Vy Oanh hiếm hoi dẫn 2 con đi biểu diễn thời trang, thần thái nhóc tì thật đáng gờm

Trở lại sau thời gian dài tập trung chăm lo gia đình và kinh doanh, Vy Oanh liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc mới. Không chỉ mang đến những giai điệu rộn ràng và sâu lắng của mùa Xuân, Vy Oanh còn thể hiện khả năng vũ đạo tài tình của mình. Trong các ca khúc khác nhau, nữ ca sĩ phải biến hoá những vũ điệu khác nhau. Mặc dù đã sinh bé thứ 3 nhưng Vy Oanh vẫn giữ được sức khoẻ, độ dẻo dai để theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Vy Oanh chia sẻ: "Bản thân mình là người yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nên phải giữ được thần sắc, vóc dáng này. Nhiều khán giả chia sẻ, thấy hình ảnh của Vy Oanh, họ cảm thấy vui vẻ hơn, đây cũng là động lực mình để mình cố gắng mỗi ngày".