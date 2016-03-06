Trực tiếp: The Remix - Hòa âm ánh sáng liveshow 8

Trong liveshow 8 The Remix - Hòa âm ánh sáng tuần này, các ca sĩ sẽ kết hợp với các giọng ca của chương trình Giọng hát Việt nhí.

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Ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cùng với Quán quân The Voice Kids mùa 1 – Quang Anh sẽ thể hiện một phần trình diễn “cực chất” qua ca khúc Sorrytheo phong cách đậm chất hip hop. Không chỉ hát, cả hai còn kết hợp ăn ý phần vũ đạo với nhau. Ca sĩ Maya và “cô bé đu đủ” Thiện Nhân sẽ cùng hòa giọng qua ca khúc Chuyện tình thảo nguyên của nhạc sĩ Trần Tiến, bài hát này được producer Javix phối lại trên chất liệu Moombahton kết hợp Bollywood. Ca sĩ Hương Tràm cùng “cô bé tóc mây” Hồng Minh sẽ cùng khoe giọng hát “khủng” qua nhạc phẩm Mưa bay tháp cổ.

Tiết mục của Maya và Thiện Nhân.

Bên cạnh đó, ca sĩ Noo Phước Thịnh sẽ kết hợp với “bé lủng” Nhã Thy – “trò cưng” của Huấn luyệnt? viên Cẩm Ly trong cuộc thi Giọng hát Việt nhímùa 3 qua một liên khúc vô cùng dễ thương. Nhã Thy là thí sinh để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp với ngoại hình sáng sân khấu cùng giọng hát rất ngọt ngào, trong trẻo. Sự kết hợp giữa của cặp đôi này hứa hẹn sẽ mang đến cho khán giả những bất ngờ đáng mong đợi.

Ca sĩ Ngô Kiến Huy cùng với “hoàng tử tóc xoăn” – Hoàng Anh sẽ thể hiện một sáng tác của Tiên Tiên – Vì tôi còn sống. Tiết mục này dự sẽ tạo được hiệu ứng trong đêm thi tới đây.

Trong phần tiết mục khách mời, cặp chị em Yến Trang – Yến Nhi cùng thể hiện ca khúc Xóa. Ngoài ra, trong đêm thi này, tất cả các nhóm sẽ cùng nhau thể hiện ca khúc Chiếc lá mang thông điệp vô cùng ý nghĩa để tưởng nhớ đến nhạc sĩ Lương Minh – Phó ban văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam đã mãi mãi ra đi ở tuổi 49. Đây cũng là một trong những sáng tác của anh.

Liveshow 8 The Remix - Hòa âm ánh sáng 2016 sẽ diễn ra vào lúc 21g, Chủ nhật, ngày 6/3/2016, được Báo điện tử Người đưa tin tường thuật trực tiếp từ kênh VTV3 và Nhà thi đấu Quân khu 7 (TP HCM).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truc-tiep-the-remix-hoa-am-anh-sang-liveshow-8-41845.html