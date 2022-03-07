Những món ăn nhẹ lành mạnh "cứu đói" mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn

Giảm cân 07/03/2022 15:01

Rất ít người trong chúng ta có thể cưỡng lại việc vặt trước hoặc sau bữa ăn. Việc ăn vặt vô tội vạ có thể phá hỏng mọi nỗ lực giảm cân. Dưới đây là danh sách các món ăn nhẹ lành mạnh mà không tăng cân chị em có thể cân nhắc.

Trái cây, rau và các loại thực phẩm lành mạnh và giúp no là lựa chọn tốt nhất để ăn giữa các bữa chính để ngăn chặn sự thèm ăn.

Ăn gì giữa các bữa ăn để không tăng cân?

Chúng ta rất dễ rơi vào cám dỗ của những món ăn vặt không lành mạnh, chẳng hạn như khoai tây chiên, bánh, kẹo công nghiệp... Ăn các loại thực phẩm chứa ít calo, giàu chất dinh dưỡng sẽ giúp chúng ta loại bỏ 'cảm giác thèm ăn'.

Quả hạch

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) đã chỉ ra, các lựa chọn như quả óc chó , hạnh nhân, hạt điều hoặc hạt dẻ cười là loại thực phẩm hoàn hảo để ăn giữa các bữa ăn. Quả hạch có tác dụng làm no và cung cấp rất nhiều năng lượng. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều vì chúng có thể gây nóng trong người.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Dưa muối

Các loại dưa chua là một trong những món ăn nhẹ lành mạnh nhất để tránh tăng cân. Khả năng gây no của nó sẽ giúp chúng ta kiểm soát cảm giác đói giữa các bữa ăn, bên cạnh đó chúng cũng có rất ít calo. Các chuyên gia khuyên dùng dưa chua không chỉ nên có trong chế độ ăn kiêng giảm cân mà còn là nguồn cung cấp men vi sinh tự nhiên có tác dụng thanh lọc và tiêu hóa.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Bắp rang bơ

Ăn bỏng ngô giữa các bữa ăn là một sự lựa chọn. Nhưng bạn hãy quên ngay túi bỏng ngô công nghiệp hoặc những loại được làm trong lò vi sóng. Để làm cho chúng trở thành một loại thực phẩm lành mạnh, bạn phải làm chúng ở nhà, bắt đầu với ngô nguyên hạt, chỉ nên nêm thêm một chút muối hoặc gia vị.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Sô cô la đen

Nghe có vẻ như không hợp lý nhưng socola đen cũng là một loại thực phẩm lành mạnhĐiều này đã được chỉ ra bởi các nghiên cứu khác nhau xác nhận nhiều lợi ích của thực phẩm này. Tất nhiên, để tốt cho sức khỏe, lý tưởng nhất là sô cô la chất lượng và có tỷ lệ ca cao lớn hơn 85%.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Rau củ

Đã từ lâu, ăn rau như một món khai vị đã trở thành mốt. Đây là những loại rau củ xanh được cắt nhỏ để ăn sống. Chúng ta có thể ăn cà rốt, dưa chuột, cần tây hoặc củ cải... Đây là một trong những sự lựa chọn tuyệt vời với ít calo sẽ giúp chúng ta không tăng cân.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 5
Ảnh minh họa

Sữa chua hoặc phô mai tươi

Các sản phẩm từ sữa rất quan trọng trong một chế độ ăn uống cân bằng. Mặc dù đối với nhiều người, chúng chỉ được dùng cho bữa sáng, nhưng chúng cũng có thể trở thành một món ăn nhẹ. Một loại sữa chua không đường, trộn với ngũ cốc, trái cây, các loại hạt hoặc một phần phô mai tươi là một vài gợi ý cho bạn.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 6
Ảnh minh họa

Bánh ngũ cốc

Bánh ngũ cốc là một lựa chọn tối ưu cho một món ăn nhẹ lành mạnh và cung cấp năng lượng cho bạn. Tất nhiên, lý tưởng nhất là nên chọn làm chúng ở nhà, kiểm soát các thành phần được thêm vào, nếu mua ở ngoài, bạn nên tránh những loại có nhiều đường.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 7
Ảnh minh họa

Hoa quả

Không nghi ngờ gì nữa, trái cây là một trong những lựa chọn tốt nhất để tiêu thụ trong một bữa ăn nhẹ mà không làm tăng cân. Một ít trái cây giữa các bữa ăn sẽ giúp chúng ta làm dịu cơn đói khi chưa đén bữa trưa hoặc tối.

Những món ăn nhẹ lành mạnh 'cứu đói' mà không bị tăng cân chị em nên biết để có thân hình thon gọn - Ảnh 8
Ảnh minh họa

 

Những loại hoa quả chứa ít calo giúp bạn giảm cân, giữ dáng

Những loại hoa quả chứa ít calo giúp bạn giảm cân, giữ dáng

Trong hoa quả chứa nhiều chất xơ dồi dào, tốt cho sức khỏe cũng như việc giữ dáng, giảm cân của nhiều người. Và nếu như bạn đang cố gắng giảm lượng calo tiêu thụ hàng ngày, hãy tham khảo ngay những loại hoa quả dưới đây.

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