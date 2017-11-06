Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 quá đà: Ngắm loạt ảnh mà nhức cả mắt

Giải trí 06/11/2017 11:09

MC Thanh Vân Hugo dính nghi án đã theo trào lưu đi trùng tu vòng 1 khi chia sẻ loạt ảnh “núi đôi ngồn ngộn” khiến nhiều người choáng váng.

Thời gian gần đây, bà mẹ một con Thanh Vân Hugo đã chuyển phong cách ăn mặc từ kín cổng cao tường sang sexy, quyến rũ. Nữ MC thường xuyên diện bikini để khoe khéo vòng 1 bốc lửa khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ. 

So sánh với những bức ảnh trước đây, vòng 1 của Vân Hugo dường như đã to gấp đôi, thậm chí không ít người cho rằng Vân Hugo đã vượt mặt nhiều mỹ nhân siêu vòng 1 khác của showbiz như Phi Thanh Vân, Angela Phương Trinh hay Maya.

Dưới những bức ảnh bỏng mắt của Vân Hugo, nhiều người bình luận cho rằng cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi gò bồng đảo hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Đáp lại những lời trêu đùa của fan, MC xinh đẹp chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ chưa chính thức thừa nhận đã đụng chạm dao kéo.

Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Trước nay, Vân Hugo nổi tiếng là người đẹp ít scandal, luôn giữ gìn hình ảnh sạch sẽ. Vì vậy, việc cô không ngại ngần chạy theo trào lưu trùng tu vòng 1 khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: FBNV

Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Vân Hugo thích thú khi chuyển phong cách ăn mặc từ kín đáo sang sexy, quyến rũ - Ảnh: FBNV

Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Vòng 1 bốc lửa của Vân Hugo ở thời điểm hiện tại - Ảnh: FBNV

Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Nhiều người cho rằng nữ MC đã đụng chạm dao kéo ở vòng 1 - Ảnh: FBNV

Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 phẫu thuật thẩm mỹ quá đà
Vân Hugo dường như rất hài lòng với đôi gò bồng đảo khủng của mình - Ảnh: FBNV

Thanh Vân Hugo khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 30

Thanh Vân Hugo khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 30

Những người thường xuyên theo dõi Facebook của MC - diễn viên Thanh Vân hẳn sẽ rất bất ngờ về những bức ảnh vô cùng sexy, táo bạo của cô mới đăng tải.

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