 09:46

Bài chia sẻ của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cũng 'tan chảy'.

Kể từ ngày Đàm Vĩnh Hưng công khai quý tử ruột, bé Polo Huỳnh cũng nhận được sự yêu mến không kém người bố nổi tiếng. Mới đây, trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc cực đáng yêu bên nhóc tỳ khiến dân tình "tan chảy". Vì còn nhỏ tuổi, nhưng Polo lại cực hiểu chuyện và thương ba.

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 1
Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ xúc động trước hình ảnh quý tử đứng chờ mỗi khi ba đi xa trở về

Theo đó, Đàm Vĩnh Hưng bày tỏ xúc động trước hình ảnh quý tử đứng chờ mỗi khi ba đi xa trở về: "Nhìn hình con đợi ba như thế này, ba không muốn đi xa nữa luôn. Đứt ruột thiệt á! Tối nay con muốn ba ru ngủ và khi sắp chìm vào giấc ngủ rồi, vẫn còn nhớ lấy tay ba kẹp vô nách, ôm vô cổ chặt như không muốn cho đi đâu. Làm ba khoái gần chết. Con còn nói ba ở nhà hát đi, có con nghe nè, đừng ra ngoài hát nữa, con nhớ ba....".

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 2
Bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng là cậu bé ấm áp, sống tình cảm

Bài chia sẻ của nam ca sĩ khiến người hâm mộ cũng 'tan chảy'. Cách đây ít ngày, chia sẻ với truyền thông về con trai, nam ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cách dạy con cực khéo. Nam ca sĩ cũng cho rằng con trai của mình không sinh ra ở "vạch đích" như mọi người vẫn hay nói. Anh tập cho con thói quen không ỷ lại vào sự đủ đầy của bố. Thậm chí, ca sĩ 7X còn nói với con rằng, hai cha con chỉ ở nhà thuê, không có tài sản gì lớn. 

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 3
Nam ca sĩ cũng cho rằng con trai của mình không sinh ra ở "vạch đích" như mọi người vẫn hay nói. Anh tập cho con thói quen không ỷ lại vào sự đủ đầy của bố

Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: "Có thể Polo không bị thiếu thốn vật chất như một số em bé khác, nhưng không phải được nuông chiều quá mức. Tôi học cách dạy con từ Hồ Ngọc Hà, không cho con mặc đồ hiệu, tập cho con sống tự lập từ nhỏ. 

Trong đời sống cũng vậy, không phải con đòi gì cũng có ngay lập tức. Tôi luôn ra điều kiện cho con như tự đánh răng, tự xếp quần áo hoặc phải đủ phiếu bé ngoan thì mới được nhận quà. Tôi cũng tiết chế tặng quà cho con, chỉ tặng quà vào các dịp kỷ niệm đặc biệt". 

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 4
Từ khi có bé Polo Huỳnh, sức khỏe, tinh thần và chuyện học hành của con trai luôn được anh ưu tiên hàng đầu, còn sự nghiệp xếp ở vị trí thứ hai

Từ khi có bé Polo Huỳnh, sức khỏe, tinh thần và chuyện học hành của con trai luôn được anh ưu tiên hàng đầu, còn sự nghiệp xếp ở vị trí thứ hai. Giọng ca 7X bộc bạch: "Tình yêu không quan trọng với tôi. Nếu có quan trọng thì chỉ ở những năm tôi 20, 30 tuổi, chứ bây giờ thì không cần thiết nữa. Tôi sống tự lập và có thể tự lo hết mọi thứ cho mình trong nhiều năm rồi. Nếu rước thêm một người nữa về nhà thì có thể tôi phải lo cho họ nữa".

Ngoài bé Polo, nam ca sĩ còn có 2 con lớn gồm con gái (SN 2000) và con trai (SN 2007). Cả hai là con ruột của em gái, được anh nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ. Giọng ca Nửa vầng trăng cho biết anh dùng sự nghèo khó để dạy cho con trai, dùng sự đầy đủ để dạy cho con gái. Điều quan trọng là anh muốn các con ý thức việc kiếm ra tiền và cư xử đúng mực.

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 5
Ngoài bé Polo, nam ca sĩ còn có 2 con lớn gồm con gái (SN 2000) và con trai (SN 2007). Cả hai là con ruột của em gái, được anh nhận nuôi và chăm sóc từ nhỏ

Giọng ca Xin lỗi tình yêu cho biết các con của anh luôn biết san sẻ, nhường nhịn nhau, đôi khi cũng xảy ra những chuyện tị nạnh nhưng anh luôn cố gắng giải thích để các con hiểu và cảm thông.

Đàm Vĩnh Hưng xúc động trước lời tâm sự của quý tử mỗi khi đi làm xa, còn nhỏ tuổi nhưng bé Polo lại cực tình cảm thế này! - Ảnh 6
Các con của anh luôn biết san sẻ, nhường nhịn nhau, đôi khi cũng xảy ra những chuyện tị nạnh nhưng anh luôn cố gắng giải thích để các con hiểu và cảm thông

"Gia đình nào cũng vậy, có 1 đứa con thì dồn hết mọi thứ cho con, có 3 đứa con thì san sẻ cho cả 3, đôi khi thương đứa này hơn đứa kia một chút là chuyện bình thường. Tài sản cũng vậy, có 3 đứa thì chia đều cho cả 3" - Đàm Vĩnh Hưng bộc bạch. 

Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Đàm Vĩnh Hưng có chia sẻ đầu tiên sau kết quả phiên tòa xét xử bà Nguyễn Phương Hằng?

Tham dự phiên tòa với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã bị bà Nguyễn Phương Hằng xúc phạm, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trình bày: “Đến nay những gì bị cáo Hằng gây ra, tạo ra cho tôi là tổn thương sâu sắc về tinh thần.

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