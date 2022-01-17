Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm

Giải trí 17/01/2022 18:33

Hai con của Vy Oanh hiếm hoi được mẹ dẫn đi dự show thời trang.

Trở lại sau thời gian dài tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh, Vy Oanh liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ mang đến những giai điệu rộn ràng và sâu lắng của mùa Xuân, Vy Oanh còn thể hiện khả năng vũ đạo tài tình của mình. Trong các ca khúc khác nhau, nữ ca sĩ phải biến hoá những vũ điệu khác nhau. Mặc dù đã sinh bé thứ 3 nhưng Vy Oanh vẫn giữ được sức khoẻ, độ dẻo dai để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Vy Oanh chia sẻ: "Bản thân mình là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nên phải giữ được thần sắc, vóc dáng này. Nhiều khán giả chia sẻ, thấy hình ảnh của Vy Oanh, họ cảm thấy vui vẻ hơn, đây cũng là động lực mình để mình cố gắng mỗi ngày".

Mới đây, Trên trang cá nhân, Vy Oanh viết: "Chuyện là không hẹn mà gặp anh thân yêu tớ mừng anh về Việt Nam show tấp nập bao khán giả mong chờ. Hôm nay 2 con bệnh hết nên diễn nét hơi lạnh lùng ạ. Đi show của nhà Pink House đẹp quá nên 2 em xem chăm chú. Có cả cô Thanh Hằng xinh đẹp chụp cùng con đó ạ. Thỉnh thoảng mẹ mới cho lên sân khấu nên còn lơ tơ mơ các cô chú ạ".

Không chỉ dự show mà hai thiên thần nhỏ nhà Vy Oanh còn được mẹ nắm tay sải bước trên sàn catwalk. Dù còn nhỏ nhưng bé Voi và bé Tuệ An vô cùng dạn dĩ và tự tin khi biểu diễn trước số đông khán giả và giới nghệ sĩ. Đặc biệt, bé Tuệ An còn tạo dáng đáng yêu khi chụp ảnh cùng các đồng nghiệp của mẹ.

Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm - Ảnh 1

Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm - Ảnh 2

Vy Oanh dẫn cả hai con đi show thời trang cùng mình

Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm - Ảnh 3
Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm - Ảnh 4

Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm - Ảnh 5

Hai nhóc tì cực dạn dĩ và thần thái không kém người mẹ nổi tiếng của mình

Ảnh: FBNV

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