Chị Phạm Thị Nhung (39 tuổi, trú xóm 13, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An ) đầu phủ khăn tang trắng xóa, gục đầu khóc nghẹn bên quan tài người chồng xấu số. Đứng bên cạnh là hai đứa con thơ (lớn 4 tuổi, nhỏ 3 tuổi) ngơ ngác, lo lắng khi thấy mẹ khóc.

Chị Nhung kể, chị và anh Trần Nam đều ngoài 30 tuổi mới nên duyên vợ chồng. 35 tuổi, chị mới được làm mẹ. Thế nhưng, những ngày tháng hạnh phúc, bình yên có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay, thay vào đó là sự đau đớn, lo lắng vì bệnh tật hành hạ.

“Sao mẹ lại khóc? Sao bố nằm ngủ trong đó mà con gọi mãi không dậy vậy mẹ?", nghe những lời của con trẻ vô tư, những người có mặt tại đám tang không cầm được nước mắt.

Căn nhà đầy tang thương của gia đình chị Nhung - Ảnh: Mai Mai

Chị kể, sinh đứa đầu lòng vừa 3 tháng thì chồng phát hiện mắc bệnh xơ gan. Khi phát hiện thì căn bệnh đã quá nặng. Thương hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Nam không chịu nhập viện điều trị. Gia đình động viên mãi anh mới kiên trì điều trị với hi vọng sớm khỏe mạnh để trở về làm chỗ dựa cho vợ con.

“4 năm kiên cường chống chọi với đau đớn rồi anh cũng bỏ lại vợ con mà ra đi. Con tôi đứa lớn mới 4 tuổi, đứa nhỏ chưa kịp chào đời đã mồ côi cha. Giờ một mình tôi biết xoay xở thế nào khi chồng không còn bên cạnh, một nách cả đàn con thơ. Số phận gia đình tôi sao lại bất hạnh thế này”, chị Nhung nghẹn ngào.

Tương lai mịt mù

Vợ chồng chị Nhung cưới nhau được 5 năm nhưng anh Nam đã mắc trọng bệnh đến 4 năm, thời gian nằm viện nhiều hơn ở nhà. Kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào một sào ruộng. Chồng ốm, con thơ nhưng chị Nhung vẫn tranh thủ thời gian để ra đồng mò cua, bắt ốc bán, kiếm thêm thu nhập để rau cháo cho con, gom góp đưa cho chồng lo chi phí ăn uống những ngày nằm viện điều trị.

Gia đình chị Nhung thuộc hộ khó khăn của xã - Ảnh: Mai Mai

“Ngày nào may mắn được nhiều cua, nhiều ốc tôi cũng bán, kiếm được 50.000 đến 70.000 đồng nhưng chẳng thấm vào đâu. Để có tiền điều trị cho chồng suốt 4 năm qua, tôi đã phải nhờ hai bên nội ngoại vay mượn khắp nơi hàng trăm triệu đồng. Giờ anh ấy mất, con thơ, bụng mang dạ chửa, nợ nần chồng chất... tôi biết sống thế nào đây?”, chị Nhung ngậm ngùi.

Hai đứa con thơ của chị Nhung (lớn 4 tuổi, nhỏ 3 tuổi) sớm chịu cảnh mồ côi cha- Ảnh: Mai Mai

Nghĩ đến cuộc sống phía trước của gia đình khi không còn chồng bên cạnh, chị Nhung lại ôm hai đứa con khóc nghẹn. Hiện chị còn đang mang thai 5 tháng. Thời gian phía trước đối với mẹ con chị sẽ rất khó khăn khi không thể làm được gì để có thu nhập, nợ nần chồng chất. Tương lai của 3 đứa con thơ mịt mù.