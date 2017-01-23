Trước khi đột ngột chia tay, sốc với việc Hoàng Kiều bắt Ngọc Trinh phải làm

Khi vừa đến nơi, Hoàng Kiều chu đáo ra tận nơi đón bạn gái như thuở mới yêu. Sự hạnh phúc, lãng mạn của cặp đôi đã dập tan mọi tin đồn ác ý về tình cảm của họ. “Aloha aloha. Vẫn có hoa. Vẫn nồng nàn” - con dâu Hoàng Kiều viết trên trang cá nhân.

Sau đấu giá SIM thất bại, Ngọc Trinh về quê phát 16 tấn gạo và mỳ tôm cho người dân nghèo Trà Vinh hôm 20/1. Ngay sau đó, cô ra sân bay Tân Sơn Nhất sang Hawaii (Mỹ) để ăn Tết cùng bạn trai Hoàng Kiều.

Tuy nhiên, mới đây, trên Facebook cá nhân, Hoàng Kiều bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái khá dài nói về chuyện tình ồn ào của ông và 'nữ hoàng nội y' suốt thời gian qua.

Trong bài chia sẻ của mình trên trang cá nhân, tỷ phú người Việt này đã viết:

"Chuyện tình giữa tôi và Ngọc Trinh đã kết thúc.

Tôi đã dành cả tình yêu của mình cho cô ấy với ý định muốn được gắn bó lâu dài và dành phần đời còn lại của mình để yêu cô ấy.

Mặt khác, Ngọc Trinh chỉ muốn có một cuộc tình ngắn và tạm thời, điều mà trước đó cô ấy đã viết trên Instagram của mình. Do vậy, cô ấy không còn xứng đáng với tình yêu và sự quan tâm của tôi...".

Thông tin khiến dư luận hoang mang bởi cặp đôi 'ông 72- cháu 27' thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân mật bên nhau. Cũng như vị tỷ phú từng tuyên bố trong các cuộc tình chưa ai yêu ông nhiều như Ngọc Trinh. Thậm chí, cả hai còn dự tính sẽ có một đám cưới hạnh phúc trong tương lai.

Phía Ngọc Trinh vẫn chưa lên tiếng về thông tin chính thức chia tay Hoàng Kiều. Thông qua trang Instagram cá nhân, mọi người bất ngờ khi thấy điều cuối cùng 'chân dài' Trà Vinh làm cho bạn trai. Theo đó, chia sẻ cuối cùng của Ngọc Trinh trước khi Hoàng Kiều đăng thông báo 'đường ai nấy đi' là nấu lẩu cho bạn trai.

Để phục vụ người yêu 72 tuổi, Ngọc Trinh đã học cách nấu lẩu và được ông khen: 'Em yêu anh đã biết nấu lẩu rồi". Đoạn clip ngắn do Ngọc Trinh ghi lại cũng nhận được 50.000 lượt xem và hàng nghìn luận khen ngợi về độ lãng mạn của cặp đôi chênh tuổi này.

Clip Hoàng Kiều khen Ngọc Trinh biết nấu lẩu rồi:

Từ ngày công khai tình cảm, Ngọc Trinh và Hoàng Kiều vướng khá nhiều hoài nghi từ dư luận. Không ít ý kiến cho rằng, mối tình 'ông 72 - cháu 27' chỉ là chiêu trò PR cho hãng rượu và các kế hoạch kinh doanh của vị tỷ phú. Còn Ngọc Trinh sẽ hưởng lợi không ít từ 'phi vụ' này?

Song, Hoàng Kiều từng khẳng định, trong các mối tình của mình chưa ai yêu ông mặn nồng như Ngọc Trinh. Trong các buổi gặp gỡ đối tác, gia đình... Hoàng Kiều còn tự hào giới thiệu bạn gái mới với mọi người... Vì vậy, thông tin Hoàng Kiều bất ngờ công bố chia tay Ngọc Trinh khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Cùng xem lại các hình ảnh thời mặn nồng của Hoàng Kiều - Ngọc Trinh: