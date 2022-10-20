Thay vì nhịn đói thì nhất định phải có một lịch trình ăn uống đều đặn, áp dụng ngay 10 quy tắc cơ bản khiến cân nặng xuống ầm ầm

Bạn cần chiến lược và chiến thuật. Dưới đây là 10 quy tắc cơ bản mà người ăn kiêng nên tuân theo. Mục tiêu quá mức là điều không mong muốn.

Nếu bạn ăn kiêng một cách mù quáng, thì may mắn là dù bạn có giảm cân được đi chăng nữa, thì bạn có thể mắc phải hiện tượng yo-yo và sức khỏe của bạn có thể bị giảm sút.

1. Thay vì nhịn đói thì nhất định phải có một lịch trình ăn uống đều đặn

Thật tốt khi tìm ra các giải pháp thực tế trong cuộc sống thực. Tạp chí về lối sống sức khoẻ của Mỹ Prevention, đã giới thiệu '10 quy tắc đơn giản để giảm cân'.

Ảnh minh họa: Internet

Hãy tránh ăn quá nhiều hay nhịn đói để ăn kiêng. Chìa khoá quan trọng là ăn như thế nào để bạn không cảm thấy bị đói. Tốt nhất là nên ăn đúng thời gian nhất định.

2. Ăn chất béo lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ vì nó béo không nhất thiết có nghĩa là nó xấu. Cá và bơ chứa nhiều chất béo không bão hòa rất tốt cho cơ thể.

3. Đi bộ 10.000 bước mỗi ngày

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn đều đặn đi bộ 10.000 bước mỗi ngày, bạn có thể kiểm soát cân nặng, cải thiện chức năng hô hấp, tăng cường cơ bắp và giảm nguy cơ mắc bệnh. Bạn nên cài đặt ứng dụng có thể đo số bước chân trên điện thoại của mình.

4. Ăn một bữa ăn nhẹ lành mạnh

Ảnh minh họa: Internet

Đồ ăn vặt đôi khi cũng tốt. Khi dạ dày căng ra, thực phẩm chế biến sẵn có tác dụng giảm cân nếu bạn ăn một lượng vừa đủ như trái cây, rau và các loại hạt thích hợp.

5. Kiểm tra lượng đường và chất béo

Ảnh minh họa: Internet

Các chất dinh dưỡng sẽ được ghi trên nhãn thực phẩm. Đường và chất béo không lành mạnh là kẻ thù của bệnh béo phì. Chính vì lý do này mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đưa ra khuyến cáo chỉ nên tiêu thụ không quá 25 g (khoảng 6 thìa cà phê) đường mỗi ngày.

6. Không gọi thêm đồ ăn

Ảnh minh họa: Internet

Không được phép ăn quá nhiều. Nếu bạn muốn ăn thêm thì nên chọn những loại rau củ sẽ tạo cảm giác no bụng.

7. Đứng dậy khoảng 10 phút trong 1 tiếng

Ảnh minh họa: Internet

Thói quen ngồi lâu làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiểu đường và đau tim, tăng vòng eo, thậm chí gây béo phì.

8. Tránh xa đồ uống có đường

Ảnh minh họa: Internet

Có thể bạn chưa biết, nhưng lượng đường trong các loại nước ép trái cây cao bất ngờ. Bạn cần phải cẩn thận khi chọn đồ uống tự nhận là ‘trái cây tự nhiên’.

9. Tắt TV khi ăn

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn vừa ăn vừa xem TV, bạn sẽ dễ ăn quá nhiều và dễ bị cám dỗ bởi đồ ăn vặt.

10. Ăn trái cây và rau 5 lần một ngày

Ảnh minh họa: Internet

Rau và trái cây rất cần thiết cho một chế độ ăn uống lành mạnh. Tránh ăn trái cây có đường vào buổi tối.

Theo Kormedi