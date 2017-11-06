Vân Hugo dính nghi án trùng tu vòng 1 quá đà: Ngắm loạt ảnh mà nhức cả mắt

MC Thanh Vân Hugo dính nghi án đã theo trào lưu đi trùng tu vòng 1 khi chia sẻ loạt ảnh “núi đôi ngồn ngộn” khiến nhiều người choáng váng.

Thời gian gần đây, bà mẹ một con Thanh Vân Hugo đã chuyển phong cách ăn mặc từ kín cổng cao tường sang sexy, quyến rũ. Nữ MC thường xuyên diện bikini để khoe khéo vòng 1 bốc lửa khiến cộng đồng mạng vô cùng bất ngờ.

So sánh với những bức ảnh trước đây, vòng 1 của Vân Hugo dường như đã to gấp đôi, thậm chí không ít người cho rằng Vân Hugo đã vượt mặt nhiều mỹ nhân siêu vòng 1 khác của showbiz như Phi Thanh Vân, Angela Phương Trinh hay Maya.

Dưới những bức ảnh bỏng mắt của Vân Hugo, nhiều người bình luận cho rằng cô đã đi phẫu thuật thẩm mỹ để có đôi gò bồng đảo hấp dẫn ở thời điểm hiện tại. Đáp lại những lời trêu đùa của fan, MC xinh đẹp chỉ cười trừ cho qua chuyện chứ chưa chính thức thừa nhận đã đụng chạm dao kéo.

Thanh Vân Hugo khoe thân hình nóng bỏng ở tuổi 30 Những người thường xuyên theo dõi Facebook của MC - diễn viên Thanh Vân hẳn sẽ rất bất ngờ về những bức ảnh vô cùng sexy, táo bạo của cô mới đăng tải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/van-hugo-dinh-nghi-an-trung-tu-vong-1-qua-da-ngam-loat-anh-ma-nhuc-ca-mat-253306.html