Trân Đài xuất sắc chiến thắng giải Best Talent tại MIQ2022: Dân tình kỳ vọng, liệu nàng hậu có mang vương miện thứ 2 về cho Việt Nam?

Vừa qua, phần thi Best Talent và National Costume của cuộc thi Miss International Queen 2022 đã chính thức diễn ra. Tại đây, đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài được người hâm mộ khen ngợi hết lời, xuất sắc giành lấy giải Best Talent của cuộc thi năm nay.
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Phùng Trương Trân Đài sinh năm 1992, là một mỹ nhân chuyển giới được nhiều khán giả biết đến sau khi đăng quang Miss International Queen Việt Nam 2020. Người đẹp là đại diện Việt Nam tham dự Miss International Queen 2022 được tổ chức tại Thái Lan.
Mới đây, phần thi Trang phục dân tộc cùng phần thi Tài năng đã chính thức diễn ra. Nàng hậu đã có màn thể hiện xuất sắc, tự tin hô vang hai tiếng Việt Nam trên đấu trường nhan sắc thế giới. Với trang phục dân tộc “Kim Thực” cùng thần thái mạnh mẽ, quyền lực, Phùng Trương Trân Đài khiến người hâm mộ bất ngờ, thích thú theo từng bước đi của cô nàng.
Tiếp với National Costume, nàng hậu 9X khiến khán giả vỡ òa với phần trình diễn Talent đầy ấn tượng. Những động tác nhảy sôi động cùng lời bài hát ý nghĩa, Trân Đài đã truyền tải đến khán giả thông điệp tích cực về cộng đồng LGBTQ+. Tại đây, mỹ nhân chuyển giới đã mô tả lại câu chuyện từng bị bạo hành trong trường học, bị đám bạn xô vào đống lửa, nhờ đó mà cô nàng có thêm động lực để cố gắng và có màn "lột xác"đầy ngoạn mục như hiện tại. Phần kết của bài dự thi, Trân Đài xuất hiện cùng chiếc đuôi váy lục sắc, mang biểu tượng của LGBT trải dài khắp sân khấu khiến người xem thêm bất ngờ.
Ngoài đại diện Việt Nam - Phùng Trương Trân Đài, Thái Lan và Paraguay cũng xuất sắc khi lọt vào Top 3 chung cuộc của phần thi tài năng. Cụ thể, The 1st Runner-up thuộc về Thái Lan và The 2nd Runner-up thuộc về Paragauy.
Được biết, Miss International Queen là cuộc thi nhan sắc lớn giành cho người chuyển giới nữ được diễn ra tại Thái Lan. Năm 2018, đại diện Việt Nam - Nguyễn Hương Giang đã thành công khi mang về vương miện đầu tiên cho Việt Nam từ cuộc thi này. Miss International Queen 2022 được diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 25/6. Cuộc thi năm nay gồm có 24 thí sinh là các người đẹp chuyển giới đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Hiện tại, những thông tin xoay quanh cuộc thi vẫn đang được đông đảo các fan sắc đẹp quan tâm theo dõi.