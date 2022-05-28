Tân Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 - Lý Kim Thảo nói gì trước tin đồn mua giải?

Tại buổi gặp gỡ truyền thông sau đăng quang, Tân Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu - Lý Kim Thảo đã có màn thể hiện khả năng ứng xử khéo léo cùng thần thái tự tin của mình. Khi được hỏi về tin đồn mua giải, Lý Kim Thảo không ngần ngại mà thẳng thắng trả lời câu hỏi này.

Sau nhiều tháng tranh tài tại cuộc thi, Lý Kim Thảo đã vượt qua hàng ngàn cô gái để xuất sắc giành lấy ngôi vị cao nhất tại cuộc thi Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021. Từ những ngày đầu khi tham gia, Lý Kim Thảo được đánh giá cao bởi nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng vô cùng nóng bỏng. Được biết, với chiến thằng này, nàng hậu sẽ giành lấy một suất tranh tài tại Miss Globe 2022. Chia sẻ về cảm xúc sau khi đăng quang, người đẹp Bến Tre không giấu được niềm hạnh phúc: “Tôi đến với cuộc thi trong tâm thế học hỏi, trau dồi kinh nghiệm và ghi dấu ấn cho thanh xuân của mình. Việc được gọi tên trở thành người chiến thắng giúp tôi nhận ra rằng, từ thời khắc đó, tôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa để không phụ lòng mọi người.”

Lý Kim Thảo - Tân Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 (FBNV) Xuất hiện rạng rỡ và xinh đẹp tại buổi gặp gỡ báo chí sau đăng quang, tại đây, cô đã tự tin, thể hiện màn ăn nói khéo léo và lưu loát của mình. Khi được hỏi về tin đồn mua giải. Lý Kim Thảo không ngần ngại mà thẳng thắng chia sẻ: ““Tôi thấy một cô gái sau khi đăng quang đều vướng phản ứng trái chiều và vướng tin đồn mua giải là điều khó tránh khỏi. Bởi việc đẹp hay không đẹp đó là do cảm nhận của mọi người nên mình không thể đi giải thích với từng người được. Sau khi giành chiến thắng, tôi có đọc hết bình luận của khán giả, kể cả tiêu cực và tích cực. Nó sẽ là động lực để tôi cố gắng nhiều hơn, có những hoạt động ý nghĩa hơn trong vai trò một tân Hoa hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu. Tin đồn sau mua giải là điều không thể tránh, nhưng làm gì để xóa tan những hoài nghi đó phụ thuộc vào bản lĩnh của tân hoa hậu. Và tôi nghĩ mình đủ bản lĩnh đó".

Lý Kim Thảo xuất hiện đầy rạng rỡ và xinh đẹp tại sự kiện (FBNV) Top 3 Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021 (FBNV) Lý Kim Thảo tự tin trả lời báo chí trong buổi gặp gỡ sau đăng quang(FBNV) Trước khi trở thành Hoa Hậu Du lịch Việt Nam toàn cầu 2021, Lý Kim Thảo được công chúng biết đến với vai trò là một diễn viên. Chia sẻ về hành trình sắp tới của mình sau cuộc thi, nàng hậu chia sẻ sẽ cùng ekip lên kế hoạch tập luyện và chuẩn bị chu đáo tại đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. Ngoài mục đich tỏa sáng trên đấu trường quốc tế, nàng hậu còn mong muốn quảng bá hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với mọi người.

Hoa hậu Phương Lê 'nổi đóa' khi liên tục bị đồn thổi 'dòm ngó' gia sản chồng cũ: 'Sao ác ôn quá vậy?' Phương Lê gọi những kẻ dựng chuyện cô ly hôn vì không đồng ý chia tài sản cho 2 con riêng của chồng là 'ác ôn', khẳng định không có chuyện con chồng đòi chia chác gì hết.

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