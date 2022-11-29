Tiết lộ khối tài sản khổng lồ gây choáng ngợp của "Công chúa bong bóng" Bảo Thy ở tuổi 34

Mới đây, thông tin ca sĩ Bảo Thy giải nghệ gây xôn xao mạng xã hội. Tuy nhiên, chia sẻ trên Zing.vn, Bảo Thy khẳng định cô chưa bao giờ nói sẽ giải nghệ.

Nữ ca sĩ cho biết vẫn hoạt động nhưng chọn lịch trình phù hợp với cuộc sống và hoàn cảnh hiện tại.

Bảo Thy là một trong những giọng ca được chú ý nhất thập niên 2000, 2010. Năm 2019, Bảo Thy kết hôn với doanh nhân Phan Lĩnh.

Sau khi kết hôn, “Công chúa bong bóng” chuyển về sống trong căn biệt thự "khủng" tọa lạc tại Quận 7.

Biệt thự của Bảo Thy khiến khán giả choáng ngợp bởi vẻ ngoài đồ sộ, sang trọng chẳng khác một tòa lâu đài.

Không những thế, nữ ca sĩ còn sở hữu cả một kho hàng hiệu đắt đỏ.

Nữ ca sĩ cũng sở hữu nhiều siêu xe giá trị.

Đặc biệt, nữ ca sĩ còn được chồng doanh nhân tặng cho siêu xe độc đáo chỉ để "đi siêu thị".

Bảo Thy còn liên tục có những chuyến du lịch sang chảnh cùng ông xã.

Cuộc sống giàu sang, viên mãn của Bảo Thy khiến nhiều người "ghen tỵ".