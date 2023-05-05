Đàm Thu Trang 'xả kho' ảnh bầu khoe nhan sắc rạng rỡ bên con gái, Cường Đô La liền 'nịnh nọt' không ngớt lời thì bất ngờ bị vạch mặt một điều!

Hậu trường 05/05/2023 11:29

Nhan sắc trong thai kỳ của Đàm Thu Trang khiến dân tình xuýt xoa và người trầm trồ nhanh nhất không ai khác là Cường Đô La.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Cường Đô La "xả kho" loạt ảnh bên con gái. Trong ảnh, Đàm Thu Trang và bé Suchin diện váy đồng điệu, tạo dáng dễ thương giữa concept hoa tươi nên thơ. Dù đang trong thai kỳ nhưng có thể thấy, cựu người mẫu vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, gương mặt cân đối. Bên cạnh đó, biểu cảm đáng yêu của ái nữ nhà Cường Đô La cũng "đốn tim" dân tình.

Đàm Thu Trang 'xả kho' ảnh bầu khoe nhan sắc rạng rỡ bên con gái, Cường Đô La liền 'nịnh nọt' không ngớt lời thì bất ngờ bị vạch mặt một điều! - Ảnh 1
Đàm Thu Trang 'xả kho' ảnh bầu khoe nhan sắc rạng rỡ bên con gái, Cường Đô La liền 'nịnh nọt' không ngớt lời thì bất ngờ bị vạch mặt một điều! - Ảnh 2
Dù đang trong thai kỳ nhưng có thể thấy, cựu người mẫu vẫn giữ được nhan sắc rạng rỡ, gương mặt cân đối - Ảnh: Internet

Visual tươi tắn của mẹ bầu Đàm Thu Trang khiến dân tình không khỏi xúyt xoa và một trong những người tương tác nhanh nhất bài viết không ai khác là đại gia phố núi. Theo đó, Cường Đô La đã nhanh như chớp nịnh bà xã bằng bình luận: "Vợ tui xinh quá đi thôi. 2 tình yêu to bự của papa".

Đàm Thu Trang 'xả kho' ảnh bầu khoe nhan sắc rạng rỡ bên con gái, Cường Đô La liền 'nịnh nọt' không ngớt lời thì bất ngờ bị vạch mặt một điều! - Ảnh 3

Nhanh như chớp, Cường Đô La liền vào nịnh nọt ai dè bị bà xã "vạch mặt" khiến dân tình thích thú - Ảnh: Chụp màn hình

Tưởng chừng màn nịnh nọt ra mặt này sẽ khiến Đàm Thu Trang cảm động. Ai mà có dè chính Đàm Thu Trang lại là người "vạch mặt" Cường Đô La: "Papa tính định xin đi tour đâu nữa hả". Màn tương tác hài hước của cặp vợ chồng khiến dân tình không khỏi thích thú.

Đàm Thu Trang 'xả kho' ảnh bầu khoe nhan sắc rạng rỡ bên con gái, Cường Đô La liền 'nịnh nọt' không ngớt lời thì bất ngờ bị vạch mặt một điều! - Ảnh 4
Thời gian trước đó, Đàm Thu Trang giữ kín thông tin mang thai lần hai - Ảnh: Internet

Thời gian trước đó, Đàm Thu Trang giữ kín thông tin mang thai lần hai. Trên trang cá nhân, người đẹp Lạng Sơn chủ yếu đăng tải những bức ảnh gia đình, công việc kinh doanh. Tuy nhiên, vợ Cường Đô La chỉ chụp cận khuôn mặt, khéo léo có những hành động che chắn hình thể.

Dân tình 'tan chảy' vì hành động này của ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang!

Dân tình 'tan chảy' vì hành động này của ái nữ nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang!

Mới đây, Suchin nhà Cường Đô La và Đàm Thu Trang đã khiến khán giả 'tan chảy' vì hành động này!

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