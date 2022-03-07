Giải pháp giúp bạn khó tăng cân

Thông thường, chúng ta biết rằng nếu cơ thể tiêu thụ nhiều calo hơn mức tiêu thụ cơ thể cần thì bạn sẽ tăng cân. Tuy nhiên, lượng đường trong máu của bạn tăng lên khi ăn thực ra không liên quan đến chế độ ăn kiêng của bạn. Khi bạn đưa thức ăn vào cơ thể sau đó cơ thể hấp thụ, khi đó lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng lên. Và để giảm lượng đường trong máu tăng cao tuyến tụy sẽ tiết ra một loại hormone gọi là insulin. Chất này tiết ra có tác dụng chuyển hóa đường trong máu thành mỡ và tích trữ trong cơ thể khi tuột đường huyết. Khi lượng đường huyết tăng chậm, Insulin sẽ không tiết ra quá nhiều. Tuy nhiên, nếu bạn đột ngột ăn nhiều thực phẩm chứa nhiều đường như đồ ngọt, cơm, bánh mì trong trạng thái đói, lượng đường trong máu của bạn sẽ tăng ngay lập tức và insulin sẽ được tiết ra nhiều hơn mức bình thường. Điều này thúc đẩy sự tích tụ đường dưới dạng chất béo. Không chỉ vậy, điều đó còn dẫn đến tình trạng “lượng đường đột ngột giảm xuống cũng giống như con tàu lượn siêu tốc”, làm cho bạn tăng cảm giác thèm ăn.

Ăn nhiều chất xơ

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Khi đói, chúng ta muốn ăn cùng một lúc nhiều thức ăn có chứa đường chẳng hạn như cơm nhưng nó có ảnh hưởng không tốt đến chế độ ăn kiêng của bạn ví dụ như thúc đẩy sự tích tụ chất béo và làm tăng cảm giác thèm ăn. Để tránh điều này, hãy ăn các loại rau giàu "chất xơ", vì chúng cần nhiều thời gian để tiêu hóa và hấp thụ vào cơ thể. Bởi vì chất xơ làm chậm quá trình tiêu hóa và hấp thụ đồng thời ngăn chặn sự gia tăng nhanh chóng lượng đường trong máu. Do có sự kìm hãm và thay đổi lượng đường trong máu tùy thuộc vào trình tự ăn uống nên bạn sẽ khó tăng cân. Vì chất xơ có tính nhớt nên ngay cả dùng một lượng nhỏ trong bữa ăn cũng có thể dễ dàng tạo cảm giác no từ trung tâm não bộ và ngăn chặn tình trạng đưa thức ăn quá nhiều vào cơ thể. Ngoài ra, chất xơ còn điều hòa sự hấp thụ đường, ngăn chặn sự hấp thụ đường, lipid dư thừa và bài tiết chúng ra ngoài. Vì vậy nó là một lựa chọn đắt giá cho việc ăn kiêng. Ngoài ra chất xơ còn cải thiện làn da thô ráp và vấn đề đi ngoài dễ dàng hơn. Bạn hãy thử xem nào!

Các loại thực phẩm giàu chất xơ

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Thực phẩm giàu chất xơ bao gồm các loại rau, đậu, rong biển, nấm và bột Konyaku (có tên gọi khác là “konjac” hoặc “cây lưỡi quỷ”, người ta thu hoạch củ rồi gọt vỏ, sau đó luộc chín, nghiền ra và phơi khô thành bột). Là những loại thực phẩm giàu calo, vitamin và khoáng chất thấp. Lượng chất xơ ước tính mỗi ngày là 20g. Nếu bạn muốn nạp chất này từ rau, bạn cần phải lấy khoảng 350g. Mỗi suất ăn cần khoảng 120g (rau sống có thể để đầy hai bàn tay, rau chín có thể đầy một bàn tay). Nếu là rau sống thì có thể đó là một lượng ăn vừa phải nhưng nếu đó là rau đã nấu chín thì lượng có hơi nhiều một chút. Nhưng đó lại là hai món ăn lý tưởng dành cho người ăn kiêng.

(Theo trang Tanita.co.jp)