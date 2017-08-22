Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đáp trả mà còn ẩn ý đá xéo anti-fan

Giải trí 22/08/2017 11:32

Không chỉ bức xúc dùng những từ ngữ khá nặng nề để đáp trả lại khi Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero trước đó, "Ông hoàng nhạc Việt" cũng ám chỉ luôn cả những anti-fan thường xuyên dè bỉu anh và qua đó khẳng định vị trí quyền lực khó xoay chuyển của mình trong làng nhạc Việt.

Trên trang cá nhân, Đàm Vĩnh Hưng đăng tải rất nhiều hình ảnh minh họa như chỉ ngón trỏ hoặc giơ “ngón tay thối” nhằm chế nhạo đàn em "tự ảo tưởng mình là ai đó ghê gớm lắm". Nhiều người nhanh chóng đoán được nhân vật ẩn danh mà "Ông hoàng nhạc Việt" nhắc đến chính là Tùng Dương.

Tuy nhiên, Đàm Vĩnh Hưng cũng dùng bài chia sẻ này cảnh báo cả một “chùm” những người khác - những anti-fan nếu cũng có ý chế nhạo một nhân vật thừa sức mê hoặc lòng người, như anh - thì hãy nên xem lại mình. Ngầm ý của nam ca sĩ được cho là ám chỉ những đồng nghiệp khác và những khán giả thường xuyên phản đối anh, những người thường xuyên vào các trang mạng xã hội của anh để cười cợt và chỉ trích.

Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đáp trả mà còn ẩn ý đá xéo anti-fan - Ảnh 1
"Ông hoàng nhạc Việt" tỏ ra rất bức xúc với những kẻ ganh tị tài năng của anh - Ảnh: Facebook nhân vật

“Tui biết không chỉ một mình em đâu, cả một "chùm" lận! Nhưng cuối cùng thì cái "chùm" đó đã làm được cái huần hoè gì rồi? KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ HẾT! Đó là lời khẳng định chính xác nhất...” - nam ca sĩ Giọt lệ đài trang thách thức những người ganh tị với mình bằng lời khẳng định “chắc như đinh đóng cột”.

Qua bài chia sẻ, Đàm Vinh Hưng cũng tự tin khẳng định ví trí của mình trong lòng công chúng là không gì có thể thay đổi. Theo đó, anh thừa biết “người đàn em” và “các vị kia” đã khinh miệt tài năng anh từ lâu rồi nhưng không thèm lên tiếng. Anh sẽ để cho những đêm nhạc bán cháy vé, những con số chót vót và những đêm diễn kín chỗ ngồi làm câu trả lời.

Nam ca sĩ vốn gắn liền với những phát ngôn gây sốc này cũng không ngần ngại gọi những người chê bai anh là “cả một chùm văn minh lên đồng lên cốt” nhưng vẫn phải bại trận dưới một nhân vật “quyền lực” như anh. 

“Nếu làm được thì nó đã không bại trận trước cái "TRÀO LƯU" rất tư bản thừa sức mê hoặc lòng người kia đang chiếm đoạt lấy mảnh đất vàng ngay dưới chân bạn... khiến bạn và cả một chùm "văn minh lên đồng lên cốt" kia đang hoảng sợ! Hãy đứng yên đó mà xem! - Đàm Vĩnh Hưng tự hào khoe về những chiến tích lẫy lừng của mình.

Tùng Dương chê bai dòng nhạc Bolero, Đàm Vĩnh Hưng không chỉ đáp trả mà còn ẩn ý đá xéo anti-fan - Ảnh 2
Đàm Vĩnh Hưng khẳng định vị trí quyền lực của mình bằng những đêm diễn bán cháy vé - Ảnh: FBNV

“Ông hoàng nhạc Việt” nổi tiếng là ca sĩ có nhiều phát ngôn sốc nhất trong showbiz Việt khi khá tự tin vào bản thân và thường xuyên khoe gia tài đồ sộ của mình sau nhiều năm ca hát.

Có thể kể đến một vài phát ngôn "gây nổi sóng" của Đàm Vĩnh Hưng như: “Nhà tôi ai chê chỗ nào tôi đập chỗ đó” hay “Tôi là một nghệ sĩ toàn năng. Khả năng của tôi thế nào tôi biết. Tôi thích làm những điều mà người khác không dám làm”.

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Từ khóa:   Ông hoàng nhạc Việt Đàm Vĩnh Hưng Tùng Dương Dòng nhạc Bolero

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