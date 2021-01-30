Ăn chuối giảm cân có tốt không, những điều cần biết

Chuối là một trong những quả tươi có lượng chất xơ cao, nhờ vậy ăn chuối giảm cân nhanh chóng bởi chúng giúp tráng thành dạ dày, tạo cảm giác no và giảm cơn thèm ăn. Vì thế mà lượng thức ăn nạp vào cũng giảm đi, đồng nghĩa với việc giảm đi chất béo hay năng lượng vào cơ thể.

Với thành phần dưỡng chất dồi dào, ngoài việc ăn chuối giảm cân thì loại quả này còn đem lại hàng loạt các lợi ích tuyệt vời khác cho sức khỏe và sắc đẹp như: dưỡng ẩm da, trị mụn, giảm bọng mắt, tẩy tế bào chết, làm trắng răng, chăm sóc tóc và làm chậm quá trình lão hóa,... Đó là lý do mà chị em nên nhanh chóng bổ sung chúng vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Chuối cung cấp cho cơ thể lượng chất béo ít nhưng lại đem đến lượng protein dồi dào. Bên cạnh đó, loại quả này còn bổ sung nhiều chất có lợi khác như chất chống oxy hóa dopamine, catechin. Chính nhờ những thành phần dinh dưỡng hoàn toàn tốt cho cơ thể giàu chất xơ, ít chất béo mà chuối đã trở thành thực phẩm lý tưởng cho quá trình giảm cân.

Ngoài ra, trong chuối có nhiều thành phần dinh dưỡng như: Vitamin B6, Vitamin C, Kali, đồng, magie, mangan,... Một quả chuối chứa khoảng 105 calo và 90% trong đó đến từ Carbohydrate (hầu hết là đường, sucrose, glucose và fructose).

2. Cách ăn chuối giảm cân nhanh chóng

+ Nên ăn chuối khi nào để giảm cân

Để giảm cân bằng việc ăn chuối hiệu quả thì tốt nhất chúng ta nên ăn vào buổi sáng thay thế cho bữa ăn đầu ngày, hoặc kết hợp ăn vào buổi chiều và buổi trưa cùng các thực phẩm khác, tối còn lại thì nên ăn bình thường kèm theo một quả chuối để đảm bảo cơ thể vẫn có đủ năng lượng và các dưỡng chất cần thiết khác.

Nên ăn vào buổi sáng thay thế cho bữa ăn đầu ngày

+ Ăn chuối trước khi luyện tập

Sử dụng chuối trước khi luyện tập sẽ giúp cơ thể tràn đầy năng lượng, giúp việc luyện tập trở nên hiệu quả hơn. Nhờ vào các thành phần dinh dưỡng đó mà chuối còn được dùng làm thành phần cho các sản phẩm từ sữa giúp cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho cơ thể hỗ trợ quá trình luyện tập.

3. Gợi ý thực đơn giảm cân bằng chuối

Có nhiều trường hợp ăn chuối giảm cân nhưng không thành công, liệu chuối có khiến bạn tăng cân? Sau đây là gợi ý một số cách giảm cân nhờ chuối.

Vào buổi sáng, chúng ta nên ăn 1 - 2 quả chuối cùng với 2 ly nước ấm

Vào buổi sáng, chúng ta nên ăn 1 - 2 quả chuối cùng với 2 ly nước ấm. Buổi trưa nên ăn bình thường nhưng phải kiêng các thực phẩm cay nóng, dầu mỡ. Buổi chiều lại tiếp tục ăn 1 - 2 quả chuối và kiêng ăn vặt đồ ngọt. Buổi tối lại ăn bình thường và kiêng đồ cay dầu mỡ.

Người Nhật cũng có cách giảm cân nhờ ăn chuối nhưng cách này lại hơi cầu kỳ. Vào buổi sáng họ sẽ uống 1 ly nước ấm khi thức dậy, xay 1 quả chuối cùng với whey protein. Buổi trưa ăn 1 chén cơm nhỏ cùng 100 - 150g thịt/cá, tránh ăn đồ dầu mỡ nhiều. Buổi tối ăn salad trộn rau củ kèm 100g thịt/cá cùng 3 lòng trắng trứng. Có thể ăn thêm một ít trái cây sau 2 - 3 tiếng kể từ bữa ăn chính.

4. Cách làm các loại sinh tố chuối thay thế bữa ăn sáng

Sinh tố chuối:

- Chuẩn bị 1 trái chuối chín, 1 hũ sữa chua không đường, 1 ly sữa tươi, 2 muỗng cà phê mật ong và một ít đậu phộng rang

- Đầu tiên lột vỏ trái chuối, xắt miếng

- Tiếp theo xay nhuyễn chuối, sữa chua, sữa tươi, đậu phộng rang và đá viên bằng máy xay sinh tố

- Rót sinh tố ra ly, trang trí rồi thưởng thức

Sinh tố chuối

+ Sinh tố chuối và cà phê:

- Chuẩn bị 3 trái chuối, 120ml nước cốt dừa, 50ml cà phê đen, 1 muỗng cà phê vani và 1 muỗng canh sữa đặc

- Bóc vỏ chuối và cắt khúc

- Cho các nguyên liệu vào máy xay nhuyễn cùng đá viên.

- Rót sinh tố ra ly, trang trí và thưởng thức.

+ Sinh tố chuối và dâu tây:

- Chuẩn bị 200g dâu tây, 1 ly nước ép dứa (có thể thêm nước cam, nếu thích), 1 trái chuối chín

- Rửa sạch dâu tây bằng nước muối pha loãng, sau đó cắt nhỏ

- Chuối bóc vỏ, xắt miếng

- Xay các nguyên liệu cùng với đá viên bằng máy xay sinh tố

- Rót sinh tố ra ly, trang trí và thưởng thức

Sinh tố chuối và dâu tây

+ Sinh tố chuối và socola:

- Chuẩn bị 1 trái chuối, 250ml sữa tươi vị cacao hoặc socola 50g hạt hồ đào

- Lột vỏ chuối và cắt khúc

- Dùng máy xay sinh tố xay tất cả nguyên liệu với đá viên

- Rót sinh tố ra ly, trang trí rồi thưởng thức

+ Sinh tố chuối và kiwi:

- Chuẩn bị 2 trái chuối, 5 trái kiwi, 120ml sữa tươi có đường và 240ml sữa tươi không đường

- Kiwi rửa sạch bằng nước muối pha loãng và cắt nhỏ

- Chuối lột vỏ, cắt khúc

- Xay nhuyễn tất cả nguyên liệu cùng với đá viên bằng máy xay sinh tố

- Rót sinh tố ra ly, trang trí và thưởng thức

Sinh tố chuối và kiwi

5. Lưu ý khi giảm cân với chuối

+ Nên ăn bao nhiêu chuối một ngày để giảm cân?

Nguyên tắc ăn chuối giảm cân đúng cách là một ngày ăn tối đa 4 quả chuối để tốt cho sức khỏe cũng như tốt cho việc giảm cân. Nên ăn 2 quả vào buổi sáng kết hợp việc uống nước ấm để cung cấp năng lượng cho buổi sáng đầu ngày. Ăn 1 quả vào trước bữa trưa để tạo cảm giác nó, nhưng vẫn đủ dưỡng chất và giảm lượng mỡ vào cơ thể, quả cuối ăn ăn vào trước bữa ăn chính lúc tối cũng là cách để giảm lại cơn thèm ăn.

Nguyên tắc ăn chuối giảm cân đúng cách là một ngày ăn tối đa 4 quả chuối

+ Ai không nên giảm cân với chuối

Những người đang điều trị tiểu đường, hệ tiêu hóa hoạt động kém hiệu quả, hay bị tiêu chảy, viêm dạ dày thì không nên sử dụng biện pháp giảm cân bằng chuối. Vì chuối có gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và làm phản tác dụng trong quá trình giảm cân. Nếu giảm cân bằng chuối khiến cho cơ thể mệt mỏi và bị thiếu chất thì nên dừng biện pháp này lại và tìm sự trợ giúp của bác sĩ.

+ Chọn chuối tươi ngon, không nên chế biến

Chuối tiêu hay chuối sứ là những gợi ý tốt nhất để sử dụng trong phương pháp giảm cân này, nhưng phải chọn loại tươi để dùng. Các món chuối đã được sấy khô hoặc khi để lạnh lâu ngày sẽ không thể đem lại hiệu quả như mong muốn.

Chuối có gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ tiêu hóa và làm phản tác dụng trong quá trình giảm cân

Tốt nhất nên bảo quản chuối ở nhiệt độ phòng khoảng 15 độ C. Không nên bảo quản chúng trong tủ lạnh, vì chuối khi lạnh ăn vào có thể tác động xấu đến hệ tiêu hóa.

+ Nên ăn chuối chín hay chuối xanh để giảm cân?

Có rất nhiều loại chuối, vì thế chọn loại chuối nào để giảm cân là điều khiến nhiều người băn khoăn. Như đã nói chuối tiêu hay chuối sứ là tốt nhất. Với chuối tiêu, bạn có thể chọn ăn chuối xanh luộc hay chuối chín đều có công dụng giảm cân như nhau. Đây là giải pháp tuyệt vời vời vì có thể thay đổi khẩu vị khi ngán. Ngoài ra, nếu không thể tìm được chuối tiêu, có thể dùng chuối sáp luộc cũng mang lại hiệu quả giảm cân rất tốt.

Với chuối tiêu, bạn có thể chọn ăn chuối xanh luộc hay chuối chín đều có công dụng giảm cân như nhau

+ Kết hợp phương pháp giảm cân khác và luyện tập thể thao

Bên cạnh ăn kiêng với chuối thì chúng ta cũng nên áp dụng thêm các phương pháp giảm cân khác, để đảm bảo cơ thể đủ lượng dinh dưỡng cần thiết. Đồng thời nên tích cực vận động, luyện tập đều đặn, giúp cơ thể thoát mồ hôi, đốt mỡ thừa, thanh lọc cơ thể, làm cho việc giảm cân nhanh hơn mà vẫn đảm bảo được sức khỏe tốt.

+ Uống đủ nước

Trong quá trình ăn chuối giảm cân nên bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể và loại nước được khuyên dùng là nước lọc hay nước khoáng. Nên uống nước không lạnh cũng không quá nóng. Tránh dùng các loại đồ uống có cồn như rượu bia, tránh uống sữa có đường, nước ngọt vì sẽ gây phản tác dụng trong quá trình giảm cân.

Trong quá trình ăn chuối giảm cân nên bổ sung đủ lượng nước cho cơ thể

+ Duy trì bữa ăn đủ chất, giàu năng lượng

Đừng nên lạm dụng việc giảm cân quá mức mà quên ăn đầy đủ để cung cấp cho cơ thể lượng dinh dưỡng cũng như năng lượng cần thiết. Điều quan trọng là phải duy trì các nhóm dinh dưỡng đầy đủ để cơ thể phát triển khỏe mạnh.

Ăn chuối giảm cân vốn là một phương pháp rất nổi tiếng, nhất là tại Nhật Bản và các quốc gia châu Á. Chúng ta rất dễ tìm mua chuối và cách giảm cân bằng loại quả này cũng dễ áp dụng nên đây sẽ là cứu cánh tuyệt vời cho những ai đang mắc kẹt với thân hình phì nhiêu, kém săn chắc.