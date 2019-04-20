Ưng Hoàng Phúc tiếp tục công phá Vpop bằng ca khúc 'Đời cho những gì'

Chiều ngày 19/4, nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc đã tổ chức buổi họp báo tại TP.HCM để cho ra mắt MV mang tên “ Đời cho những gì ”, đây là ca khúc nhạc phim chính thức trong phần 2 web drama “Ông trùm – Bẫy cọp”. Ca khúc lần này được nam nhạc sĩ – ca sĩ Indie Đạt G sáng tác – anh là chủ nhân của bản hit đình đám “Buồn của anh”. Bài hát "Đời cho những gì" được Đạt G viết vỏn vẹn trong vòng một buổi trưa.

Nội dung bài hát “Đời cho những gì” viết cho tất cả những người đàn ông nói chung và anh Ưng Hoàng Phúc nói riêng, không phải cứ mạnh mẽ là sẽ không có những lúc yếu đuối. Không phải thông minh thì sẽ không có sai xót. Không phải tươi cười là tâm trạng đang vui vẻ. Thật sự chúng ta đang sống ở nơi mà có thể được gọi là "Nghịch đảo trạng thái".

“Sáng hôm ấy ekip anh Ưng Hoàng Phúc có gửi nội dung, kịch bản flim cho Đat G,lúc ấy Đạt còn đang rất là lưỡng lự không biết mình có thể viết được không, vì bản thân cũng đã từ chối rất nhiều về sáng tác nhạc flim. Tuy nhiên, khi đọc qua kịch bản thấy quá hay và cảm xúc nên Đạt đã viết rất nhanh ca khúc này” – Đạt G cho biết.

Bản thân Ưng Hoàng Phúc cũng cho biết, làm phim về đề tài giang hồ, điều đầu tiên là thoả mãn sở thích và niềm đam mê của anh với thể loại phim khó nhằn này. Đó là nơi để người hâm mộ thấy được góc nhìn thật khác về giang hồ.

Có lẽ nhiều người nghĩ, làm phim về giang hồ là kích động bạo lực khi xã hội đang có quá nhiều chuyện tiêu cực và dễ cổ vũ khan giả đến những điều xấu. Tuy nhiên, nếu như khán giả coi hết phần 1 của web drama “Ông trùm dẹp loạn giang hồ” và sắp tới là phần 2 “Ông trùm – Bẫy Cọp” sẽ dễ dàng nhận ra, bộ phim của Ưng Hoàng Phúc hướng đến tính nhân văn sâu sắc. Có lẽ Phúc Cọp sẽ không trở thành giang hồ, sẽ không phải bấp chấp tất cả nếu như anh ta được ở bên vợ, bên con. Hành trình đi tìm hạnh phúc đích thực đồng nghĩa với chuyện anh ta sẽ phải đánh đổi tuổi xuân hay thậm chí là phải đi thanh trừ những người đã từng hãm hại mình.

“Cuộc sống bên ngoài lúc nào cũng sẽ có những mặt trái khắc nghiệt, vậy tại sao Ưng Hoàng Phúc lại không được đưa những câu chuyện ấy vào phim. Nếu chúng ta làm phim và làm một cách có chừng mực và mang những yếu tố mới lạ vào bộ phim thì sẽ chẳng có gì để phản ánh rằng, bộ phim ấy sẽ mang những điều tiêu cực cho khán giả. Mặc khác, chính những điều ấy có lẽ là thứ để nhiều người phải suy ngẫm về cuộc đời của mình, hay giúp bản thân một người nào đó tìm ra mình la ai, tìm lại được con người lương thiện của mình” – Ưng Hoàng Phúc cho biết.