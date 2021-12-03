Triệu Lệ Dĩnh lộ ảnh sexy, khoe đôi gò bồng, cư dân mạng trầm trồ trước vẻ đẹp sắc nước hương trời

Trong trang phục thiếu vải, Triệu Lễ Dinh trở nên gợi cảm, sexy đến bất ngờ

Được biết đến là tiểu hoa đắt giá của showbiz vài năm trở lại đây, Sau cuộc hôn nhân với Phùng Thiệu Phong, nàng Tiểu Cốt khiến khán giả cảm thán vì ngày càng lên hương về nhan sắc. Cô gắn liền với dáng vẻ thanh lịch, dịu dàng, mang nét mặn mà của người phụ nữ đã kết hôn và sinh con.

Tuy nhiên mới đây, trang NetEase vừa đăng tải lại một số bức ảnh 5 năm trước của Triệu Lệ Dĩnh. Cư dân mạng thực sự bất ngờ trước loạt ảnh hiếm hoi này của nàng Tiểu Cốt. Không ai ngờ rằng Triệu Lệ Dĩnh cũng có lúc táo bạo mặc đồ ngủ lên bìa tạp chí đàn ông.

Với dáng vẻ ngây thơ trong sáng khi chưa kết hôn, Triệu Lệ Dĩnh thiêu đốt mọi ánh nhìn vì diện nội y bắt mắt. Trong trang phục thiếu vải, cô gợi cảm, sexy đến bất ngờ.

Mặc dù vậy so với nhiều sao nữ, hình ảnh trên tạp chí nam giới của Triệu Lệ Dĩnh tương đối kín đáo nhưng đây vẫn là màn đột phá của nàng Tiểu Cốt.

Trước đó, Triệu Lệ Dĩnh từng bị chê gầy, kém gợi cảm nên loạt ảnh này thực sự khiến khán giả giật mình cảm thán.

Được biết sau ly hôn,Triệu Lệ Dĩnh đang sống cuộc sống thoải mái. Cô có thời gian bị ảnh hưởng tâm lý từ chuyện này nhưng đến giờ mọi thứ đã ổn. Bà mẹ 1 con khi rảnh sẽ dành thời gian chăm con. Chuyện của cô và Phùng Thiệu Phong dù từng ồn ào nhưng hiện tại đã kết thúc trong êm đẹp.

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