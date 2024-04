Đại gia Đức An có lịch sử tình trường toàn mỹ nhân hàng đầu Vbiz, lấy vợ thứ tư kém 26 tuổi, lùm xùm tranh chấp 288 tỷ với vợ cũ siêu mẫu

Đại gia Nguyễn Đức An sinh năm 1962, là một doanh nhân Việt kiều Mỹ. Ông sinh ra trong gia đình gồm 8 anh chị em, quê gốc ở Ninh Bình. Năm 12 tuổi, ông mới cùng gia đình rời Việt Nam sang Mỹ sinh sống.

Với ước mơ "kiếm nhiều tiền để xài mãi không hết", ông sớm làm việc kiếm tiền từ nhỏ. Đại gia Đức An được cho là sở hữu nhiều bất động sản, biệt thự sang trọng ở trong và ngoài nước.

Một trong những khối tài sản của Đức An

Thành công trong sự nghiệp, đại gia Đức An lại có đường tình phức tạp. Trước khi đến với người vợ hiện tại là cựu siêu mẫu Phan Như Thảo kém 26 tuổi, đại gia Đức An đã trải qua 3 cuộc hôn nhân dang dở. Danh tính hai người vợ làm việc ngoài showbiz của Đức An không được tiết lộ. Ngoài ra, ông còn gây chú ý với cuộc hôn nhân với cựu mẫu Ngọc Thúy vì cuộc khẩu chiến vì những tranh chấp tài sản 288 tỷ sau ly hôn.

Được biết, vào năm 2006, trong một chuyến công tác tại Mỹ, người đẹp Ngọc Thúy được một người bạn giới thiệu với đại gia Đức An. Cả hai nhanh chóng rơi vào lưới tình và quyết định tiến tới hôn nhân chỉ sau 7 ngày gặp gỡ.

Đức An và vợ cũ Ngọc Thúy

Đến năm 2007, Ngọc Thúy sinh con gái đầu lòng là bé Angelina. Năm 2008, tiếp tục sinh cho chồng một công chúa nhỏ mang tên Valentina. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân nhanh chóng kết thúc chỉ sau 13 tháng chung sống. Cặp đôi ly hôn cùng với ồn ào kiện tụng tranh chấp tài sản. Cho đến hiện tại, đại gia Đức An và vợ đã kiện nhau mười mấy năm, trải qua nhiều phiên tòa, nhưng kết quả vẫn chưa ngã ngũ.

Ngọc Thúy và Đức An vướng vụ kiện tranh chấp tài sản sau ly hôn

Đến năm 2015, Đức An gặp Phan Như Thảo, lúc đó đang là người đẹp có tiếng ở showbiz Việt. Phan Như Thảo từng lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, Top 5 Siêu mẫu Việt Nam và Á hậu Hoa hậu người Việt Hoàn cầu.

Đức An và bà xã Như Thảo

Trong lần gặp gỡ đầu tiên, Phan Như Thảo lại vô cùng giản dị, gần gũi, thậm chí ăn mặc xuề xòa, chính sự tự nhiên, tươi tắn đó đã khiến vị đại gia này ấn tượng. Tuy nhiên cho đến hiện tại, người ta càng ngày càng thấy Phan Như Thảo quả là một người phụ nữ may mắn. Đại gia Đức An rất yêu thương vợ con

Kể từ khi bé Bồ Câu chào đời, đại gia Đức An đã cho xây dựng 3 căn biệt thự mang tên con gái, trong đó có một căn ở Nha Trang, một căn ở Đà Lạt trị giá 25 tỷ đồng và một căn khác cũng ở Đà Lạt đang bắt đầu xây dựng.

Đức An xây dựng nhiều căn biệt thự mang tên con gáo

Cựu người mẫu còn được ông xã chiều chuộng từ những thứ nhỏ nhất. Không chỉ tặng vợ nhiều quà khủng, doanh nhân Đức An còn là người đàn ông đảm nhận chuyện nấu nướng chính ở nhà. Anh thường xuyên vào bếp chuẩn bị những món ăn cầu kỳ cho vợ con. Việc chăm sóc, dạy dỗ con gái nhỏ cũng được vị đại gia U60 rất quan tâm.

Đức An thường xuyên chăm lo cho vợ con chu đáo

Đáp lại tình yêu thương ấy, Phan Như Thảo cũng luôn dành cho chồng sự trân quý, tôn trọng và tình yêu vô bờ bến. Trong những lúc chồng gặp khó khăn, chính cô là người luôn ở bên động viên, ủng hộ chồng hết mình.

Được biết, dù đã gần 9 năm về chung một nhà nhưng hiện tại Phan Như Thảo và đại gia Đức An vẫn chưa tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn. Kể từ khi quyết định chung sống, cả hai chỉ tổ chức lễ đính hôn kín đáo vào năm 2015. Trong một chương trình, đại gia Đức An cho biết anh từng hứa sẽ làm đám cưới với người đầu ấp má kề. Tuy nhiên đến hiện tại, đại gia Đức An vẫn chưa có dịp làm việc này, bởi đám cưới không phải điều mà Phan Như Thảo mong muốn.

Phan Như Thảo và đại gia Đức An vẫn chưa tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn

Phan Như Thảo cho rằng các thủ tục đều mất thời gian và nếu tương lai phải đổ vỡ thì dễ khiến người trong cuộc tổn thương. Thế nên, người đẹp 8X quan niệm sống hạnh phúc và tận hưởng bên nhau là điều quan trọng nhất.