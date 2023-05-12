3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình

Hậu trường 12/05/2023 14:03

3 nam diễn viên này được khán giả biết tới nhiều nhờ những vai diễn bất hảo, mưu mô và 'tù tội' trên màn ảnh.

Diễn viên Doãn Quốc Đam

Diễn viên Doãn Quốc Đam (tên thật là Đào Trọng Hùng, SN 1988) là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình. Anh được đánh giá là diễn viên có thể đảm nhận các loại nhân vật nhưng hầu hết những vai làm nên tên tuổi Doãn Quốc Đam lại là thành phần bất hảo, mưu mô, nguy hiểm...

3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình - Ảnh 1
Diễn viên Doãn Quốc Đam là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình

Vai diễn Fedora trong phim Mê cung của nam diễn viên là một kẻ tội phạm có chỉ số IQ cao. Hắn sử dụng trí óc để gây ra vô số tội ác mà không để lại dấu vết gì. Tuy nhiên, dù có hiểm ác đến mấy nhưng hắn vẫn phải chịu sự trừng trị của pháp luật. Cuối phim, Fedora đi tù. Đây cũng được coi là mở đầu cho "kiếp đi tù" của nam diễn viên 8X.

3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình - Ảnh 2
Vai diễn Fedora trong phim Mê cung của nam diễn viên là một kẻ tội phạm có chỉ số IQ cao

Trong phim Sinh tử, Doãn Quốc Đam thủ vai một Phó giám đốc Công an thành phố. Thượng tá Thông lợi dụng chức quyền, bao che cho những hành vi xấu của các doanh nghiệp trong tỉnh, thường xuyên nhận hối lộ, đút lót. Tuy nhiên, tội ác tày trời của hắn cuối cùng cũng bị tố cáo. Thượng tá Thông phải đi tù để "trả nợ" cho tội ác của chính mình.

Tuy vậy sau đó khán giả liên tục thấy Doãn Quốc Đam đóng vai vào tù ra tội với tần suất nhiều không kém Việt Anh từ Mê cung, Sinh tử, Hướng dương ngược nắng, Hương vị tình thân và gần nhất là Đấu trí. Dù các nhân vật có tính cách và thân phận khác nhau nhưng đều có chung kết cục là vào tù. Chỉ có vai Thành gần đây trong Gia đình mình vui bất thình lình hay Phong trong Thương ngày nắng về, Doãn Quốc Đam mới thoát mác kẻ chuyên trị vai đi tù trên màn ảnh. 

Diễn viên Danh Thái

Diễn viên Danh Thái sinh năm 1970, hiện thuộc biên chế của Nhà hát Tuồng Việt Nam. Anh lấn sân lĩnh vực truyền hình và được nhiều khán giả biết tới với các vai đầu gấu, giang hồ, 'đầu trộm đuôi cướp' trong các series 'Cảnh sát hình sự', 'Con thuyền số phận', 'Hoa bay'... Gương mặt dữ tợn, ánh mắt lì lợm khiến Danh Thái từng bị cảnh sát hình sự tưởng nhầm là đối tượng truy nã và một số người dân mắng chửi là du côn... 

3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình - Ảnh 3
Gương mặt của diễn viên Danh Thái từng bị cảnh sát hình sự tưởng nhầm là đối tượng truy nã

Anh từng chia sẻ rằng nhìn gương mặt mình có một chút gì đó khắc khổ, trải đời và hơi dữ nên ngoại hình đã đạt được khoảng 50%, sau đó là do diễn xuất của mình. Vậy nên chỉ cần tìm người cho tuyến nhân vật phản diện thì đạo diễn sẽ nghĩ ra ngay đến nam diễn viên Danh Thái. 

Diễn viên Việt Anh

Nam diễn viên sinh năm 1981 nhận được sự chú ý lớn sau khi thủ vai Cao Thanh Lâm trong bộ phim Chạy án thuộc loạt phim truyền hình Cảnh sát hình sự. Sở hữu vẻ điển trai, cao ráo nhưng hầu hết những vai diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả của Việt Anh lại đều phải... "đi tù".

3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình - Ảnh 4
Sở hữu vẻ điển trai, cao ráo nhưng hầu hết những vai diễn gây ấn tượng mạnh với khán giả của Việt Anh lại đều phải... "đi tù"

Trong Chạy án, Cao Thanh Lâm xuất thân là con nhà giàu, được đi du học Mỹ và khi trở về Việt Nam cũng được bổ nhiệm vị trí cao cấp. Tuy nhiên, vốn được bố mẹ nuông chiều từ nhỏ nên Lâm đã lâm vào tệ nạn xã hội, ăn cắp tiền, nghiện ngập. Cuối phần 1, hắn phải vào tù.

3 nam diễn viên từng 'vào tù ra khám' nhiều nhất màn ảnh Việt, một người từng bị cho là sát nhân nhận án tử hình - Ảnh 5
ạo hình của Việt Anh với vai Phan Hải trong phim "Người phán xử"

Việt Anh trong phim Người phán xử cũng được giao vai cậu thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ. Thiếu gia Phan Hải có bản tính ăn chơi, tính tình bốc đồng, nóng nảy, luôn làm mọi việc theo ý mình và gây ra không ít rắc rối cho bản thân và gia đình. Cuối cùng, hắn bị công an bắt vì tội buôn lậu ma túy, bảo kê vũ trường, quán bar và các hoạt động xã hội đen.

 

Doãn Quốc Đam bất ngờ lên tiếng 'cầu xin', 'quỳ lạy' cộng đồng mạng giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Doãn Quốc Đam bất ngờ lên tiếng 'cầu xin', 'quỳ lạy' cộng đồng mạng giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt tại Tây Ban Nha

Nam diễn viên Doãn Quốc Đam đã bất ngờ có động thái gây "sốc" khi bị réo gọi giữa ồn ào 2 nghệ sĩ Việt Tại Tây Ban Nha.

Xem thêm
Từ khóa:   Doãn Quốc Đam Danh Thái Việt Anh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 31 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 4 giờ 31 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 4 giờ 45 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

NÓNG: Trường Giang chính thức tạm dừng ghi hình '2 ngày 1 đêm'

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi

Nam Em bất ngờ viết dòng tâm sự gây chú ý rồi nhanh chóng xóa đi