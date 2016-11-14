Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình

Giải trí 14/11/2016 09:32

Dân mạng đang đặt ra khá nhiều câu hỏi thắc mắc về những điều kỳ lạ xảy ra trước và sau khi Đạt Cỏ mất khiến ai cũng giật mình.

Không chỉ chụp ảnh mà thông qua bạn bè, chúng tôi được biết khi bị tai nạn giao thông Đạt Cỏ còn quay clip trong tình trạng người đầy máu me. Theo đó, đoạn clip dài vỏn vẹn 5S và đang được bạn bè lan tỏa trên mạng xã hội. 

Trong clip, dù cơ thể gặp khá nhiều vết thương, máu tụ nhiều nơi nhưng Đạt vẫn vui vẻ ghi hình và cho biết mình bị tai nạn ở Hà Nội và đang rất đau. Sau đoạn clip này vài tiếng, Đạt Cỏ đã mãi mãi ra đi vì bị tụ máu ở đầu khiến người thân, bạn bè khóc hết nước mắt.

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Hiện tượng mạng Đạt Cỏ qua đời gây chấn động dư luận. Ảnh Phạm Thế Hiển.

"Bị xòe ở Hà Nội luôn anh em ơi, đau quá đi thay..." - Đạt Cỏ vừa nói vừa cười như không có chuyện gì xảy ra. Trước điều này không ít thành viên mạng trách tại sao bị tai nạn nặng như vậy mà anh không đi đến bệnh viên ngay. 

Chính đoạn clip này khiến nhiều fan đang đặt câu hỏi vì xuất hiện nhiều điều được cho là kỳ lạ trước và sau khi Đạt Cỏ qua đời. Không ít tài khoản chụp ảnh màn hình và khoanh lại những vùng phía sau Đạt Cỏ đứng vì cho rằng có những điều bí ẩn. 

Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 2
Những hình ảnh do dân mạng khoanh tròn đang được lan tỏa. 
Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 3
Nhiều suy đoán được đưa ra. Ảnh chụp màn hình.

Bên cạnh các suy đoán được đưa ra thì nhiều bình luận phản bác lại các ý kiến trên vì cho rằng đó là những việc 'mê tín dị đoan'. "Người mất rồi các bạn nên để họ được thanh thản ra đi thay vì ngồi suy đoán nhiều thứ" - tài khoản T.K bình luận.

Một thành viên có tên T.K còn tiết lộ, trước khi gặp nạn, Đạt Cỏ có xảy ra mâu thuẫn với người yêu. Sau đó anh đi uống nước có cồn rồi điều không may xảy ra. "Thấy bảo người yêu ông này dở dở ương ương, cãi nhau rồi chắc rượu chè vào ông ngã lên ngã xuống hai lần rồi đi..." - T.K viết.

Một điểm bất thường khác là dù đã mất nhưng tài khoản Nguyễn Thành Đạt (Đạt Cỏ) vẫn hoạt động, like các bình luận của bạn bè. Thông tin này do bạn H.A chia sẻ với chúng tôi. A, là một fan hâm mộ Đạt Cỏ từ khi anh mới nổi đến hiện tại. Cô cũng có dịp xem Đạt hát trực tiếp và gặp gỡ trò chuyện ngoài đời.

Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 4
Nguyễn Thành Đạt bất ngờ like bình luận của H.A dù đã qua đời. Ảnh H.A.
Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 5
Bình luận của H.A được đăng tải từ ngày 23/10. Ảnh chụp màn hình.

Theo đó, bình luận của H.A được viết từ ngày 23/10, nhưng đến hôm nay cô bất ngờ khi nhận được thông báo Nguyễn Thành Đạt like nội dung này. "Đạt ơi em theo dõi anh đã một thời gian rồi, bình luận stt của anh mà chưa bao giờ thấy anh trả lời..." - phần bình luận của H.A. 

Trước sự việc này, H.A cho hay cô đang cảm thấy rất hoang mang và sợ hãi vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thiếu nữ này cũng đăng tải ảnh chụp màn hình Nguyễn Thành Đạt like vào nhiều diễn đàn để hỏi thì nhiều ý kiến cho rằng rất có thể người khác đã vào trang cá nhân của Đạt Cỏ sau khi anh mất.

Một số nhận định rằng, FacebooK Đạt Cỏ ngoài chủ nhân thì bạn gái anh cũng biết mật khẩu.

Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 6
H.A hốt hoảng đi hỏi ý kiến nhiều người. Ảnh chụp màn hình.

Thông tin chàng trai Đạt Cỏ (Nguyễn Thành Đạt, SN 1994, Hà Nội) qua đời vì tai nạn giao thông đang là tâm điểm chú ý trên cộng đồng mạng. 9X nổi tiếng qua các clip cover đình đám như Có anh đây rồi, Tan, Gửi ngàn lời yêu... Bên cạnh đó, anh còn được xem là bản sao của Tuấn Hưng khi có chất giọng giống như đúc nam ca sĩ này.

Trước khi mất vào rạng sáng 8/11, Đạt Cỏ cò còn chụp ảnh ngay lúc gặp nạn rồi chia sẻ trên trang cá nhân, kèm trạng thái: 'Vẫn cứ là Ok...".

Vì vậy, trước nhiều thông tin thông báo Đạt Cỏ qua đời trên Facebook khiến nhiều người hoài nghi và cho rằng đó là tin vịt. Tuy nhiên, những người thân thuộc nhất của anh cũng lên tiếng xác thực khiến cư dân mạng bàng hoàng. 

Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 7
Chàng trai rất đam mê ca hát. Ảnh H.A
Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 8
Anh cũng sở hữu nhiều clip cover nổi tiếng. Ảnh chụp màn hình.

Hiện trang cá nhân của Đạt Cỏ sở hữu hơn 400.000 lượt người theo dõi. Không chỉ sở hữu giọng hát nội lực, Đạt còn ghi điểm bởi vẻ ngoài điển trai, nụ cười duyên và có khướu hài hước nên rất được lòng mọi người.

Trước khi qua đời, Đạt Cỏ là sinh viên năm cuối của ĐH Công nghiệp Việt - Hung. Chia sẻ trên Người đưa tin, Đạt Cỏ từng giải thích về nickname của mình rằng: "Do các bạn và những anh em chơi cùng đặt cho thể hiện như một sự quý mến lâu rồi thành quen và đó là một biệt danh mà mình thích, cảm thấy ý nghĩa".

Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 9
Nụ cười rạng rỡ của 9X. Ảnh FBNV.
Trước và sau khi Đạt Cỏ mất, xuất hiện những điều kỳ lạ này khiến ai cũng rùng mình - Ảnh 10
Khoảnh khắc đời thường của Đạt Cỏ. Ảnh FBNV.

Về chất giọng được nhận xét giống Tuấn Hưng, Đạt Cỏ cho hay anh may mắn gặp gỡ thần tượng và được tham gia với đội bóng H.A.T đi thiện nguyện. Theo Đạt, đó là những điều khiến anh rất vinh dự và trân trọng. Đạt Cỏ cũng chia sẻ, anh hâm mộ ca sĩ Tuấn Hưng từ khi còn rất nhỏ khoảng 9, 10 tuổi. Ngoài chất giọng, Đạt yêu học hỏi thần tượng qua cách làm việc gần gũi, tính tình thẳng thắn.

"Những thứ mình học được từ anh Hưng là sự cố gắng, dám nghĩ dám làm tự mình đi lên. Đó là điều mà mình vẫn đang cố gắng từng ngày để đạt được" - Đạt chia sẻ trên Người đưa tin khi có dịp được gặp và làm việc cùng Tuấn Hưng. 

Cùng xem clip Cover bài Tan Đạt Cỏ - bản sao ca sĩ Tuấn Hưng:

 

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