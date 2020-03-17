Sự việc đau lòng xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 9/3/2020. Anh Nguyễn Văn Quyền (43 tuổi, ngụ xóm 5, xã Trung Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An ) cùng vợ là chị Đặng Thị Vân (42 tuổi) ra đồng bỏ bả chuột. Đang loay hoay dưới ruộng lúa thì anh Quyền bất ngờ bị rắn cạp nia cắn trúng chân.

“Ngay trong đêm, chồng tôi được gấp rút đưa ra bệnh viện Bạch Mai điều trị nhưng nọc độc của rắn đã làm anh ấy rơi dần vào trạng thái hôn mê sâu. Dù đã 8 ngày trôi qua nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy. Sự sống phụ thuộc vào máy thở, ăn bằng ống thông qua mũi. Tay chân anh đã có chút phản xạ nhưng cũng chưa thể nói trước được điều gì. Không biết đến bao giờ chồng tôi mới tỉnh lại”, chị Vân lo lắng.

Dù được nhanh chóng sơ cứu vết thương rồi đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng nọc độc lan quá nhanh và phát tán khắp cơ thể khiến nạn nhân rơi vào trạng thái nguy kịch.

Hiện anh Quyền đang được chăm sóc và điều trị tại khoa cấp cứu số 2, tầng 2, bệnh viện Bạch Mai.

Lời khẩn cầu của người vợ

Chị Vân đến với anh Quyền khi anh đã trải qua một đời vợ và có một người con riêng. Dù hạnh phúc tới muộn nhưng chị cho mình là người may mắn khi hai đứa con (1 trai, 1 gái) ngoan ngoãn lần lượt chào đời.

Người mẹ già và hai đứa con thơ lo lắng cho sức khỏe của anh Quyền - Ảnh: NNCC

Kinh tế gia đình trông chờ vào 3 sào ruộng. Để có tiền trang trải cuộc sống, nuôi con ăn học, chị Vân mượn thêm mấy sào ruộng của hộ dân khác để trồng thêm lúa, tăng thu nhập. Ngoài ruộng đồng, thỉnh thoảng anh Quyền còn đi phụ hồ ở các công trình xây dựng gần nhà.

Ngoài hai đứa con, lớn 12 tuổi (học lớp 6), nhỏ 9 tuổi (học lớp 3) vợ chồng chị Vân còn phụng dưỡng người mẹ chồng già yếu, đã ngoài 80 tuổi.

Từ ngày anh Quyền gặp nạn, cuộc sống gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Anh Quyền được vợ cùng người thân thay nhau túc trực chăm sóc. Ở nhà, người mẹ già chăm sóc hai đứa cháu nhỏ trong nỗi lo lắng.

Sự sống của anh Quyền đang cần mọi người chung tay giúp đỡ - Ảnh: NNCC

“Vợ chồng tôi vất vả, cố gắng bươn chải nhưng số tiền làm ra chỉ đủ trang trải cuộc sống, nuôi con học hành nên không dư dả được đồng nào. Để có tiền điều trị cho chồng suốt thời gian qua, tôi đã nhờ hai bên nội ngoại vay khắp nơi hơn một trăm triệu đồng. Giờ tiền vay đã cạn mà không biết đến bao giờ chồng mới tỉnh lại. Nếu anh ấy có mệnh hệ gì thì mẹ con tôi biết sống làm sao đây.

Chỉ mong chồng sớm tỉnh lại, khỏe mạnh trở về để con cái có chỗ dựa. Hai đứa con tôi còn quá nhỏ dại”, chị Vân nghẹn ngào.

Tai họa ập đến khiến gia đình chị Vân rơi vào hoàn cảnh vô cùng khó khăn, nợ nần chồng chất. Sự sống của anh Quyền đang rất cần tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ của mọi người.