Mở đầu clip, nam danh hài xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, gương mặt buồn rầu hằn rõ vẻ mệt mỏi, từ tốn dẫn dắt mọi người đi vào câu chuyện khiến ai cũng phải tập trung lắng nghe.

Vì trước đó, Xuân Bắc hứa hẹn sẽ khiến nhiều người bất ngờ qua clip trải lòng của mình nên hàng ngàn fan của anh vô cùng hồi hộp khi ngồi trước màn hình, chờ nghe một lời giải thích hợp lý.

Thế nhưng, mới chỉ nói được vài câu, Xuân Bắc bất ngờ ghé mặt sát màn hình rồi trừng mắt hù dọa khiến nhiều người “sợ đến mất ngủ”. Hóa ra, vì muốn tạo không khí thoải mái nên nam danh hài mới quay clip hài hước để gây cười cho những người yêu mến mình.

“Rất muốn chia sẻ với mọi người một vài điều, thực ra mà nói thì… hù… ù… ù” - vài lời tâm sự “siêu ngắn” trong clip của Xuân Bắc.

Dưới bài chia sẻ mới nhất này, không ít khán giả để lại bình luận an ủi, khuyên nam danh hài nên mau chóng về nhà làm lành với bà xã, để giữ vững hạnh phúc gia đình trước sóng gió. Ngoài những lời cảm ơn gửi đến người hâm mộ, Nam Tào của Táo Quân không bàn luận gì thêm liên quan đến nghi án xô xát với vợ tại nhà riêng trước đó.

Sáng 17/10, chị Hồng Nhung - vợ NSƯT Xuân Bắc gây chú ý khi đăng tải những hình ảnh đang ngồi giữa đống đồ đạc lộn xộn, kính vỡ và máu vương vãi trên nền nhà cùng dòng chú thích khẳng định đã bị chồng đánh.

Theo chia sẻ của chị Hồng Nhung, nguyên nhân của trận cãi vã là do Xuân Bắc đã có cuộc nói chuyện với diễn viên Kim Oanh nhằm dàn xếp xích mích giữa hai người phụ nữ trước đó nhưng không thành.

Mặc dù chị Nhung sau đó có đính chính rằng mình không phải là người đăng tải những hình ảnh trên và nghi ngờ có người hack Facebook khi mang máy đi sửa. Tuy vậy, những lời giải thích của vợ nghệ sĩ Xuân Bắc vẫn bị cộng đồng mạng chỉ ra nhiều điểm chưa hợp lý.