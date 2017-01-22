Sững sờ với vẻ trẻ trung của bố Phạm Băng Băng

Giải trí 22/01/2017 00:15

Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Phạm Đào – bố đẻ của mỹ nhân Phạm Băng Băng vẫn trẻ trung như mới 30 tuổi vậy.

Mới đây nhất những bức hình người đẹp họ Phạm chụp cùng bố mình khiến nhiều người sững sờ với vẻ trung của một người đàn ông đã gần bảy mươi tuổi. Được biết ông Phạm Đào hiện đã 61 tuổi nhưng với dung mạo hiện tại thì không ai tin được ông đã gần đến “thất thập”.

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Mặc dù đã gần 70 tuổi nhưng ông Phạm Đào giống như chỉ mới ngoài 30 tuổi

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Hai cha con đứng cùng nhau như hai anh em vậy đó

Ngay sau khi những tấm hình này được công bố, dân mạng xứ Trung đã tìm lại những tấm hình trước kia của ông Phạm Đào. Nhiều người còn bình luận: “nhìn hai người như hai anh em” khi thấy họ cùng song ca.

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Hai cha con cùng nhau song ca một bài hát

Sững sờ với vẻ trẻ trung của bố Phạm Băng Băng - Ảnh 4
Phạm Băng Băng xinh đẹp đúng là do di truyền

Sau khi được xem những hình ảnh này, đã có những nhận xét: “Phạm Băng Băng xinh đẹp đúng là do di truyền chứ không phải phẫu thuật thẩm mỹ” hoặc là “ông Phạm Đào nhìn đẹp gái hơn là đẹp trai”

 

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