Diễn viên Doãn Quốc Đam (tên thật là Đào Trọng Hùng, SN 1988) là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh được đánh giá là diễn viên có thể đảm nhận các loại nhân vật nhưng hầu hết những vai làm nên tên tuổi Doãn Quốc Đam lại là thành phần bất hảo, mưu mô, nguy hiểm...

Trong phim Sinh tử, Doãn Quốc Đam thủ vai một Phó giám đốc Công an thành phố. Thượng tá Thông lợi dụng chức quyền, bao che cho những hành vi xấu của các doanh nghiệp trong tỉnh, thường xuyên nhận hối lộ, đút lót. Tuy nhiên, tội ác tày trời của hắn cuối cùng cũng bị tố cáo. Thượng tá Thông phải đi tù để "trả nợ" cho tội ác của chính mình.

Vai diễn Fedora trong phim Mê cung của nam diễn viên là một kẻ tội phạm có chỉ số IQ cao. Hắn sử dụng trí óc để gây ra vô số tội ác mà không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, dù có hiểm ác đến mấy nhưng hắn vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Cuối phim, Fedora đi tù. Đây cũng được coi là mở đầu cho "kiếp đi tù" của nam diễn viên 8X.

Tuy vậy sau đó khán giả liên tục thấy Doãn Quốc Đam đóng vai vào tù ra tội với tần suất nhiều không kém Việt Anh từ Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và gần nhất là Đấu trí. Dù các nhân vật có tính cách và thân phận khác nhau nhưng đều có chung kết cục là vào tù. Chỉ có vai Thành gần đây trong Gia đình mình vui bất thình lình hay Phong trong Thương ngày nắng về, Doãn Quốc Đam mới thoát mác kẻ chuyên trị vai đi tù trên màn ảnh.

Diễn viên Danh Thái

Diễn viên Danh Thái sinh năm 1970, hiện thuộc biên chế của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Anh lấn sân lĩnh vực truyền hình và được nhiều khán giả biết tới với các vai đầu gấu, giang hồ, 'đầu trộm đuôi cướp' trong các series 'Cảnh sát hình sự', 'Con thuyền số phận', 'Hoa bay'... Gương mặt dữ tợn, ánh mắt lì lợm khiến Danh Thái từng bị cảnh sát hình sự tưởng nhầm là đối tượng truy nã và một số người dân mắng chửi là du côn...

Gương mặt của diễn viên Danh Thái từng bị cảnh sát hình sự tưởng nhầm là đối tượng truy nã

Anh từng chia sẻ rằng nhìn gương mặt mình có một chút gì đó khắc khổ, trải đời và hơi dữ nên ngoại hình đã đạt được khoảng 50%, sau đó là do diễn xuất của mình. Vậy nên chỉ cần tìm người cho tuyến nhân vật phản diện thì đạo diễn sẽ nghĩ ra ngay đến nam diễn viên Danh Thái.

Diễn viên Việt Anh

Nam diễn viên sinh năm 1981 nhận được sự chú ý lớn sau khi thủ vai Cao Thanh Lâm trong bộ phim Chạy án thuộc loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự. Sở hữu vẻ điển trai, cao ráo nhưng hầu hết những vai diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả của Việt Anh lại đều phải... "đi tù".

Sở hữu vẻ điển trai, cao ráo nhưng hầu hết những vai diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả của Việt Anh lại đều phải... "đi tù"

Trong Chạy án, Cao Thanh Lâm xuất thân là con nhà giàu, được đi du học Mỹ và khi trở về Việt Nam cũng được bổ nhiệm vị trí cao cấp. Tuy nhiên, vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên Lâm đã lâm vào tệ nạn xã hội, ăn cắp tiền, nghiện ngập. Cuối phần 1, hắn phải vào tù.

ạo hình của Việt Anh với vai Phan Hải trong phim "Người phán xử"

Việt Anh trong phim Người phán xử cũng được giao vai cậu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Thiếu gia Phan Hải có bản tính ăn chơi, tính tình bốc đồng, nóng nảy, luôn làm mọi việc theo ý mình và gây ra không ít rắc rối cho bản thân và gia đình. Cuối cùng, hắn bị công an bắt vì tội buôn lậu ma túy, bảo kê vũ trường, quán bar và các hoạt động xã hội đen.