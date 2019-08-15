Không lâu sau đó, chồng chị (anh Nguyễn Văn Đáng, 33 tuổi) bị mắc bệnh sỏi thận và viêm thận, bác sĩ khuyên mổ nhưng gia đình nghèo không có tiền nên cứ chần chừ và quyết định đi uống thuốc nam. Sức khỏe anh có ổn định nhưng không thể làm việc nhiều nên gánh nặng kinh tế đè lên vai vợ. Ngày ngày, chị Quyển chèo đò, lội sông cắt lục bình, chăm chỉ và cố gắng lắm cũng chỉ được 100 nghìn lo cho bữa chợ và chi phí mua sách vở cho con cái.

Vợ chồng chị Bùi Thị Quyển (29 tuổi, quê ở Ấp 5, thị trấn Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cưới nhau vào năm 2011. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng chị sinh được 2 đứa con là bé Nguyễn Phú Trọng (7 tuổi) và bé Nguyễn Hồng Nhung (2 tuổi). Anh chị mưu sinh bằng nghề phụ hồ, cắt hoa lục bình thuê để nuôi hai con và ông bà nội.

Khó khăn cứ nối tiếp khó khăn khi bà nội của hai bé bị viêm phổi và chuyển sang u phổi. Tuổi già sức yếu, bệnh mỗi ngày một nặng thêm nhưng nhà quá nghèo, bà cũng quyết định điều trị bằng thuốc nam.

Chị Quyển tâm sự: "Chồng tôi đi làm phụ hồ, là lao động chính trong gia đình nhưng đã mắc bệnh sỏi thận đã 3-4 năm nay. Tiền khám bệnh, thuốc men cùng nhiều chi phí khác, tuy không lên đến hàng chục triệu đồng nhưng cũng là số tiền lớn đối với gia đình tôi. Từ khi anh bệnh, tôi trở thành lao động chính, chăm lo cho chồng con".

Chưa dừng lại ở đó, bao khó khăn cứ mãi đeo bám gia đình nghèo. Tháng 9/2018, bé Nhung sốt liên tục và bụng bị chướng. Gia đình đưa em đi khám bác sĩ thì được biết bé bị đầy hơi do ăn uống khó tiêu và cho thuốc về uống. Nhưng tình trạng sốt mỗi ngày lại một nặng hơn, chị Quyển tiếp tục đưa con đi khám, bác sĩ cho biết vùng bụng bé có u ác tính. Chị Quyển tức tốc đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM để kiểm tra và chữa trị.

"Chồng bệnh rồi đến bà nội bị bệnh nặng, tiền thuốc men lo cho hai người lớn cũng đã cạn kiệt. Khi bác sĩ nói con tôi bị u bướu ác tính, nhà không còn đồng nào, tôi vội đi mượn đỡ vài đồng đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 2 kiểm tra kỹ hơn.

Bác sĩ nói con tôi bị u nguyên bào thần kinh ở vị trí tủy thượng thận. Nhưng vì khối u đã quá lớn nên không tiến hành mổ được, họ chuyển con tôi qua bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để hóa trị, gom khối u nhỏ lại" - Chị Quyển kể.

Cạn kiệt tiền chữa trị cho chồng, con, bà nội

Gia đình nhỏ chỉ với 5 thành viên thì 3 người bị bệnh lâm bệnh nặng. Chị Quyên phải xoay sở ngược xuôi, mượn đủ mọi nơi để lo viện phí, thuốc men. Chỉ trong vòng 1 năm, chị Quyển đã mượn đến gần 100 triệu đồng để chạy chữa cho chồng con và bà nội đã lớn tuổi.

"Bệnh tình của chồng con, bà nội chưa đâu vào đâu thì bé trai con tôi bị nhiễm sán chó. Nhà tôi đi làm cũng chỉ đủ sống qua ngày nên những lúc bệnh đau phải vay mượn. Tôi mượn hàng xóm láng giềng được vài đồng, đưa con trai đi khám và chữa trị. Khó khăn cứ tiếp nối khó khăn, mà tôi thì phải trông nom con bị ung thư thận, không kiếm ra được đồng tiền nào, cuộc sống trở nên bế tắc như muốn dồn mình vào đường cùng" - chị Quyển rớm nước mắt.

Bệnh tình bé Nhung mỗi ngày một trở nặng, em liên tục đau nhức, quấy khóc và không thể ăn uống

Bệnh tình của anh Đáng, bà nội và bé Nhung mỗi ngày một nặng hơn. Thương vợ con, anh Đáng đã cố gắng quên đi bệnh tật mà đi làm. Nhưng căn bệnh hành hạ nên anh làm bữa được bữa nghỉ, tiền kiếm được chỉ đủ mua gạo, mắm, nấu được nồi cơm ăn sống qua ngày.

"Nhà không có gì để bán nên tôi phải vay mượn tất cả mọi nơi từ người quen biết đến thân thuộc, chỉ mong cứu vớt được mạng sống cho con gái. Chồng lại bị bệnh tật, không có tiền chữa trị, bệnh mỗi ngày một nặng hơn. Anh ấy cố găng đi làm nhưng cũng chỉ đủ tiền cơm nước hàng ngày.

Mấy hôm nay, con yếu quá chỉ nằm một chỗ và không ăn uống được, chồng tôi thấy vậy cũng vào bệnh viện phụ tôi chăm con. Hai vợ chồng giờ không ai đi làm được, thậm chí cũng không làm ra tiền để mua 1kg gạo. Tôi xoay tiền, vay mượn đủ mọi nơi để chạy chữa cho chồng con, bà cháu, giờ thì chẳng còn biết phải mượn ai. Tôi nhìn cả nhà lâm bệnh tật như vậy mà rầu quá, thực chẳng biết còn cách nào nên đành nhắm mắt chờ số phận" - Chị Quyển nhìn chồng con rơi nước mắt.

Hiện tại, căn bệnh ung thư thận của bé Nhung đã trở nặng, bụng em to căng và nhức nhối triền miên. Vợ chồng chị Quyên lo đứng lo ngồi, gầy rộc người nhưng chẳng còn biết xoay sở tiền bạc ở đâu. Anh chị nhìn nhau rồi nhìn bé Nhung, rơi nước mắt xót xa.

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Mọi đóng góp giúp đỡ bé Nhung, quý độc giả vui lòng gửi về: chị Bùi Thị Quyển, số điện thoại: 0399979628

Số tài khoản 7002205172818 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (AgriBank), chi nhánh huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Chủ tài khoản: Nguyễn Thị Sa Ri (chị dâu anh Đáng)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ bé Nhung - Mã số 50

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

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Trân trọng cảm ơn!

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