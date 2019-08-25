Khi các con có cuộc sống gia đình riêng cũng là lúc vợ chồng ông bước đến tuổi xế chiều, sức cùng lực kiệt. Bao nhiêu năm làm thuê làm mướn nuôi con trưởng thành đến khi con cái đã yên bề gia thất, vợ chồng ông chưa kịp sống những ngày an hưởng tuổi già thì bệnh tật hiểm nghèo ập đến.

Ông Trương Văn Hoa (62 tuổi, quê ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp) mưu sinh bằng nghề bốc vác. Khi còn trẻ, ông bốc vác từ từng bao lúa cho đến những bao xi măng nặng nề. Còn vợ là bà Mai Thị Hảo (60 tuổi) đi làm mướn, ai mướn việc gì làm việc đó và tranh thủ thời gian đi giúp việc nhà. Ngày qua ngày, vợ chồng ông Hoa luôn hăng hái làm việc, mong sao nuôi 3 đứa con lớn khôn.

Cách đây 5-6 năm, ông Hoa thấy trong người không còn được khỏe mạnh và thường xuyên đau lưng nên đã không còn đi làm nghề bốc vác. Ông chuyển qua nghề hái rau nhổ cỏ, ai nhờ việc gì cũng làm, dành dụm tiền lo cho những lúc bệnh tật ốm đau.

"Thời trẻ tôi toàn làm những việc nặng, từ khiêng đồ đạc cho đến bốc vác lúa, gạo, xi măng,... miễn việc nào có tiền mà không bất lương thì tôi đều làm hết. Còn vợ tôi thì làm mướn những công việc nhẹ. Tôi làm cả đời, đến khi con gái đã lập gia đình, chưa kịp sống an yên, vui vẻ được ngày nào thì bệnh tật kéo đến hành hạ" - ông Hoa tâm sự.

Đầu năm 2019, sống lưng và vùng cổ ông Hoa xuất hiện những cơn đau dữ dội, không thể nằm ngủ. Bệnh mỗi ngày một nặng hơn khiến ông không thể đi đứng, phải ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt hàng ngày đều nhờ vào vợ và các con. Gia đình đưa đi khám thì phát hiện bệnh hẹp đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm. Bác sĩ cho biết, 2 căn bệnh này đã khiến bệnh nhân đau nhức liên miên, tê liệt các dây thần kinh nên không thể cử động, phải ngồi 1 chỗ. Bệnh nhân phải được phẫu thuật đốt sống cổ và đốt sống lưng thì mới có thể nằm và ngồi.

Vợ chồng con cháu ông Hoa đùm túm nhau sống trong căn nhà xây tạm, không quét vôi, không một vật dụng có giá trị

"Tôi bị bệnh hẹp đốt sống cổ và thoát vị đĩa đệm. Có thể do thời trẻ làm việc nặng nhiều quá nên bây giờ mắc bệnh thế này. Cùng một lúc, hai căn bệnh hành hạ ba, tôi không thể ngủ, ngồi hay đứng, kiểu gì cũng đau đớn. Bệnh tật hành hạ từ ngày này sang ngày khác, tôi mất sức dần.

Làm lụng mãi nhưng gia đình vẫn khó khăn, nhà không có một mảnh đất để cầm cố hay bán đi mà chữa trị một cách nhanh chóng. Sau một thời gian dài, 3 đứa con tôi mới vay mượn từ mọi người quen biết đủ số tiền cho cuộc phẫu thuật bệnh hẹp đốt sống cổ. Nhờ vậy mà giờ tôi đã có thể nằm ngủ được, đỡ đau nhức phần nào" - ông Hoa chia sẻ.

Vợ đi làm giúp việc, tích cóp tiền cho chồng mổ thoát vị đĩa đệm

Sau khi được mổ, điều trị bệnh hẹp đốt sống cổ, ông Lực đã có thể nằm nghỉ ngơi nên sức khỏe thể chất và tinh thần dần dần có những chuyển biến tốt. Thế nhưng, khi nghĩ về thời trai trẻ mạnh mẽ, khuân từ bao lúa đến bao xi măng không hề hấn gì, mà nay phải nằm một chỗ, mọi việc từ nhỏ đến lớn trong cuộc sống giờ đây phải cậy nhờ vào vợ con, ông Hoa không khỏi xót xa cho chính mình. Đau lòng hơn khi giờ đây, ông cảm thấy mình lại là gánh nặng cho vợ con, nên chỉ mong ơn trên phù hộ, giúp mình chóng khỏe mạnh.

Ông Hoa xót xa khi nghĩ về một thời trẻ khỏe mạnh, làm bao nhiêu cũng không biết mệt mà nay đi đứng không được, phải nhờ vả vào vợ con

Vợ chồng con cháu ông Hoa đùm túm nhau sống trong căn nhà xây tạm, không có tiền để quét vôi. Trong nhà, không có lấy một đồ vật có giá trị nào có thể mang đi cầm cố hay bán lấy tiền mua thuốc uống. Anh Lực làm nghề thợ cơ khí, đồng lương 3 cọc 3 đồng cũng không đủ để mua thuốc cho cha sau khi phẫu thuật.

Gia đình ông Hoa thuộc diện cận nghèo của xã

Vợ chồng là nghĩa sống đời với nhau, khi ông Hoa lâm bệnh nặng, bà Hoa luôn chu toàn chăm sóc và cầu nguyện ông sớm vượt qua. Nhưng ngặt nỗi vợ chồng ông bà lại nghèo khó, con cái có gia đình riêng nhưng cũng khó khăn, chưa thể phụ giúp cha mẹ được nhiều.

Hai vợ chồng ông Hoa dần bất lực vì tiền tích cóp chưa được bao nhiêu mà bệnh tình mỗi ngày một nặng thêm nhanh chóng

Ngồi bên cạnh chồng, bà Hảo nghẹn ngào: "Sau khi lo cho ông Hoa ăn, uống thuốc men đầy đủ, tôi đi giúp việc nhà cho bà con trong vùng. Ai nhờ bất kể việc nặng hay nhẹ, tôi đều cố gắng làm để tích cóp từng đồng lẻ mà lo cho ông Hoa đi mổ sống lưng. Bây giờ ông ấy đã nằm được, nhưng chỉ có thể ngồi một chỗ, không đi đứng gì được. Ông ấy ngồi còn khó, còn thấy đau huống chi đi đứng. Tôi cũng đã dần sức cùng lực kiệt nhưng vẫn cố gắng làm hết sức mình, chỉ mong sao có chi phí đưa ông ấy đi mổ sống lưng, để ông ấy không còn buồn, mỗi ngày một khỏe mạnh hơn. Nhưng mà chẳng biết với vài chục tiền lẻ mỗi ngày, mua gạo mua mắm còn dư được vài đồng thì đến bao giờ ông ấy mới được mổ mà khỏe mạnh và sống nhẹ nhàng cái thân đây?"

“

Mọi đóng góp giúp đỡ ông Hoa, quý độc giả vui lòng gửi về: Ông Trương Văn Hoa, số điện thoại: 0933778973 (con trai ông Hoa)

Số tài khoản 6500205114681 - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank)

Chủ tài khoản: Dương Văn Hùng (con rể ông Hoa)

Hoặc xin gửi về:

CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tài khoản: 040 01 01 0085 449 - Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), chi nhánh TP.HCM

Nội dung: Giúp đỡ ông Hoa - Mã số 57

Với những độc giả ở nước ngoài muốn đóng góp ủng hộ, xin vui lòng gửi về:

Tên tài khoản: CƠ QUAN ĐẠI DIỆN BÁO GIA ĐÌNH VIỆT NAM TẠI TP HCM

Số tại khoản: 040 01 37 0038 251

Loại tiền: USD

Ngân hàng: Vietnam Maritime Commercial Stock Bank - HCM City Branch.

Mã số SWIFT (SWIFT Code): MCOBVNVX003

Mọi chi tiết xin liên hệ Email: info@phunusuckhoe.vn hoặc Số điện thoại: 0909 750 307

Trân trọng cảm ơn!

“