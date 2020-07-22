Ai chơi lại vợ chồng Trấn Thành - Hari Won, tặng quà sinh nhật quản lý 'sương sương' cũng vài trăm triệu

Vợ chồng Trấn Thành và Hari Won khiến mọi người trầm trồ vì độ giàu có. Nhìn món quà cặp đôi mua tặng quản lý mà ai cũng choáng.

Trấn Thành và Hari Won là một trong những cặp đôi "vàng" của showbiz Việt. Không chỉ vì sự nổi tiếng mà độ giàu có của vợ chồng nghệ sĩ cũng "không phải dạng vừa". Họ được biết đến vì độ chịu chơi và cách chi tiêu, mua sắm hàng hiệu. Mới đây, cặp đôi lại một lần nữa khiến dư luận xuýt xoa vì sự hào phóng trong cách tặng quà. Cụ thể, quản lý của Hari Won đăng tải bài viết chia sẻ về món quà đắt giá mà vợ chồng MC Trấn Thành và ca sĩ Hari Won tặng mình trong ngày sinh nhật.

Trong bài đăng chúc mừng sinh nhật, Hari Won tiết lộ đã từng nhận được rất nhiều món quà đắt đỏ từ quản lý - Ảnh: FB Người này đăng ảnh chụp cùng vợ Trấn Thành và hào hứng kể lại: "Hôm nay bả kêu là: Chị qua Cartier nha. Chọn phụ quà cho mẹ em. Em dở chọn quà quá. Mình qua sớm 7 phút. Mỗi phút trôi qua mình nhắn tin chửi 1 lần. Chửi 7 lần thì bả đến.

Xong vô chọn đồng hồ cho mẹ. Chọn xong trả tiền quay qua kêu. Ah, cái này chồng em tặng chị. Bất ngờ quá trời quá đất... hèn liền luôn. Hết chửi luôn. Vẫn chưa xong, bả dắt qua Chanel. Kêu chọn 1 món quà đi... mình chọn cái giỏ bự nhất. Mắc ơi là mắc, xong bả trả tiền. Hai vợ chồng chắc mốt ghét tháng 7 lắm ha... sơ sơ cũng... mà thôi kệ 2 vợ chồng đi. Mình vui là được. Cám ơn 2 vợ chồng nhiều lắm luôn. Nãy đứng trong Chanel ôm cái suýt khóc". Tính sơ, chiếc đồng hồ cùng túi hiệu mà vợ chồng Trấn Thành mua tặng có giá khoảng 200 triệu đồng - Ảnh: FB Món quà mà vợ chồng Hari Won tặng quản lý ước chừng 200 triệu đồng gồm túi Chanel và đồng hồ Cartier. Dưới bài viết, mọi người để lại vô số bình luận trầm trồ về độ chịu chơi và chịu chi của cặp đôi. Các nghệ sĩ như Lê Giang, Anh Đức, Phát La, Võ Thanh Hòa... hết lời trầm trồ vì món quà này.

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