Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi?

Giải trí 12/03/2016 19:32

Thời gian gần đây, mạng xã hội rộ nhiều tin đồn về chuyện tình cảm rạn nứt của cặp đôi diễn viên hài hot nhất Hà thành.

Đối với các bạn trẻ, cặp đôi Linh Miu và Hữu Công đã không còn quá xa lạ trên mạng xã hội thông qua những clip hài 18+ vui nhộn. Ngoài đời, đôi trẻ còn là một cặp yêu nhau gần 2 năm được nhiều fan ủng hộ và yêu mến.

Gần đây, trên trang cá nhân của Linh Miu, cô chia sẻ khá nhiều trạng thái buồn bã về tình cảm. Điều này dấy lên nghi ngờ cặp đôi đã chia tay.

Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi? - Ảnh 1
Linh Miu và Hữu Công đóng cùng nhau trong những clip 18+.

Hot girl "cảnh nóng" từng lên tiếng phủ nhận rằng, cả hai chỉ cãi vã và giận dỗi bình thường như rất nhiều cặp đôi đang yêu khác. Song, lần này, Linh Miu chính thức xác nhận cả hai đã "đường ai nấy đi" sau gần 2 năm mặn nồng.

Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi? - Ảnh 2
Linh Miu viết những status tâm trạng buồn trên trang cá nhân.

Cô chia sẻ: "Tôi và Hữu Công đã chia tay được khoảng 1 tháng. Tôi không muốn cuộc sống của cả hai bị xáo trộn nên giữ im lặng vì dù sao đây cũng chỉ là chuyện cá nhân. Nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ nên công khai để những người quan tâm đến chúng tôi không phải thắc mắc và suy diễn, hơn nữa cả hai cũng không còn phải ràng buộc với nhau vì bất cứ điều gì". Cả hai không dễ dàng gì để chấp nhận kết thúc này nhưng khi đã không còn tiếng nói chung thì nên giải thoát cho nhau. Tôi nghĩ vậy".

Hot girl Hà thành tiết lộ, nguyên nhân khiến tình cảm đổ vỡ là do cả hai không có nhiều thời gian quan tâm đến nhau, những bất đồng trong cuộc sống và công việc cũng không được dung hòa.

Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi? - Ảnh 3

Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi? - Ảnh 4

 

Trong suốt 2 năm hẹn hò, Linh Miu và Hữu Công luôn dính với nhau như sam, cùng đóng clip chung, tham gia các sự kiện giải trí. Linh Miu từng chia sẻ rằng: "Tôi thực sự trân trọng tình cảm của Hữu Công và những cố gắng nỗ lực của anh trong cuộc sống. Dù không phải là thiếu gia hay đại gia nhưng anh là người đàn ông đầu tiên cho tôi cảm giác an toàn, đầy đủ và thực sự biết thế nào là yêu"...

Sự thật cặp đôi chuyên đóng clip 18+ Linh Miu và Hữu Công đường ai nấy đi? - Ảnh 5
Sự đổ vỡ tình cảm của cặp đôi khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối.

 

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