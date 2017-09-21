Vụ vợ Xuân Bắc tố bị chèn ép: Rò rỉ nội dung trao đổi giữa Chí Trung và quản lý của Xuân Bắc, hé lộ nhiều góc khuất khiến ai cũng sốc

Song, cũng có không ít ý kiến của cư dân mạng cho rằng đây chỉ là những lời giả tạo, nhằm mục đích "đổ thêm xăng vào lửa".

Những nội dung này xoáy vào t? vi ệc 'tố' con người thật của NSND Anh Tú, một trong hai nhân vật chính của vụ việc, qua đó gián tiếp thể hiện chính kiến của nghệ sĩ Chí Trung theo hướng cùng một số nghệ sĩ khác lên tiếng ủng hộ vợ chồng NSƯT Xuân Bắc.

Trong khi cô học trò cũ Trang Trần khẳng định NSND Anh Tú là một người thầy điềm đạm, chưa bao giờ biết sân si chức vị với ai thì danh hài Chí Trung lại nói điều ngược lại. Ông cho rằng mình biết rất rõ bản chất con người của nghệ sĩ Anh Tú, Phó giám đốc nhà hát Kịch và tỏ ra cảm thông trước những thị phi mà đàn em Xuân Bắc vướng phải những ngày vừa qua.

"Anh thấy bọn nó tấn công Xuân Bắc, anh thương nó quá. May mà em và Xuân Bắc còn tỉnh táo không tham dự. Nhưng thằng NSND kia anh hiểu nó 35 năm rồi và anh biết quá rõ về bản chất của hắn" - Chí Trung bày tỏ nỗi lòng với quản lý của Xuân Bắc.

Tuy nhiên, ngay sau đó rất nhiều cộng đồng mạng đã lên tiếng bóc mẽ sự thật phía sau những lời quan tâm xuất phát từ miệng Chí Trung. Nhiều người cho rằng đó chỉ là những lời giả dối, “kích bẩn” nhằm "đổ thêm xăng vào lửa" chứ chẳng tốt đẹp gì.

"Hoá ra là chiêu bài hạ uy tín nhau. Mục đích chả phải tạo "sờ căng đan" để nổi tiếng mà là 1 vụ "áp xe" chính trị... có khi cả hai ông ứng cử viên (Xuân Bắc và Anh Tú) chức giám đốc kia bị loại khỏi vòng chiến đấu cũng nên?" - hàng loạt cư dân mạng tỏ ra ngờ vực trước sự quan tâm bất thường này của Chí Trung.

Trước đó, sau khi MC Thành Trung chia sẻ một bài viết dài ủng hộ cách xử lý của Xuân Bắc trước những lùm xùm của vợ, danh hài Chí Trung cũng đã đăng tải dòng bình luận nhằm "đá xéo" NSND Anh Tú: "Điều quan trọng là mấy anh em mình quá bận và cũng quá hiểu nhau cũng như biết quá rõ về bản chất "người năm ấy" mà một số đang xúm vào ngợi ca! Nhưng em, anh và Xuân Bắc còn hàng núi việc để làm cho xã hội, cần gì đâu chút chỗ ngồi bon chen trong cái "ao làng" chật hẹp đó, phải không Trung Thành Võ?".

Trong khi rất nhiều nghệ sĩ khác như Vân Dung, Tự Long, Pha Lê, Thành Trung... đứng lên bênh vực Xuân Bắc và được ủng hộ thì những chia sẻ của Chí Trung lại bỗng nhiên gây tranh cãi.

Mặc dù chưa rõ thực hư câu chuyện ra sao nhưng nhiều người cho rằng Chí Trung đang có dấu hiệu cố tình “dùng xăng chữa cháy” để được xem một màn kịch hay. Tuy nhiên, đây chỉ là những nghi vấn của người ngoài cuộc, còn sự thật như thế nào thì cần phải chờ những người trong cuộc như Xuân Bắc, Chí Trung và NSND Anh Tú lên tiếng.