Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi?

Đối với các bạn trẻ, cặp đôi Linh Miu và Hữu Công đã không còn quá xa lạ trên mạng xã hội thông qua những clip hài 18+ vui nhộn. Ngoài đời, đôi trẻ còn là một cặp yêu nhau gần 2 năm được nhiều fan ủng hộ và yêu mến.

Hot girl "cảnh nóng" từng lên tiếng phủ nhận rằng, cả hai chỉ cãi vã và giận dỗi bình thường như rất nhiều cặp đôi đang yêu khác. Song, lần này, Linh Miu chính thức xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm mặn nồng.

Cô chia sẻ: "Tôi và Hữu Công đã chia tay được khoảng 1 tháng. Tôi không muốn cuộc sống của cả hai bị xáo trộn nên giữ im lặng vì dù sao đây cũng chỉ là chuyện cá nhân. Nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ nên công khai để những người quan tâm đến chúng tôi không phải thắc mắc và suy diễn, hơn nữa cả hai cũng không còn phải ràng buộc với nhau vì bất cứ điều gì". Cả hai không dễ dàng gì để chấp nhận kết thúc này nhưng khi đã không còn tiếng nói chung thì nên giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ vậy".

Hot girl Hà thành tiết lộ, nguyên nhân khiến tình cảm đổ vỡ là do cả hai không có nhiều thời gian quan tâm đến nhau, những bất đồng trong cuộc sống và công việc cũng không được dung hòa.

Trong suốt 2 năm hẹn hò, Linh Miu và Hữu Công luôn dính với nhau như sam, cùng đóng clip chung, tham gia các sự kiện giải trí. Linh Miu từng chia sẻ rằng: "Tôi thực sự trân trọng tình cảm của Hữu Công và những cố gắng nỗ lực của anh trong cuộc sống. Dù không phải là thiếu gia hay đại gia nhưng anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, đầy đủ và thực sự biết thế nào là yêu"...