Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của "Công chúa bong bóng" Bảo Thy ở tuổi 34

Giải trí 29/11/2022 08:07

Ở tuổi 34, ca sĩ Bảo Thy có cuộc sống sung túc, viên mãn trong căn biệt thự đồ sộ chẳng khác tòa lâu đài.

Mới đây, thông tin ca sĩ Bảo Thy giải nghệ gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, chia sẻ trên Zing.vn, Bảo Thy khẳng định cô chưa bao giờ nói sẽ giải nghệ.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 1

Nữ ca sĩ cho biết vẫn hoạt động nhưng chọn lịch trình phù hợp với cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 2

Bảo Thy là một trong những giọng ca được chú ý nhất thập niên 2000, 2010. Năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 3

Sau khi kết hôn, “Công chúa bong bóng” chuyển về sống trong căn biệt thự "khủng" tọa lạc tại Quận 7.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 4

Biệt thự của Bảo Thy khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ ngoài đồ sộ, sang trọng chẳng khác một tòa lâu đài.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 5

Không những thế, nữ ca sĩ còn sở hữu cả một kho hàng hiệu đắt đỏ.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 6

Nữ ca sĩ cũng sở hữu nhiều siêu xe giá trị.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 7

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn được chồng doanh nhân tặng cho siêu xe độc đáo chỉ để "đi siêu thị".

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 8

Bảo Thy còn liên tục có những chuyến du lịch sang chảnh cùng ông xã.

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 9

Cuộc sống giàu sang, viên mãn của Bảo Thy khiến nhiều người "ghen tỵ".

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 10

Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của 'Công chúa bong bóng' Bảo Thy ở tuổi 34 - Ảnh 11

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Từ khóa:   sao Việt Bảo Thy Tin tức giải trí

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